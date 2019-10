Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 28 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 28 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Modalità aereo - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Una commedia di Fausto Brizzi, con protagonisti Pasquale Petrolo (Lillo) e Paolo Ruffini. Nel cast anche Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti. Le vite di Diego e Ivano cambieranno per sempre dopo la perdita di un cellulare lasciato per diverse ore in "modalità aereo”. Un film divertente, che fa ruotare la propria trama intorno a un oggetto diventato in pochi anni molto di più di un semplice cellulare.

New in town – Una single in carriera, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Un film di Jonas Elmer, con Harry Connick Jr., Renée Zellweger, J.K. Simmons, Frances Conroy, Kristen Harris. Lucy Hill, un’ambiziosa donna di carriera di Miami, viene inviata in una sperduta cittadina del Minnesota per supervisionare la ristrutturazione aziendale di un’industria manifatturiera. L’accoglienza dei cittadini è gelida quanto il clima, ma pian piano Lucy si lascerà conquistare dal fascino del luogo e riuscirà a farsi accettare. Commedia sentimentale con Renée Zellweger.

La scuola serale, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Commedia americana del 2018 per la regia di Malcolm D. Lee, con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Al Madrigal. Rimasto senza lavoro, Teddy torna a scuola per ottenere il diploma e scopre che il suo storico rivale è diventato preside. Kevin Hart scatena la sua comicità in una commedia spassosa.

5 anni di fidanzamento, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Nicholas Stoller, con Emily Blunt, Jason Segel, Chris Pratt, Alison Brie, Rhys Ifans. Una coppia di fidanzati continua a rimandare il giorno delle nozze per via di svariati contrattempi. Una commedia sentimentale tutta da guardare, con una grande performance di Emily Blunt.

Benvenuti al Nord, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto la Luca Miniero, con Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Giacomo Rizzo, Nando Paone. Alberto Colombo, brianzolo impiegato alle poste, ha finalmente ottenuto la promozione e il trasferimento a Milano. Il Sud, in cui è stato benvenuto e benvoluto, sembra adesso un ricordo lontano che Mattia, indolente compagno meridionale, risveglia col suo arrivo improvviso. La relazione di Mattia con la bella Maria, infatti, sta naufragando a causa della sua immaturità e di un mutuo procrastinato. Deciso a dimostrare alla consorte di essere un uomo responsabile, il ragazzo si lascia contagiare dall’operosità milanese finendo per fare brunch e carriera. Alberto intanto, promosso direttore e occupato full time, trascura la moglie che finirà per lasciarlo. Riuscito sequel del campione d'incassi "Benvenuti al Sud", l'altra faccia del dualismo Nord-Sud.

The disaster artist, ore 21:00 Premium Cinema +24

Film commedia del 2017 diretto da James Franco, con Dave Franco, Ari Graynor, Seth Rogen, Alison Brie. La storia, strana ma vera, dell’amicizia tra gli attori Greg Sestero e Tommy Wiseau, che insieme realizzano “The Room”, considerato uno dei peggiori film della storia del cinema. Un racconto sul folle mondo cinematografico.

Cambiare per amore, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film diretto da W.D. Hogan, con Ambyr Childers e Keegan Allen. Olivia Wilson è una giovane designer. Quando viene licenziata, la ragazza decide di lasciare New York per ritornare nel paese natale e lavorare nella compagnia di traslochi di famiglia, qui incontra Scott. Una commedia sentimentale sulla scelta amore o carriera.

Superhero - Il più dotato fra i supereroi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Craig Mazin, con Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Leslie Nielsen, Kevin Hart, Marion Ross, Ryan Hansen, Keith David, Brent Spiner. Durante una gita, il giovane studente Rick viene punto da una libellula: l'evento ha come principale conseguenza lo svilupparsi di speciali superpoteri, che Rick decide senza esitazione di utilizzare per combattere e sconfiggere la criminalità. Una parodia divertente e simpatica per una serata di divertimento in famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Wife – vivere nell’ombra, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film americano del 2017 per la regia di Bjorn Runge, con Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons, Christian Slater. Joan Castleman è stata per 40 anni la moglie perfetta. All’ombra del carismatico marito Joe ne ha favorito la carriera da scrittore e ne ha ignorato l’infedeltà, accettando compromessi e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello massimo di sopportazione e alla vigilia del premio Nobel del marito decide di riprendere in mano la sua esistenza. Golden Globe a Glenn Close, al fianco di Jonathan Pryce in un dramma che scava nei segreti di una coppia sposata.

Goal! Il film, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Danny Cannon. Un film con Kuno Becker, Tony Plana, Alessandro Nivola, Marcel Iures, Stephen Dillane, Kieran O'Brien. Santiago Munez è emigrato dal Messico negli Stati Uniti insieme alla sua famiglia in cerca di un futuro migliore. Sin da quando era bambino, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un giocatore di calcio. Giunto a Los Angeles, un talent scout gli propone un provino per la squadra inglese del Newcastle United. Santiago accetta e parte alla volta della Gran Bretagna. Ottime le sequenze calcistiche del film, in cui compaiono anche campioni come Beckham e Zidane.

End of Justice: nessuno è innocente, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Dan Gilroy, con Denzel Washington e Colin Farrell. Roman è un avvocato di Los Angeles che lavora nelle retrovie dei casi affidati a lui e al collega William. I due si occupano di clienti appartenenti a classi sociali bisognose, spesso impossibilitati ad avere una difesa in tribunale. Quando William viene ricoverato in ospedale, Roman dovrà affrontare i casi in prima persona, andando incontro a molti problemi. Ottima l’interpretazione di Denzel Washington, che per questo film ha ricevuto la candidatura come miglior attore agli Oscar e ai Golden Globe 2018.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Tomb Raider, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Roar Uthaug, con Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas. Lara Croft raggiunge un'isola in Giappone per chiarire il mistero della scomparsa di suo padre. Un restyling azzardato che si distacca nettamente dalla precedente incarnazione di Lara Croft.

Jason Bourne, ore 21:20 Premium Cinema Energy

Regia di Paul Greengrass, con Vincent Cassel, Tommy Lee Jones, Matt Damon, Julia Stiles, Riz Ahmed. Nicky Parsons, ex-agente della CIA, si infiltra in un ritrovo di hacker a Reykjavik per penetrare nei segreti dell’intelligence statunitense. Così facendo, recupera quello che forse è il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di Jason Bourne, uomo trasformato in una sorta di macchina omicida in seguito a un esperimento della CIA. Nicky riesce a contattare Bourne, datosi alla macchia, e l'incontro tra i due attira subito le attenzioni dei vertici di Langley, determinata a eliminare entrambi. Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Un fantasma per amico, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un’avventura fantasy con Uwe Ochsenknecht, Bettina Stucky, Herbert Knaup, Jaymes Butler, Aykut Kayacik. Nella soffitta del vecchio castello della cittadina di Eulenstein, oggi convertito in museo, vive un fantasmino bianco. L’incontro con il piccolo Karl avverrà durante una gita notturna di classe. Una magica avventura tratta da un racconto per ragazzi, perfetta per una serata in famiglia.

Film horror da vedere stasera in TV

Halloween, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Su Sky Cinema Suspense va in onda “Halloween”, sequel di “Halloween - La notte delle streghe” (1978), film diretto da David Gordon Green. Nel cast ritroviamo Jamie Lee Curtis e Nick Castle. Sono passati 40 anni da quando Laurie Strode è sopravvissuta alla carneficina avvenuta durante la notte di Halloween del 1978, a opera di Michael Myers. Durante i decenni trascorsi, Laurie si è preparata, a ragion veduta, ad un eventuale ritorno dello psicopatico. Jamie Lee Curtis nel sequel del 2018, prodotto da John Carpenter, del capolavoro horror del 1978.

Film biografici da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Farhad Safinia, con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle e Steve Coogan. La pellicola racconta la storia della nascita dell’Oxford English Dictionary. Nel 1879 il professore autodidatta e senza titolo di studio, James Murray, riprende la grande impresa di spiegare ogni parola inglese in un dizionario grazie all’aiuto di alcuni volontari. Tra questi il più affidabile e solerte è W.C. Minor, uomo di cultura rinchiuso in manicomio in seguito a un omicidio derivato dalla sua paranoia. Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa.

