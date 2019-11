Se son rose: per Leonardo Pieraccioni sboccia l’amore!

Lunedì 11 novembre alle ore 21.15 per l’appuntamento Lunedì première arriva su Sky Cinema Uno in prima visione Se son rose , la commedia di e con Leonardo Pieraccioni. Nei panni di un eterno Peter Pan che fugge dall’amore ma che vi si ritroverà invischiato!

Se son rose è l’appuntamento da non perdere se amate il genere sentimentale intessuto di tanto, tantissimo divertimento.

Questa è la ricetta esclusiva di uno “chef” cinematografico che ha fatto della commedia d’amore condita da risate il suo piatto forte: Leonardo Pieraccioni ovviamente.

Pieraccioni è qui in doppia veste, come sempre, di regista e protagonista.

Veste i panni di Leonardo Giustini, un eterno Peter Pan che non accetta di crescere, soprattutto sul piano sentimentale.

All’età di cinquant’anni, Leonardo lavora come giornalista sul web ed è ostinatamente single.

Ha una figlia di quindici anni che ormai è davvero stufa del suo infantilismo regressivo, così come tutti quelli che gli stanno attorno.

La figlia pensa però che una soluzione ci sia: il padre deve incominciare una relazione stabile!

E cosa penserà di fare? Di mandare a tutte le ex del padre un sms in cui le invita a riprovare ad avere una relazione.

Da questa molla si scatenerà di tutto e di più, in una commedia che fa dell’amore il fil rouge ma non solo: anche la risata è un filo conduttore che accompagnerà lo spettatore dall'inizio alla fine di questo nuovo capitolo dell'epopea firmata Leonardo Pieraccioni.

Con Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Antonia Truppo, Gabriella Pession ed Elena Cucci, la pareta di bellezze con la B maiuscola non manca!

Disponibile anche on demand nella collezione Ritorni di fiamma.