Jesus Rolls - Quintana è tornato, il trailer del film

In sala dal 17 ottobre, Jesus Rolls – Quintana è tornato realizza il sogno di tutti gli amanti de Il Grande Lebowski, celebre pellicola dei fratelli Coen, al cinema nel 1998. John Turturro interpretò allora il ruolo di Jesus Quintana, rimasto nel cuore dei fan, che per 20 anni hanno sperato in uno spin-off dedicato all’eccentrico giocatore di bowling. Desiderio esaudito infine, con un cast di tutto rispetto, che annovera tra gli altri Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm e Christopher Walken.

Jesus Rolls - Quintana è tornato, il trailer

Quintana non sembra affatto cambiato, stando ai primi secondi del trailer di Jesus Rolls. Eccentrico come al solito, dall’abbigliamento alla capigliatura, con Christopher Walken che rivela fin da subito come sia ancora un vero e proprio asso sulla pista da bowling. Ha infatti vinto l’ennesimo campionato, anche se stavolta lo ha fatto in prigione. Pena scontata finalmente e, retina in testa, eccolo tornare in libertà e subito assaporare una nuova palla da bowling alla sua maniera, quella che lo ha reso celebre. Un folle film on the road, che si poggia su note latineggianti e un cast stellare.

Jesus Rolls – Quintana è tornato, la trama

John Turturro è regista e protagonista in Jesus Rolls – Quintana è tornato. Regala ai fan uno spin-off interamente dedicato al folle campione di bowling, presentandolo in sala più di 20 anni dopo, un po’ invecchiato ma con lo stesso spirito. La pista da bowling è la sua vita, la sua vocazione, in un’esistenza da vagabondo. Un ramingo che si trascina da un’avventura all’altra e nella pellicola è appena uscito di prigione. Rapporti decisamente sereni con il direttore, che lo ringrazia, salutandolo, per i successi ottenuti con la squadra penitenziaria di bowling.

In cella si è tenuto in forma e soprattutto non ha perso il suo stile. L’immancabile retina nei capelli è sempre al suo posto e, una volta fuori, si ritrova coinvolto in un trio di assoluti disadattati. Da una parte c’è Petey, ovvero Bobby Cannavale, che lo aspetta all’uscita del carcere, quasi come in trepidante attesa di un’avventura. Dall’altra parte invece c’è Marie, interpretata da Audrey Tautou, che completa un terzetto che fatica a trovare il proprio posto in società. Non aiuta di certo lo scontro che si ritrovano ad avere con un parrucchiere alquanto irascibile, interpretato da Jon Hamm, armato di pistola e alquanto incline a usarla. I tre devono darsi rapidamente alla fuga, essendo finiti anche nei guai con la legge. Una lunga e rocambolesca fuga, alla ricerca di un riparo sicuro dove poter attendere che le acque si calmino. Un viaggio a dir poco bizzarro che porterà un’amicizia nata decisamente per caso a tramutarsi in una storia d’amore non convenzionale.

Il film ha ricevuto l’approvazione dei fratelli Coen, che lo hanno sostenuto in questo progetto. Una commedia che porta con sé un chiaro messaggio, del quale ha parlato lo stesso Turturro: “Si tratta di un film vivace, che punta a mostrare quanto stupidi possano essere gli uomini e quanto invece forti siano le donne”.