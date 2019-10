Quintana è tornato

Ne Il grande Lebowski, pellicola stracult del 1998 firmata dai fratelli Coen, gli erano bastati pochi minuti per entrare di diritto nella leggenda. Da allora Jesus Quintana, il fuoriclasse a capo della squadra di bowling che sfidava il team di Lebowski, grazie alla sua spocchia e all’approccio quasi erotico al suo sport d’elezione è diventato un personaggio a sé stante. Tanto che adesso è diventato protagonista di un film tutto suo.

Nei cinema da giovedì 17 ottobre, Jesus Rolls – Quintana è tornato non è solo interpretato da John Turturro, ma anche diretto dall’attore italoamericano che si era calato anima e corpo nell’improbabile completino viola del personaggio. Turturro ha chiesto il permesso ai Coen di utilizzare la loro “creatura” e ha dato vita a quello che non è solo uno spin-off de Il grande Lebowski, ma anche un remake di un film francese del 1974, I santissimi di Bertrand Blier.

Jesus Rolls, che ci mostra Quintana appena uscito di prigione, ma già nei guai per una serie di loschi affari, ha tutte le carte in regola per entrare nel novero dei migliori film sul bowling. Nel frattempo, è in buona compagnia: ecco le altre pellicole che hanno fatto strike su grande schermo.

I migliori film sul bowling

Strikes and Spares

Anno: 1934

Regia: Felix E. Feist

Cast: Pete Smith, Andy Varipapa

Il decano dei film sul bowling, anche se in realtà si tratta di un corto (nominato, peraltro, come Miglior corto alla 7ᵅ edizione degli Academy Awards). Questo piccolo pezzo di storia del cinema mostra il bowler professionista Andy Varipapa intento a insegnare il corretto modo di impugnare la palla e a mettere in scena alcuni trucchi “del mestiere”.

Dreamer

Anno: 1979

Regia: Noel Nosseck

Cast: Tim Matheson, Susan Blakely, Jack Warden

Da molti definito “il Rocky del bowling”, questo film si incentra su Harold, un “sognatore” di provincia che vuole diventare un campione di bowling e si getta anima e corpo nell’impresa, con l’aiuto del suo manager brontolone, interpretato da un veterano come Jack Warden, e della sua fedele fidanzata.

Kingpin

Anno: 1996

Regia: Bobby e Peter Farrelly

Cast: Woody Harrelson, Randy Quaid, Vanessa Angel, Bill Murray

Tra i migliori film di bowling figura anche questa pellicola dei fratelli Farrelly che vede il talentuoso Woody Harrelson nei panni di un ex campione di bowling che ha dovuto appendere le scarpette al chiodo dopo aver perso una mano in un incidente. Un giorno però conosce un giovane amish dotatissimo per questo sport e cerca di convincerlo a intraprendere la carriera da professionista. Nel film anche un memorabile Bill Murray.

Il grande Lebowski

Anno: 1998

Regia: Joel Coen

Cast: Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julianne Moore, John Turturro

Ed eccoci dove tutto è cominciato, quantomeno per Jesus Quintana. Certo, Lebowski non è certo un film “sul bowling” in senso stretto, ma lo sport in questione svolge una parte rilevante all’interno della sua strampalata trama. La pellicola segue le avventure di Drugo Lebowski, interpretato da un memorabile Jeff Bridges, uno scansafatiche che vive sereno, almeno fino al giorno in cui per uno scambio di persona viene preso di mira dagli scagnozzi di un boss del porno.

A League of Ordinary Gentlemen

Anno: 2006

Regia: Christopher e Alex Browne

Cast: Wayne Webb, Pete Weber, Walter Ray Wlliams Jr, Chris Barnes

Non un film di finzione, ma un vero e proprio documentario su diversi giocatori di bowling professionisti ripresi in diverse fasi della loro carriera. Un must per chi ama questo sport.

Gutterballs

Anno: 2008

Regia: Ryan Nicholson

Cast: Alastair Gamble, Mihola Terzic, Nathan Witte

Non poteva mancare, in questa classifica dei migliori film sul bowling, una breve incursione nei meandri dell’horror. In questo b-movie in piena regola, degli amici si ritrovano per giocare in una sala da bowling, ma cominciano a morire uno dopo l’altro nei modi più atroci (compreso per “ingestione forzata” di un birillo).