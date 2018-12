Ari Graynor, la regina delle risate di I'm Dying Up Here. FOTO

Classe 1983, la bostoniana Ari Graynor è tra i protagonisti di I'm Dying Up Here - Chi è di scena?, in onda ogni mercoledì alle 22.15 su Sky Atlantic con gli episodi della seconda stagione a partire da mercoledì 7 novembre . L'attrice, però, non è per niente un volto sconosciuto per gli amanti delle serie tv americane, che hanno potuto ammirarla in Fringe , The Sopranos e Bad Teacher. Anche il suo curriculum cinematografico è degno di nota, e spazia da classici come Mystic River a capolavori contemporanei come The Disaster Artist . In attesa dei prossimi appuntamenti con la serie targata Showtime, sfoglia la gallery