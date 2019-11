Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 12 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 12 novembre, in TV su Sky. Thriller, commedie e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Live! Ascolti record al primo colpo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film del 2007 scritto e diretto da Bill Guttentag, con Eva Mendes e David Krumholtz. L’ambiziosa dirigente di una rete televisiva, Katy Courbet, lancia e produce uno show TV molto controverso nel quale i concorrenti giocano alla roulette russa per soldi. Eva Mendes in uno sconvolgente thriller sul più estremo dei reality show.

Film commedia da vedere stasera in TV

Quasi nemici – L’importante è avere ragione, ore 21:15 Sky Cinema Due

Diretta dall’attore e regista Yvan Attal, questa deliziosa commedia francese ha per protagonisti Daniel Auteuil e Caélia Jordana, che per la sua interpretazione si è aggiudicata un premio César come miglior promessa femminile. Neilah è una giovane ragazza che desidera diventare un avvocato di prestigio. Sulla sua strada incontra Pierre Mazard, professore e provocatore nato. Tacciato di misoginia e razzismo, il docente si trova costretto a insegnare alla ragazza la nobile arte della retorica, usata sin dall’antichità per far valere le proprie ragioni. Da queste lezioni entrambi impareranno qualcosa di molto importante. L’arte della parola come forma di riscatto sociale.

Pongo il cane milionario, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia del 2014 diretto da Tom Fernández, con Ivan Massagué, Patricia Conde, Armando del Río, Alex O'Dogherty, Secun de la Rosa. La vita del cane Pongo cambia radicalmente quando vince un’ingente somma di denaro alla lotteria: inizia una vita nel lusso, senza pensieri. Un gruppo di criminali, però, ha intenzione di impossessarsi delle sue ricchezze e mette in atto quello che sembra un piano infallibile. Risate e soldi a palate in una commedia spensierata.

Lezioni di cioccolato 2, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Alessio Maria Federici. Un film con Luca Argentero, Hassani Shapi, Nabiha Akkari, Angela Finocchiaro, Vincenzo Salemme. Mattia, lo sciupafemmine incallito folgorato dalla scuola di cioccolato, non sta più con Cecilia né è riuscito a sfondare nell'industria dolciaria, bensì continua a lavorare controvoglia nell'edilizia. Di contro quello che era diventato il suo sodale, l'egiziano Kamal, ha aperto una pasticceria in cui non entra nessuno. Una commedia spensierata, sofisticata, ben realizzata e commercialmente spregiudicata.

Mia moglie per finta, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film americano del 2011 per la regia di Dennis Dugan, con Adam Sandler, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Elena Satine, Nick Swardson, Brooklyn Decker, Bailee Madison. Danny è un chirurgo plastico di successo che fa finta di essere infelice con la moglie per sedurre le donne. Quando incontra Palmer, crede di aver trovato la donna della sua vita ed evita di usare con lei il solito metodo. La ragazza scopre però la finta fede che usava allo scopo e lui, a quel punto, per non raccontarle la verità, dice di essere sul punto di divorziare. Lei vuole conoscere la donna con cui si sarebbe separato e così Katherine, sua assistente, decide di entrare nella parte e dargli man forte. La bugia sembra destinata a dare adito a una valanga di cambiamenti. Una commedia brillante.

Se son rose - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia diretta a interpretata da Leonardo Pieraccioni, con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession, Elena Cucci. All’età di cinquant’anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è ostinatamente single. Ha una figlia di quindici anni che ormai è stufa del suo infantilismo regressivo, così come tutti quelli che gli stanno attorno. La figlia pensa però che una soluzione ci sia: il padre deve incominciare una relazione stabile, e decide di mandare a tutte le ex un sms in cui le invita a riprovare ad avere una relazione. Una commedia divertente, con un fil rouge di amore e risate.

Tiramisù, ore 21:15 Premium Cinema +24

“Tiramisù”, esordio alla regia di Fabio De Luigi. Nel cast ritroviamo lo stesso De Luigi, insieme a Vittoria Puccini, Giulia Bevilacqua, Nicola Pistoia, Giovanni Esposito, con la partecipazione straordinaria di Orso Maria Guerrini e Pippo Franco. Un informatore farmaceutico scopre di poter fare carriera con l'aiuto del dolce di sua moglie. Una commedia romantica che riesce a far ridere con eleganza.

Poliziotto in prova, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film di Tim Story, con Kevin Hart, Ice Cube, Tika Sumpter, Laurence Fishburne. Ben è una guardia di sicurezza in un liceo e ha trascorso gli ultimi due anni della sua vita a dimostrare al detective James, pluridecorato fratello della sua fidanzata Angela, di non essere uno scansafatiche. Dopo essere stato accettato all’accademia di polizia di Atlanta, Ben pensa di essersi guadagnato il rispetto: ma c’è ancora una prova da superare. Un film che mescola elementi comici e scene d’azione per una serata di divertimento all’americana.

Maschi contro femmine, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Fausto Brizzi. Un film con Paola Cortellesi, Fabio De Luigi, Sarah Felberbaum, Chiara Francini, Lucia Ocone. L’eterno conflitto tra uomini e donne raccontato attraverso quattro storie che si avvicendano di continuo, intersecandosi in più punti. Walter e Monica sono alle prese con il primo figlio e non fanno l'amore da quasi un anno. Intanto, i vicini di casa Chiara e Diego non perdono un'occasione per insultarsi a vicenda. Marta e Andrea, invece, sono due studenti universitari che condividono un appartamento e una ragazza. Una commedia ben interpretata, anche se troppo teatrale per impostazione e tempi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Quantum of solace, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Un film di Marc Forster, con Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini. In seguito alla morte di Vesper Lynd, James Bond viene coinvolto in una missione molto personale: la ricerca dei ricattatori della compagna e dell'organizzazione terroristica responsabile del suo omicidio. Un nome fra tutti sembra essere la chiave di svolta dell'indagine, il maligno uomo d'affari Dominic Greene. Daniel Craig nei panni di James Bond, tra azione, romanticismo e avvuntura.

The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro, ore 21:00 Sky Cinema Action

Dalla regia di Marc Webb, con Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie Foxx, Dane DeHaan. Peter Parker deve dividersi tra il salvare il mondo dai malvagi nei panni di Spider-Man e uscire con la fidanzata. In tutto questo, sta cercando anche di frequentare la scuola, con scarso successo. Sarà l’arrivo di Electro, un nuovo nemico, che rovescerà completamente la situazione e porterà Peter a scoprire nuovi segreti del suo passato. Un film di supereroi del 2014, con effetti speciali straordinari e uno humor affilato.

American Sniper, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2014 per la regia di Clint Eastwood, con Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes, Jake McDorman. Il cecchino Chris Kyle viene inviato in Iraq con lo scopo di proteggere i suoi alleati. Grazie alla sua precisione straordinaria, riuscirà a salvarli in innumerevoli occasioni: questa sua professionalità lo renderà anche uno degli obiettivi primari del nemico. Un film da vedere poiché tratto dalla storia vera di Chris Kyle, soldato divenuto eroe, raccontata in accezione western dal maestro Eastwood.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Donnie Darko, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 2001 per la regia di Richard Kelly, con Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze, Maggie Gyllenhaal. Donald Darko, detto Donnie, è un ragazzo con dei disturbi mentali che lo hanno portato, anni prima, a dar fuoco ad una casa abbandonata. Nonostante sia un tipo in gamba, con una famiglia che lo ama e lo appoggia anche nelle scelte più discutibili, Donnie è in cura da una psicanalista che lo aiuta a combattere la sua schizofrenia. Al medico il ragazzo confida del suo nuovo amico immaginario, Frank, un coniglio gigante che lo ha salvato da una morte assurda, ma che in cambio gli chiede di fare cose riprovevoli e sempre più pericolose. Un cult assoluto del nuovo millennio.

Film biografici da vedere stasera in TV

Malcolm X, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film americano del 1992 per la regia di Spike Lee, con Denzel Washington, Angela Bassett, Albert Hall, Al Freeman Jr., Spike Lee. Malcolm Little è figlio di un pastore protestante del Nebraska. La sua infanzia è costellata di atti di violenza razzista, mentre la madre impazzisce in manicomio. Dopo due anni in cui passa da una famiglia all’altra, giunge a NY. È un ragazzo intelligente, ma povero al punto da dover campare d’espedienti come droga e piccoli furti. Questo fino al momento in cui viene incarcerato, si converte all’Islam e studia. Il suo obiettivo è quello di opporsi al potere bianco. Sarà uno dei più grandi trascinatori politici di tutti i tempi. Denzel Washington, vincitore a Berlino, interpreta l'attivista per i diritti degli afroamericani nel biopic di Spike Lee. Un film magistrale.

The front runner – Il vizio del potere, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Su Sky Cinema Due arriva “The front runner – Il vizio del potere”, film di Jason Reitman, con Hugh Jackman che veste i panni del senatore americano Gary Hart. Questo senatore, favorito dai sondaggi nella corsa alla presidenza, si vedrà sprofondare in un baratro del giudizio e additare da tutti in seguito a un articolo sulla sua relazione extraconiugale. Un cambiamento repentino del consenso, un brusco mutare che lo travolge sia pubblicamente sia privatamente. Un film che fa riflettere sul ruolo della stampa e dell’opinione pubblica negli ultimi decenni.

Film horror da vedere stasera in TV

Scappa - Get out, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Jordan Peele. Un film del 2016 con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root. Chris e Rose sono una coppia: lui è afroamericano, lei caucasica. Quando arriva il giorno del fatidico incontro con i genitori di Rose, Chris è titubante ma Rose garantisce che per loro il fatto non comporta alcun problema. Sotto l'apparenza di un'accoglienza cortese, Chris avverte che c’è qualcosa di strano. Un horror ben riuscito che riesce ad affrontare anche temi sociali importanti come la questione razziale.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il miglio verde, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Frank Darabont. Un film del 1999 con Tom Hanks, David Morse, Michael Clarke Duncan, Michael Jeter, James Cromwell. Tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, il “miglio verde” del titolo è il percorso dei condannati a morte. Nel 1935, arriva nel braccio della morte John Coffey, gigantesco uomo dalla pelle scura dotato di poteri magici di guaritore. Tom Hanks, nei panni del secondino Paul Edgecomb, è sempre molto credibile.

