Halloween: trama, trailer e cast del film

Halloween, la trama

Sono passati 40 anni da quando Laurie Strode è sopravvissuta alla carneficina avvenuta durante la notte di Halloween del 1978, a opera di Michael Myers. Durante i decenni trascorsi, Laurie si è preparata per un eventuale ritorno dello psicopatico, sopravvissuto a sei colpi di pistola, e ha imposto a se stessa e a sua figlia Karen un’esistenza da recluse. Il killer, nel frattempo, è stato rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Smith’s Grove, e un giorno riceve la visita dei giornalisti Aaron Korey e Dana Haines, interessati a conoscerlo, ma l’uomo si rifiuta di parlare. L’intervista successiva, invece, ha come protagonista Laurie Strode, ma la donna declina l’invito, poiché i giornalisti le chiedono di parlare con Myers con cui, ovviamente, non vuole più avere alcun tipo di contatto. Tuttavia, l’incubo della donna diventa realtà: durante un trasferimento, l’autobus su cui sono trasportati i pazienti ha un incidente e i detenuti si disperdono per strada, tra cui il terribile Michael, pronto a uccidere di nuovo.

Halloween, il cast del film

Jamie Lee Curtis torna, dopo 40 anni, a vestire i panni di Laurie Strode, la sfortunata protagonista. L’attrice, figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh, ha ottenuto popolarità grazie a questo ruolo, che ha segnato il suo esordio nel mondo del cinema. La Curtis ha vinto il BAFTA come migliore attrice non protagonista per Una poltrona per due (1983) e il Golden Globe come migliore attrice in un film commedia o musicale per True Lies (1994).

Lo psicopatico Michael Myers, invece, vede nuovamente il volto di Nick Castle. L’attore ha ricevuto il supporto dello stuntman James Jude Courtney, per quanto riguarda le scene più dinamiche.

La figlia di Laurie, Karen, è interpretata da Judy Greer, già vista in film come Ant-Man, Jurassic World, Tomorrowland e Elizabethtown.

Nel cast troviamo anche Andi Matichak, Will Patton, Virginia Gardner, Haluk Bilginer e Jefferson Hall.