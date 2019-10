Autunno, tempo di vendemmia e buon vino.



Lo sa bene Jean, figliol prodigo che ha lasciato la sua Borgogna per trasferirsi in Australia ma che ben ricorda (con nostalgia) il sapore del vino rosso della sua terra.

E non solo della sua terra: della sua famiglia! Stiamo parlando infatti del protagonista del film Ritorno in Borgogna, in arrivo su Sky Cinema Due martedì 8 ottobre alle ore 21.15.



Una storia famigliare ambientata tra i vigneti che vede Jean costretto a tornare in Borgogna a causa della malattia terminale del padre.

Prima dell’inizio della vendemmia il padre muore, caricando Jean e i suoi fratelli di nuove responsabilità.

Tra cui quella di raccogliere una grossa somma di denaro per pagare le tasse di successione.



Dal regista de L'appartamento spagnolo, Cédric Klapisch, un altro gioiellino cinematografico che racconta in maniera delicata e sottile come si dipanano i fili di quella matassa intricata che sono i rapporti di famiglia.



Perfetto da gustarsi in autunno, esattamente come il buon vino che celebra, Ritorno in Borgogna vi aspetta martedì 8 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due.