Film in uscita giovedì 17 ottobre

A proposito di Rose

Protagonista è Rose-Lynn Harlan, 23enne da poco uscita di prigione, che torna a riabbracciare i suoi bambini, Wynona e Lyle, accuditi intanto da sua madre, Marion, che non può che disprezzare lo stile di vita di sua figlia. Modi opposti di approcciare alla vita, con Marion che lavora da 20 anni come panettiera e Rose-Lynn che trova Glasgow asfissiante e punta a scappare per inseguire il sogno di diventare una cantante country. Sua madre le trova un lavoro presso una donna facoltosa, che si rende conto del suo talento e prova ad aiutarla. La strada verso il suo sogno è però costellata d’alcool e altri eccessi, che non lasciano spazio ai suoi figli. La protagonista si ritrova così a un bivio, tentata di seguire il suo peggior nemico, se stessa, verso l’oblio.

Alexandre scopre del ritorno nella sua area di padre Preynat, un prete che lo ha molestato da bambino. I ricordi tornano a galla e, essendo diventato padre, l’uomo non accetta l’idea che il sacerdote possa essere ancora a stretto contatto con dei bambini. La Chiesa intende tacere in merito e così Alexandre, con due suoi amici, Emmanuel e François, ex vittime, decide di darsi da fare per dar voce alle loro storie. Una battaglia che ha conseguenze sulle loro vite, mentre si analizza l’effetto delle molestie nel tempo.

Il mio profilo migliore

Claire teme che il suo fidanzato, più giovane di lei, possa tradirla. Ha due figli cui pensare e un matrimonio fallito alle spalle che la rende particolarmente sospettosa del genere maschile. Crea dunque un falso profilo online, fingendosi Clara, un’affascinante 24enne che avrebbe il compito di tentare Ludo, il suo fidanzato, ma finisce col conoscere Alex, amico di lui. Da un’innocua chat si passa a qualcos’altro, a un sentimento profondo, a una sensazione d’innamoramento e libertà mai provati, che si fondano però su una bugia.

Uscito dal carcere, dove ha sfoderato ancora una volta le sue doti sulla pista da bowling, Jesus Quintana si ritrova in un trio a dir poco bizzarro, al fianco di Petey e Marie. Sono in fuga dalla legge, dopo lo scontro con un uomo, ritrovandosi ai confini della società e sull’orlo di una stramba storia d’amore.

Si continua ad analizzare la complicata relazione tra Malefica (Angelina Jolie) e Aurora (Elle Fanning). Un forte legame che rischia di interrompersi nel momento in cui il Principe Filippo chiede la mano della giovane, che accetta senza consultarsi con Malefica, la quale ha però un presagio nefasto in merito. Alla cena di fidanzamento la madre del Principe offende Malefica, dichiarando come Aurora avrà finalmente con lei una vera figura materna. Ne nasce un acceso scontro, con Aurora che decide di restare al fianco di Filippo, mettendo in discussione quello che è stato il suo mondo fino ad allora.

Diego, Claudio Bisio, è un avvocato di successo che riesce sempre in qualche modo a scatenare qualche catastrofe. Dopo un tentativo di suicidio fallito si dedica ad aiutare le persone care intorno a lui. Con l’aiuto di Massimiliano ed Edoardo, ovvero Sergio Rubini e Flavio Insinna, mette in piedi un piano, così da correre in soccorso di svariate persone, le cui vite però vengono prontamente devastate dallo sfortunato Diego.

The Informer

Pete è un ex militare, un tempo impegnato in operazioni militari. È costretto a usare le proprie abilità per difendere sua moglie e si ritrova in carcere, dove due agenti dell’FBI gli offrono la libertà anticipata in cambio di un lavoro interno come informatore. Il suo compito però porta alla morte di un agente di polizia sotto copertura, il che pone Pete nel bel mezzo di un fuoco incrociato.

Adam Winfield è un giovane soldato americano giunto in Afghanistan per combattere una cellula terroristica. Si ritrova sotto la guida del Sergente Deeks (Alexander Skarsgard), che insegna ai propri sottoposti come quella sia una terra di nessuno, dover poter uccidere e violentare in libertà. Adam gli si contrappone ma si ritrova a un bivio tra denunciare o meno.

Yuli – Danza e libertà

È la storia di Carlos Acosta, ballerino cubano introdotto a questo mondo forzatamente dal padre, che vedeva in questo ambiente una chance per scappare dalla povertà. Ripudia la disciplina ma non può negare il proprio talento, che lo conduce al successo mondiale, posto di fianco ad artisti come Nureyev e Baryshnikov.

Film in uscita venerdì 18 ottobre

Panama Papers

Steven Soderbergh analizza lo scandalo “Panama Papers”, ovvero gli oltre 11 milioni di documenti confidenziali dello studio Panama Mossack Fonseca, con informazioni dettagliate su più di 214mila società offshore. Una dura realtà da digerire, con capi di governo, politici e miliardari da ogni parte del mondo che erano riusciti a nascondere dalle tassazioni i propri soldi accumulati negli anni.

Ermitage. Il potere dell’Arte

Toni Servillo accompagna gli spettatori attraverso le sale di uno dei musei più visitati al mondo, l’Ermitage di San Pietroburgo. L’attore ha modo di illustrare i secoli di storia russa ma soprattutto le aree segrete, aperte alle telecamere per l’occasione.

L’uomo senza gravità

Oscar, interpretato da Elio Germano, manifesta fin dalla nascita una particolare caratteristica. È in grado di galleggiare nell’area, come se per lui la gravità non esistesse. Sua madre e sua nonna custodiscono il suo segreto per anni, con la sola Agata che scopre il suo segreto. Dopo anni di silenzio, Oscar decide di uscire allo scoperto, per sentirsi finalmente accettato.