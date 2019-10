Fra conferme e delusioni, i giudici di X Factor 2019 ieri sera, alla prima puntata di Bootcamp, hanno riascoltato gli aspiranti concorrenti sopravvissuti alle Audizioni. Non tutte le performance sono state all’altezza delle aspettative, ma alla fine della serata Samuel (alla guida dei Gruppi) e Sfera Ebbasta (mentore delle Under Donna) hanno definito le loro squadre.

X Factor 2019, i Bootcamp: Samuel e i Gruppi

Il primo giudice a dover selezionare i cinque nomi da portare alla fase degli Home Visit è stato Samuel, che al grido di “Sarà esplosivo questo Bootcamp” ha dato il via alla puntata. Il trio tutto al femminile delle Ophelya ieri ha proposto una cover: Samuel gli ha concesso la sedia, salvo poi ripensarci e optare per lo switch. Fuori le Ophelya, dentro i Sierra. Al duo rap di Roma, che si è cimentato in una cover di Dua Lipa, il giudice ha detto: “Mi avete portato un mondo che devo conoscere”.

Il diabolico meccanismo delle sedie ha colpito (e affondato) anche i Monkey Tempura: la band si è seduta, per lasciare poi la postazione ai Booda, che hanno portato sul palco un'esplosione di energia. Fuori i Monkey Tempura, dentro i Booda.

I K_Mono, invece, hanno conquistato la sedia e se la sono tenuta stretta fino al termine della prima puntata di Bootcamp: "Io dico che con loro ti divertirai un bel po'", ha commentato Malika Ayane. Lo stesso è valso per il trio dei Kyber, che accedono agli Home Visit di X Factor 13.

X Factor 2019, Bootcamp: Samuel Vs. pubblico

La fase dei Bootcamp è costata a Samuel qualche difficoltà ieri sera. Fra le band più applaudite della puntata, i Keemosabe sembravano aver convinto: “Sapete suonare e soprattutto avete qualcosa da raccontare, andatevi a sedere”, ha detto il giudice dopo la loro performance. Poi, a un passo dalla fine, il frontman dei Subsonica ha ceduto il posto conquistato dal gruppo al duo dei Seawards. Fuori i Keemosabe, dentro i Seawards, contro il parere del pubblico: “Devo fare fede al mio mondo musicale, a quello che potrei darvi: scegliendo qualcuno che non appartiene a quella linea, potrei anche rovinarvi”, ha spiegato Samuel.

X Factor 13: la categoria Gruppi di Samuel

Seawards, Booda, Sierra, Kyber, K_Mono: la squadra dei Gruppi vola agli Home Visit di X Factor 2019. Fra le band che non hanno superato i Bootcamp ci sono i Metriaksak, gli Ambo i lati con la loro batteria fatta di bidoni e oggetti di recupero, il duo rap dei TNL, gli Accasaccio.

X Factor 2019, i Bootcamp: Sfera Ebbasta e le Under Donna

Dopo i Gruppi, ai Bootcamp di X Factor 2019 un emozionato Sfera Ebbasta se l’è dovuta vedere con la categoria più numerosa: le Under Donna. La prima a sedersi è stata Claudia Ciccateri, nonostante “qualche nota fuori posto”, ma la giovane è anche la prima a finire vittima dello switch, lasciando l’ambito posto a Maria D'Amico. Per le Under Donna non c’è pace: poco dopo anche Maria ha dovuto abbandonare lo studio, cedendo la sedia a Sofia Tornambene in arte Kimono, che ha cantato un brano di Francesco De Gregori.

Altro doppio switch per le Under Donna di Sfera Ebbasta: Sara d’Elia, con quella voce “veramente pazzesca” ha conquistato una sedia, ma poco dopo Sfera Ebbasta ha chiesto lo switch con Giulia Galitzia in arte Doll Kill. La giovane aspirante rapper, però, non ha avuto neppure il tempo di tirare un sospiro di sollievo: il suo posto è finito a Giordana Petralia, che si è esibita accompagnata dalla sua arpa. Fuori Giulia, dentro Giordana.

Martina Maggi è stata fatta fuori da Mariam Rouass che ha cantato “Uno squillo” di Capo Plaza, riscrivendo la strofa dal punto di vista di una donna; Arianna Del Ghiaccio ha dovuto, invece, lasciare la sedia alla 17enne Beatrice Giliberti, che ha proposto un inedito in lingua inglese: "Scrivi veramente bene, proprio bene. Il fatto che ti basti una chitarra e la tua voce per arrivare ti rende veramente vincente, è giusto che tu ti sieda", ha commentato Sfera Ebbasta. L’unica a sedersi e a difendere il suo posto fino alla fine dei Bootcamp è stata Silvia Cesana in arte Sissi, che ha conquistato la giuria con la sua personale versione di un brano di Rihanna.

X Factor 13: la categoria delle Under Donna di Sfera Ebbasta

La squadra delle Under Donna è fatta: Giordana Petralia, Sofia Tornambene (Kimono), Beatrice Giliberti, Mariam Rouass, Silvia Cesana (Sissi) accedono alla fase degli Home Visit. Restano fuori dalla gara di X Factor 2019 Sara El Abbadi, la spagnola Maria Sitja, Lavinia Di Ferdinando, Matilde Ardemagni e Miriana Legari.

