Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 17 ottobre

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il cooking show di Sky che vede, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

X Factor 2019: Home Visit, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nuova edizione di X Factor 2019 con puntata dedicata agli Home Visit. Dopo i Bootcamp, per la prima volta tutti i giudici, insiema ai concorrenti e ad Alessandro Cattelan, sono volati a Berlino per scegliere i dodici concorrenti che accederanno ai Live.

Camorriste, ore 21:00 Crime investigation

Su Crime investigation scopriamo la storia di alcune potenti donne della Camorra. Queste donne si raccontano per la prima volta senza intermediari. Cosa ha significato per loro essere una camorrista? Stasera a parlare è Maria Duraccio: suo zio è un pezzo grosso del clan di Raffaele Cutolo, suo padre viene assassinato davanti ai suoi occhi.

Musei, ore 21:15 Sky Arte HD

I Musei Nazionali Italiani contengono capolavori di bellezza senza pari e compongono storie e linguaggi senza tempo. Stasera Lucia Poli racconta i Musei del Bargello a Firenze.

Affari di famiglia, ore 20:55 Blaze

A partire dalle 20:55, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21.00 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Seconda Guerra: dietro le linee nemiche, ore 20:55 National Geographic

Le testimonianze dirette e le esperienze vissute in prima persona di chi ha combattuto le battaglie della Seconda Guerra Mondiale in Europa.

Come è fatto: Supercar, ore 21:05 Discovery Science

Vediamo da vicino le fabbriche che danno vita alle auto dei sogni. Seguiamo, passo per passo, la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote. Dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron: gioielli a quattro ruote per pochi eletti!

UFO: incontri ravvicinati con l’alieno, ore 21:00 History

Attraverso ricostruzioni e interviste, analizziamo i racconti di persone che sostengono di aver avuto incontri ravvicinati con alieni. Quanto c'è di vero?

Animali fuori di testa, ore 21:10 Nat Geo Wild

I misteri più angoscianti e gli eventi più strani del mondo della natura, raccontati attraverso immagini uniche. Una strana creatura si aggira lungo le coste di Montauk, a Long Island. Le immagini postate su internet dai turisti sembrano mostrare un misterioso animale con un becco.

Serie TV in onda stasera

Romanzo criminale, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la seconda stagione di “Romanzo criminale”, la serie tv prodotta da Sky Cinema e diretta da Stefano Sollima. Siamo a Roma nel 1980. Ritrovata la compattezza di un tempo, la banda ha un solo scopo: vendicare il Libanese. Dopo una caotica caccia all'uomo, vengono individuati i possibili responsabili.

Snowfall, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo la terza stagione di “Snowfall”, la serie che segue le vicende di alcuni personaggi che si incrociano nell’estate del 1983 a Los Angeles, quando ci fu un’epidemia di crack che soppiantò il consumo di cannabis e cocaina.

Pitch, ore 21:50 Fox

Sempre su Fox, alle 21:50, rivediamo “Pitch”, la serie che racconta la vita di Ginny Baker, giovane giocatrice di baseball con un grande talento di lanciatrice, che viene ingaggiata in una squadra della Major League.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la seconda stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Little Murders by Agatha Christie - 1^ TV, ore 21:05 Fox crime

Quarta stagione per la raffinata versione francese dei romanzi gialli di Agatha Christie. Tornano le indagini del commissario Laurence e della reporter Alice Avril. Ogni episodio è ispirato a un romanzo della regina del giallo.

Animal kingdom, ore 21:15 Premium crime

Alle 21:15 su Premium crime vediamo la quarta stagione di “Animal kingdom”, la serie che segue la vita di un ragazzo diciassettenne, che, dopo dopo la morte di sua madre, si trasferisce dai Cody, una famiglia criminale sotto il controllo della matriarca Smurf.

Pretty little liars: The perfectionists, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda lo spin-off di “Pretty little liars”, “The Perfectionists”. La serie è basata sull'omonimo romanzo scritto da Sara Shepard. Protagonista è ancora una volta Alison DiLaurentis, bellissima ragazza bionda dal carattere manipolativo, egoista, crudele e arrogante.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Mr Magoo, ore 20:50 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

SpongeBob, ore 21:05 Nickelodeon

Torna su Nickelodeon anche “SpongeBob”, la serie animata ambientata a Bikini Bottom, una cittadina sul fondo dell’Oceano Pacifico abitata da creature con sembianze e intelligenza umana.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Looney Tunes: due conigli nel mirino, ore 21:00 Boomerang

Un giorno Speedy dona a Lola un fiore straordinario con cui lei crea un’essenza inebriante. Da quel momento la sua bottiglia di profumo diventa l'oggetto di interesse per molti.

Puppy Dog Pals, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Bingo e Rolly, due adorabili cuccioli di carlino, sono fratelli con la passione per l'avventura.

