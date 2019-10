Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 28 ottobre

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, lunedì 28 ottobre sui canali Sky

Le Kardashian, ore 18:45 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

X Factor Daily, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua anche la striscia giornaliera dedicata ai concorrenti di X Factor. A condurre il Daily quest’anno Luna Melis, concorrente e finalista della scorsa edizione del talent. La rapper sarda si è classificata terza e ha conquistato il disco d’oro con il suo inedito “Los Angeles”. Luna ci accompagnerà dietro le quinte del programma fino alla fine del programma.

Best Bakery: pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Alle 21:15 su Sky Uno riprende il via “Best Bakery”, il programma che mette a confronto le diverse pasticcerie d’Italia per scoprire la migliore. Paco Torreblanca e Alexandre Bourdeaux giudicheranno numerose pasticcerie in tutta Italia. La sfida inizia a Milano.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Su Crime investigation vediamo la serie che mostra il lato oscuro della Francia con le più intricate storie di cronaca nera. Siamo nel 1994, nel Dipartimento della Gironda, dove un uomo è stato bruciato in un'auto.

James Cameron - Viaggio nella fantascienza, ore 21:15 Sky Arte HD

Il premio Oscar James Cameron esplora uno dei generi più amati dalla letteratura e dal cinema: la fantascienza. Nell'episodio: i mondi di Spielberg e Scott.

Wild taxi - trasporti bestiali, ore 21:00 Blaze

Rick e Andrew devono occuparsi del trasporto di una giraffa. Nel frattempo, Justin e Ashley sono alle prese con due gru africane e un leopardo nero.

Comedy Central Tour 2019 - 1^ TV, ore 21:00 Comedy Central

Gabriele Cirilli, Paolo Migone, Gene Gnocchi sono solo alcuni dei comici che si alterneranno durante lo show condotto dall’irresistibile duo comico formato da Gigi e Ross affiancati da Federica Cacciola (alias Martina Dell’Ombra).

Non ditelo al dottore, ore 21.00 lei

In ogni episodio quattro medici curano ragazzi e ragazze che invece di rivolgersi a un dottore si sono fatti da soli la diagnosi consultando il web e i social. Con risultati raccapriccianti.

Mummie svelate, ore 21:00 Discovery channel

L'archeologo Ramy Romany ripercorre 3.000 anni di storia per capire se la mummia di Re Akhenaten appartenga, in realtà, a Mosé, leggendario profeta.

Civiltà perdute con Albert Lin, ore 20:55 National Geographic

Avventura, scienza e archeologia si intrecciano in un affascinante viaggio alla scoperta delle civiltà perdute in compagnia con Albert Lin. Oggi l’esploratore è in Colombia per scoprire la verità su una delle leggende più famose di tutti i tempi: El Dorado. Esiste davvero?

Mythbusters junior, ore 21:05 Discovery Science

In “Mythbusters junior” vediamo ragazzi talentuosi che si scontrano mettendosi in gioco nelle materie più disparate, come scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica.

Apollo: destinazione Luna, ore 21:00 History

Il programma Gemini fu fondamentale per lo sbarco sulla Luna. Scopriamo le storie e il duro lavoro che si nascondono dietro queste grandi missioni.

Bear Grylls: la legge del più forte, ore 21:00 Nat Geo Wild

Bear Grylls ci accompagna in un'avventura nei luoghi della natura selvaggia più impervi e ostili, tra montagne, abissi, zone polari e luoghi estremamente caldi.

Watchmen - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic vediamo gli episodi doppiati in italiano di “Watchmen”, la serie targata HBO basata sull'omonimo fumetto della DC Comics. Con Regina King, Don Johnson e Jeremy Irons.

The walking dead - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Su Fox in prima visione tv, vediamo la decima stagione di “The walking dead”, la serie basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, La storia è quella del vice sceriffo Rick Grimes che, in seguito a uno scontro a fuoco con dei fuorilegge, entra in coma, assistito dalla moglie Lori e dal figlio Carl. Quando esce dal coma, trova l’ospedale distrutto ed è circondato da cadaveri.

Grey’s anatomy - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life alle 21:05 prende il via, in prima visione TV, gli episodi della sedicesima stagione di “Grey’s anatomy”, la serie incentrata sulla vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia nell'immaginario “Seattle Grace Hospital” di Seattle. Il medical drama ha vinto 2 Golden Globe e 4 Emmy.

This is us - 1^ TV, ore 22:00 Fox life

Alle 22:00 vediamo invece la quarta stagione di“This is us”, la serie vincitrice di un Golden Globe e tre Emmy che racconta, nel corso di tre archi temporali, un dramma familiare. Le vicende di tre fratelli gemelli vengono vissute dal 1980, anno della loro nascita, fino alla vita adulta.

Blue Bloods, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime rivediamo la quinta stagione di “Blue Bloods”, la serie che segue le vicende della famiglia Reagan, da generazioni legata al New York City Police Department.

Blindspot, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:14, continuano gli episodi della quarta stagione di “Blindspot”, la serie tv che vede come protagonista Kurt Weller, un agente dell’FBI a cui viene affidata una misteriosa ragazza dal corpo tatuato, trovata all’interno di un borsone lasciato a Time Square.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

Top Wing, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Top Wing”, la serie animata che racconta le avventure di quattro uccelli molto coraggiosi: Swift, Penny, Brody e Rod. I pennuti abitano Big Whirl Island e sono cadetti all'Accademia Top Wing.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

I Jetsons e il Wrestling: viaggio nel tempo, ore 21:00 Boomerang

Big Show è rimasto congelato per 100 anni. La missione George Jetson è quella di far rivivere il wrestling ad Orbit City dopo il suo scongelamento.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:55 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

