Mercoledì 9 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva la pellicola diretta da Jason Reitman che dà spunto per riflettere su un tema attualissimo: l'impatto mediatico di uno scandalo sessuale sulla carriera di un politico.



Si tratta di The Front Runner - Il vizio del potere e fa riflettere sul ruolo della stampa e dell’opinione pubblica negli ultimi decenni.



Hugh Jackman si cala nei panni del senatore Gary Hart.



Questo senatore, favorito dai sondaggi nella corsa alla presidenza, si vedrà sprofondare in un baratro del giudizio e additare da tutti in seguito a un articolo sulla sua relazione extraconiugale.

Un cambiamento repentino del consenso, un brusco mutare che lo travolge sia pubblicamente sia privatamente.

Si tratta della storia di tanti, tantissimi politici e uomini pubblici, dunque una storia se non proprio universale almeno molto sentita.



Oltre alla regia da chapeau firmata da Jason Reitman, anche il cast rende questa pellicola imperdibile: Hugh Jackman è affiancato da Vera Farmiga e J.K. Simmons, un trio di attori che non poteva che essere la chiave del successo.



The Front Runner - Il vizio del potere è uno spunto che permette di riflettere a fondo su come un episodio secondario della propria vita potrebbe all’improvviso mutare le sorti di tutto, specialmente quando si è sotto i riflettori. Perché i riflettori coincidono sempre con gli occhi giudicanti della gente. E quelli non permettono mai luci della ribalta ma solo l’oscurità eterna…



In un mondo iper-connesso in cui dettano legge i Social Network, ormai siamo tutti sotto i riflettori. Quindi questo film mette in guardia chiunque, facendo anche pensare all’importanza del privato (che dovrebbe rimanere tale).



Non perdete l’appuntamento mercoledì 9 ottobre alle ore 21.15 su Sky Cinema Due.