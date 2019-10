Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 17 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 17 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Ci vediamo domani, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Andrea Zaccariello. Un film con Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi, Giulia Salerno. Marcello Santilli decide di aprire l'unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, popolato solo da ultranovantenni. Ma il tempo passa e i vecchietti restano in salute... Una commedia a tratti malinconica, con Enrico Brignano.

Johnny English colpisce ancora, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Johnny English colpisce ancora” è il terzo capitolo della spassosa saga spy per la regia di David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

Che cosa aspettarsi quando si aspetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Kirk Jones. Un film con Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Elizabeth Banks, Chace Crawford, Brooklyn Decker. Intreccio di storie di cinque coppie in dolce attesa alle prese con le difficoltà e le emozioni tipiche della gravidanza. Il film, una romantica commedia corale, è tratto dall'omonimo libro scritto da Heidi Murkoff.

A serious man, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ethan Coen e Joel Coen. Un film con Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed, Sari Lennick, Adam Arkin. Mid West, 1967. Larry Gopnik è un professore di fisica con poche pretese e molti guai, sia personali che professionali. Un film imperdibile diretto dai fratelli Coen.

Tutta colpa del paradiso, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Francesco Nuti, con Ornella Muti, Roberto Alpi, Laura Betti, Silvia Annichiarico. Un ex galeotto vuole conoscere i genitori adottivi di suo figlio. Dopo varie ricerche li trova in una pittoresca baita valdostana e riesce a farsi accettare sia dalla coppia sia dal bambino, che non sospetta la sua vera identità. Una commedia ben interpretata da Ornella Muti.

Il diario di Bridget Jones, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Sharon Maguire. Un film con Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones, Jim Broadbent, Sally Phillips. Straordinario successo per la storia di Bridget Jones, una trentenne inglese, buffa e divertente, che cerca disperatamente di non rimanere single un giorno di più. Un ritratto dolceamaro che ha segnato e divertito intere generazioni, da non perdere.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Casa Howard, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di James Ivory, con Emma Thompson e Anthony Hopkins. Il film, uscito nel 1992, si basa sull’omonimo romanzo di Edward Morgan Forster e narra l'incontro di tre differenti classi sociali nei primi anni del Novecento: la famiglia Wilcox, ricca e altolocata, la famiglia Schlegel, benestante e borghese ed infine la famiglia Bast, proletaria. Un raffinato dramma vincitore di tre Oscar e un Golden Globe.

Sotto tiro, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film di Roger Spottiswoode, con Gene Hackman, Nick Nolte, Joanna Cassidy, Ed Harris, Jean-Louis Trintignant. Un celebre e cinico fotografo americano, in Nicaragua per la guerra civile, si lega sentimentalmente a una collega, e insieme affrontano l'inferno della guerriglia. A un certo punto il fotografo è costretto a fare una scelta di campo e lascia la macchina fotografica per imbracciare il fucile. Film drammatico molto avvincente e di grande impatto emotivo. Da vedere anche per l’ottima fotografia e l’interpretazione dei protagonisti.

The Shape of Things, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film drammatico del 2003 diretto da Neil LaBute, con Gretchen Mol, Paul Rudd, Rachel Weisz, Frederick Weller. Adam è un timido ragazzo che frequenta il college, mentre Evelyn un’artista eccentrica. Apparentemente i due non hanno nulla in comune, ma dopo essersi incontrati per caso iniziano una relazione, non senza ripercussioni nelle rispettive vite. Una commedia romantica fuori dagli schemi.

Lo scandalo Kennedy, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, con Jason Clarke e Kate Mara: racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo. Ben congegnato nella sceneggiatura, preciso nella regia, ottimo cast.

Il primo re, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Matteo Rovere, in cui Alessio Lapice e Alessandro Borghi interpretano i fratelli protagonisti della leggenda sulla fondazione dell’antica Roma. “Il primo re” rivisita le vicissitudini attraversate da Romolo e Remo, arricchendo e ampliando la leggenda fino a trasformarla in un vero e proprio racconto epico. Il film è recitato in un protolatino ricreato con l’aiuto di studiosi, in modo da rendere in maniera ancora più realistica le atmosfere dell’epoca. Un film epico in cui tutto il cast si immerge letteralmente nei ruoli e negli ambienti ostili messi in scena.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Timetrip – Avventura nell’era vichinga, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film diretto da Mogens Hagedorn, con Jonas Wandschneider, Clara Maria Bahamondes, Jakob Cedergren, Stine Stengade, Puk Scharbau, Lars Hjortshøj. Valdemar e Sille incontrano un uomo che sostiene di essere vittima del sortilegio di una strega. Un’avventura fantasy.

Film thriller da vedere stasera in TV

36 Quai des Orfèvres, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Olivier Marchal. Un film con Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem, Valeria Golino. Una sordida storia di tradimenti e vendette all'ombra della centrale di polizia con sede nella via da cui il film prende il suo titolo. Un poliziesco ricco di suspense e pathos, con un cast di grandi interpreti.

Il collezionista, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 1997 diretto da Gary Fleder, con Morgan Freeman, Brian Cox, Bill Nunn, Ashley Judd, Cary Elwes. Un pericoloso maniaco si aggira per le vie del South Carolina e rapisce giovani studentesse. Anche la nipote del poliziotto Alex Cross scompare misteriosamente mettendo l’uomo sulle tracce del collezionista, la cui perversione è quella di rapire giovani donne per collezionarle in una caverna nascosta nel bosco. Un thriller che vi farà rimanere col fiato sospeso.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Colombiana, ore 21:15 Premium Cinema

Diretto da Olivier Megaton, con Zoe Saldana, Cliff Curtis, Callum Blue, Michael Vartan, Lennie James. La piccola Cataleya vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis. Al termine di un loro incontro, Don Luis manda il proprio scagnozzo Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Da quel momento Cataleya si trasforma in una fredda assassina pronta a vendicare la sua famiglia. Un action movie, per gli amanti del genere.

Zero dark thirty, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 2012 per la regia di Kathryn Bigelow, con Stephen Dillane, Jennifer Ehle, Mark Strong, Joel Edgerton, Mike Colter. La caccia ad Osama Bin Laden è stata la missione che più ha impegnato l'America contemporanea, nel corso di un decennio abbondante e di due mandati presidenziali, e che più l'ha esposta, in termini di promesse e vendette, all'interno dei suoi confini e al cospetto del mondo intero. Questa è la storia di Maya, giovane ufficiale della CIA, armata d’intuito e di determinazione, che non si lascia fermare dai giochi di potere né dalle indecisioni o dallo scetticismo dei superiori e riesce nell'impresa storica di trovare l’uomo più ricercato del mondo. Un action movie diretto dalla regista premio Oscar Kathryn Bigelow.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:05 Premium Cinema +24

Diretto da Robert Schwentke, con Shailene Woodley, Theo James, Jeff Daniels, Miles Teller, Ansel Elgort. Distrutto il regime che li opprimeva Tris e Quattro si trovano a dover affrontare un nuovo ordine, non meno disumano del precedente, che li spinge ad andare al di là delle barriere. Il mondo che trovano, ancora una volta non è dei migliori. Scoprono infatti di aver vissuto in una bolla, un esperimento costantemente tenuto d'occhio. Sequel di “The Divergent Series: Insurgent”, “Allegiant” è il terzo capitolo della saga cinematografica iniziata nel 2014 con "Divergent". Adattamento sul grande schermo del distopico romanzo firmato Veronica Roth, ultimo della trilogia.

