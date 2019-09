Arriva Alessandro Borghese Kitchen Duel , dal lunedì al giovedì a partire dal 16 settembre , alle 19.40 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Il nuovo cooking show del nostro amatissimo chef vedrà, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Continua a leggere e scopri di più!

Arriva la nuova produzione originale ideata e prodotta da Level 33 e AB Normal, Alessandro Borghese Kitchen Duel, spin-off dell’acclamato Alessandro Borghese Kitchen Sound. In ogni puntata, lo chef più rock del piccolo schermo ospiterà una sfida culinaria tra due cuochi dilettanti, i quali dovranno cimentarsi nella preparazione del loro “cavallo di battagli”, decretando così il migliore tra i due.

Alessandro Borghese fornirà loro preziosi consigli per permettere ai duellanti di dare il meglio. Solo uno di loro vincerà il duello culinario, grazie al parere finale di un giudice imparziale, che potrà essere un esperto di cucina, un grande chef o un amico famoso di Alessandro.

Alessandro Borghese Kitchen Duel: i giudici

Nel corso delle 20 puntate del programma si alterneranno i seguenti giudici: Lodovica Comello, Pupo, Diletta Leotta, Arisa, Giuseppe Cruciani, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Claudio Sadler, le food editor Angela frenda e Carla Icardi. Il giudice assaggerà i due patti, scegliendo il migliore. In questo modo, verrà decretato ufficialmente chi, tra i due rivali, è il più bravo in cucina.

Questo, per quando riguarda i piatti salati: quando si tratterà di realizzare dolci, il nostro chef ricorrerà all’aiuto del suo amico pasticcere Sal De Riso (già conosciuto in Alessandro Borghese Kitchen Sound), a cui affiderà l’importante compito di assistere direttamente i duellanti, mentre lui si calerà nel ruolo di giudice severo e inappellabile.

Alessandro Borghese Kitchen Duel: i partner

Alessandro Borghese Kitchen Duel ha come partner editoriali Rds 100% Grandi Successi e Il Sole 24 oree. Inoltr,e vede il coinvolgimento di: il Pastificio De Matteis con il brand Pasta Armando, prodotta con grano di filiera 100% italiano e che rinnova per il terzo anno la sua partecipazione alla trasmissione; Beko Elettrodomestici, marca internazionale di elettrodomestici di cui Chef Borghese è testimonial; Bravo spa, che produce macchine per gelateria, pasticceria e cioccolato; Cannamela, l'azienda italiana leader nel mercato delle Spezie ed Erbe aromatiche; Centro Carni Company, che trova le sue origini nel 1890, quando due famiglie storiche di Tombolo, i Pilotto e i Beghetto, iniziarono a lavorare assieme, commerciando bestiame vivo; Cesarin Spa, azienda leader nella produzione di materie prime per la pasticceria; il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP che riunisce gli olivicoltori, i molitori e i confezionatori che operano all’interno della zona di produzione Garda D.O.P. e li supporta nella loro attività dal punto di vista tecnico e promozionale; Fielmann, fondata da Günther Fielmann nel 1972, è leader del settore eyewear retail in Germania ed oggi è presente in Europa con 738 punti vendita, di cui 20 in Italia; Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., che da oltre un secolo è sinonimo di caffè nel mondo ed esporta il gusto e la tradizione italiana in oltre 90 Paesi; Veneta Cucina, azienda familiare con oltre 50 anni di storia, che si è trasformata negli anni da realtà locale a gruppo di livello internazionale diventando la più grande piattaforma italiana di mobili per cucina.

L’appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Duel è dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV. Pillole riassuntive del programma saranno visibili anche nella sezione video de www.ilsole24ore.com e www.rds.it.