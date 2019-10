I venti nomi che accederanno alla fase degli Home Visit sono stati definiti: dopo Sfera Ebbasta e Samuel, ieri sera alla seconda puntata di Bootcamp anche Malika Ayane e Mara Maionchi hanno definito le loro squadre.

X Factor 2019, gli Under Uomini di Malika Ayane

Dodici i giovani talenti che si sono esibiti ieri sera alla seconda puntata di Bootcamp di X Factor 13: il primo a sedersi è stato Lorenzo Rinaldi, che con una testata di riccioli e la sua chitarra ha convinto Malika Ayane, intonando una cover di "Let Her Go" dei Passengers, esibizione che ha fatto “venire i brividi" a Sfera Ebbasta. Sì anche per Riccardo Berticelli e la sua "50 Special", per poi sacrificarlo al primo switch: fuori Riccardo, dentro Michele Serra. Ma anche Michele ha dovuto lasciare l'ambita postazione solo dopo qualche minuto, a favore di Davide Rossi, che con la sua performance al pianoforte ha conquistato la giuria. Neppure l’unico rapper che era riuscito ad ottenere una sedia, Davide Ferlito, ha saputo resistere: Malika lo ha scelto per lo switch con Daniel Acerboni, entrato di diritto nella squadra degli Under Uomini. Hanno mantenuto la sedia fino al termine dei Bootcamp, invece, Emanuele Crisanti in arte Nuela, che ha cantato l’inedito “Ti voglio al mio funerale”, e il 22enne Enrico di Lauro e la sua cover di un brano di Michael Bublè.

Malika Ayane ha deciso di escludere dal talent show di Sky - fra gli altri - Renato Torre e la sua hit dei Thegiornalisti, Salvatore Medica che cantando “Canzone contro la paura” di Brunori Sas ha "un po' perso di personalità", il reggae di Michelangelo Cavadini.

Davide Rossi canta "Ordinary People" a X Factor 2019: IL VIDEO

Daniel Acerboni porta Lady Gaga a X Factor 2019: IL VIDEO

Nuela canta "Ti voglio al mio funerale" a X Factor 2019: IL VIDEO

X Factor 2019: la squadra degli Under Uomini

Ieri sera ai Bootcamp Malika Ayane ha scelto i cinque giovani aspiranti concorrenti da portare agli Home Visit. La squadra degli Under Uomini è fatta: Emanuele (Nuela), Enrico, Lorenzo, Davide e Daniel volano agli Home Visit.

Enrico di Lauro canta Michael Bublè a X Factor 2019: IL VIDEO

Lorenzo Rinaldi canta i Passengers a X Factor 2019: IL VIDEO

X Factor 2019, gli Over di Mara Maionchi

L'ultima fase dei Bootcamp di X Factor 2019 ha coinvolto gli Over di Mara Maionchi. In dodici hanno superato le Audizioni, ma solo cinque di loro hanno saputo conquistare Lady Maionchi: Thomas Thai, 30 anni, con "A Song for You" ha difeso la sedia fino alla fine dei Bootcamp, ma non tutti sono stati così fortunati. Il primo a sedersi è stato il 29enne Biagio Laperna, che proprio agli sgoccioli della puntata è stato fatto fuori a favore di Marco Saltari (in arte Jordi), che ieri sera ha azzardato cantando “Un matto” di Fabrizio De Andrè. Stessa sorte per Flora Cavina, che ha dovuto lasciare la sedia a Gabriele Troisi, insegnante di pianoforte e cantante talentuoso; l'ex parà dell'esercito Nicola Cavallaro ha preso il posto di Antonio Rossi, che ha dovuto abbandonare il sogno di diventare una star. Sedia anche per Eugenio Campagna, cantautore (a discapito di Marco Puglisi).

Nicola Cavallaro canta "Someone You Loved" a X Factor 2019: IL VIDEO

Eugenio Campagna canta "En e Xanax" a X FActor 2019: IL VIDEO

Gabriele Troisi canta "Talk is cheap" a X Factor 2019: IL VIDEO

X Factor 2019: la squadra degli Over

Mara Maionchi ha scelto i componenti della squadra degli Over di X Factor 13: “Quello che cercavo era questo: gente che canta, che canta bene, e che ha un po’ di maturità”. Le voci più mature della 13esima edizione di X Factor Italia che accedono agli Home Visit sono Eugenio, Gabriele, Marco, Thomas e Niccolò.

Marco Saltari canta Fabrizio De Andrè a X Factor 2019: IL VIDEO

Tomas Thai canta "A song for you" a X Factor 2019: IL VIDEO

Appuntamento giovedì 17 ottobre con la prima puntata di Home Visit: per la prima volta nella storia di X Factor giudici, squadre e Alessandro Cattelan voleranno tutti insieme a Berlino per scegliere i dodici concorrenti che accederanno ai Live.

