The Kill Team, il cast del film

Dai documentari ai lungometraggi, Dan Krauss porta in sala The Kill Team dal 17 ottobre 2019

In sala dal 17 ottobre 2019, The Kill Team è un film drammatico, diretto da Dan Krauss, che riprende storia e tematiche trattate in un documentario del 2013. Sguardo puntato sulla violenza che a volte si cela dietro le azioni militari dell’esercito statunitense. In alcuni Paesi del mondo, dove i conflitti sono purtroppo una realtà quotidiana, tutto sembra consentito. I peggiori istinti trovano così sfogo, rappresentati ottimamente in questo film da Alexander Skarsgard, contrapposto al personaggio interpretato da Nat Wolff.

The Kill Team: il cast

Il film è diretto da Dan Krauss, regista americano classe 1972, noto soprattutto per i suoi documentari. Basti pensare a The Death of Kevin Carter del 2005, basato sulla drammatica storia del celebre fotogiornalista sudafricano, nominato agli Oscar come Extremis nel 2016. Il suo The Kill Team propone in un lungometraggio, premiato con l’Independent Spirit Awards, quanto evidenziato nell’omonimo documentario, premiato al Tribeca Film Festival nel 2013.

Il personaggio di Andew Briggman è interpretato da Nat Wolff, attore statunitense classe 1994, cresciuto in un ambiente familiare decisamente artistico, considerando come sua madre sia l’attrice Polly Draper e suo padre il jazzista Michael Wolff. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della recitazione in produzioni off-Broadway. La svolta nella sua carriera arriva nel 2005, con la Nickelodeon che ricava il film The Naked Brothers Band: The Movie da un falso documentario sulla sua famiglia, portato avanti da sua madre alla regia, così come il film che ha avviato suo figlio verso il successo, grazie anche alla relativa serie Tv, in onda dal 2007 al 2009. Svariati i film cui ha preso parte, come Città di carta con Cara Delevingne e 40 sono i nuovi 20 con Reese Witherspoon e Michael Sheen.

Il Sergente Deeks è invece intrepretato da Alexander Skarsgard, attore svedese classe 1976, appartenente a una famiglia di celebri interpreti. Suo padre è infatti Stellan Skarsgard, che vanta nella propria filmografia pellicole come Dogville, Will Hunting e L’uomo che uccise Don Chisciotte. I suoi fratelli, Gustaf e Bill, sono invece rispettivamente noti per i ruoli ricoperti nella serie Vikings e nei due capitoli di It di Andy Muschietti.

Alexander è presente in entrambi i film di Zoolander, con Ben Stiller e Owen Wilson, Melancholia di Lars von Trier, insieme con suo padre, The Legend of Tarzan e Mute, tra gli altri. Il grande pubblico lo conosce però principalmente per il personaggio di Eric Northman nella serie Tv True Blood.

The Kill Team: la trama

Krauss racconta di Adam Winfield, giovane soldato spedito al fronte per intercettare delle cellule terroristiche in Afghanistan. La sua squadra viene posta sotto il comando del Sergente Deeks, che fin da subito impone ai nuovi arrivati il proprio modo di vedere il mondo e soprattutto le zone di guerra. Per lui l’Afghanistan è un gigantesco terreno di caccia, dove poter dare libero sfogo ai propri istinti più bassi. Tutti vengono dunque spinti a uccidere, violentare e abusare dei cittadini del posto. L’unico a contrapporsi al Sergente è Adam, posto dinanzi a un dilemma: denunciare o tacere.