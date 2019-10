Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 11 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 11 ottobre, in TV su Sky. Commedie, fantascienza e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Green book, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso - subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Good Morning, Vietnam, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film commedia del 1987, diretto da Barry Levinson, con Robin Williams, Forest Whitaker, Noble Willingham. Nel 1965, quando la guerra nel Vietnam è solo agli inizi, un disc jockey, sboccato ed estroverso, diventa la maggiore attrazione della radio per le truppe a Saigon. Ma il suo anticonformismo gli procura delle noie con i superiori e l'allontanamento dal Vietnam. Golden Globe a Robin Williams in una commedia ambientata durante la guerra in Vietnam.

Bob & Marys – Criminali a domicilio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

“Bob & Marys - Criminali a domicilio”, per la regia di Francesco Prisco, con Rocco Papaleo, Antonino Iuorio, Laura Morante, Giovanni Esposito, Francesco Di Leva. Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. Lui insegna in un’autoscuola, lei fa volontariato in parrocchia occupandosi della rieducazione dei detenuti. La loro vita procede su binari prevedibili, fino a quando Marisa non decide di dare una svolta a quella placida esistenza e di trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto a una villetta alla periferia di Napoli, dove si innesca una storia ricca di risate. Una spensierata commedia italiana, ideale per una piacevole serata in famiglia.

Conta su di me, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film del 2017 diretto da Marc Rothemund, con Elyas M'Barek, Philip Schwarz, Nadine Wrietz, Uwe Preuss, Lisa Bitter. Lenny è un trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi. David è, invece, un ragazzo di 15 anni con una grave malformazione cardiaca a cui resta poco tempo da vivere. L’incontro tra i due ragazzi si trasformerà in una grande amicizia. Emozionante pellicola premiata al Giffoni Film Festival, tratta da una storia vera.

Due gran figli di…, ore 21:00 Premium Cinema

Regia di Lawrence Sher. Un film con Owen Wilson, Ed Helms, J.K. Simmons, Katt Williams, Terry Bradshaw, Ving Rhames. I fratelli gemelli Kyle e Peter sono molto diversi. Alla festa per il nuovo matrimonio di mamma scopriranno che lei aveva mentito sull'identità del loro vero padre, i due partiranno insieme alla ricerca del genitore. Convinti di trovarlo facilmente a Miami, dovranno invece ripercorrere a ritroso le avventure sessuali della loro disinvolta madre. Una commedia on the road.

Shopgirl, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Anand Tucker, con Steve Martin, Claire Danes, Markus Baldwin, Jesse Burch, Yorgo Constantine, Jason Schwartzman. La storia di una donna, Mirabelle, commessa di un grande magazzino e divisa tra due uomini. Una commedia semplice, dall’atmosfera a tratti magica e surreale. Tratto dall'omonimo romanzo di Steve Martin, che è anche sceneggiatore ed interprete del film.

E adesso… sesso, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Carlo Vanzina. Un film con Antonello Fassari, Regina Bianchi, Ciro Esposito, Elena Russo, Virginie Marsan. Otto episodi per altrettante storie vere della provincia italiana che provano a fare satira sulla cronaca. Una commedia all’italiana.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ender’s Game, ore 21:00 Sky Cinema Family

Diretto da Gavin Hood, con Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail Breslin. Ender Wiggins è un promettente dodicenne, selezionato per essere addestrato alla Battle School, accademia situata in una stazione orbitante attorno alla Terra dove i ragazzini si sfidano in sofisticati giochi di simulazione per prepararsi alla guerra vera. Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Orson Scott Card, è un film che tiene viva l’attenzione dello spettatore dall’inizio alla fine.

Alien raiders, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Diretto da Ben Rock e interpretato da Carlos Bernard, Mathew St. Patrick, Rockmond Dunbar, Courtney Ford, Jeffrey Licon. Un gruppo di scienziati occupa un supermercato infestato da creature aliene, la cui minaccia deve essere neutralizzata. Un horror fantascientifico.

Film thriller da vedere stasera in TV

Matrimonio fatale, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Diretto da Fred Olen Ray, con protagonisti Carly Schroeder e Phillip P. Keene. Questo thriller pazzesco racconta di Anna, neo-mogliettina di un famoso scrittore di gialli che si trasferisce con lui su un’isoletta sperduta dopo il fatidico sì. Lentamente, però, Anna incomincerà a guardare con sospetto il marito, cogliendo giorno dopo giorno strane sfumature di lui. Scoprirà inoltre alcuni segreti inquietanti che riguardano la ex moglie dell’uomo, deceduta misteriosamente. “Matrimonio fatale” è un thriller che riesce a mescolare alla perfezione suspense, paura, brividi e passione.

Dream House, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Jim Sheridan, con Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Rachel Fox e Jane Alexander. Un editore decide di trasferirsi insieme alla moglie e alle due figlie in una casa del New England, dove anni prima si è consumato un efferato omicidio. L’uomo inizia ad allarmarsi quando attorno all’edificio si verificano movimenti sospetti. Un thriller psicologico con un cast degno di nota.

Film d’azione da vedere stasera in TV

L’implacabile, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Paul Michael Glaser, con Yaphet Kotto, Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Richard Dawson. Liberamente ispirato ad un romanzo di Stephen King, ne “L’implacabile” Arnold Schwarzenegger interpreta Ben Richards, un ex-soldato accusato ingiustamente di aver partecipato ad un massacro. Come punizione, è costretto a competere in un reality show televisivo in cui deve combattere per la sua vita contro una serie di assassini professionisti. Un film pieno di azione con alcune battute spiritose e grandi effetti speciali. Una pellicola d’intrattenimento davvero gustosa.

Lucy, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Luc Besson, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Amr Waked, Choi Min-sik, Pilou Asbæk, Analeigh Tipton. Lucy è una studentessa che vive a Taiwan e si ritrova costretta a consegnare una valigetta dal contenuto misterioso a un criminale coreano, Mr. Jang. La ragazza viene sequestrata e, per colpa di una sostanza chimica, nel suo corpo si sviluppano progressivamente una capacità di conoscenza e di potere inimmaginabili. Un puzzle narrativo e visivo che richiede attenzione, con un’action woman protagonista.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Noi siamo tutto, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Stella Meghie. Un film con Nick Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, Amandla Stenberg, Peter Benson. Madeline è un'adolescente chiusa in casa da 17 anni a causa di una malattia rara che ha ridotto ai minimi termini le sue difese immunitarie. Un giorno un camion dei traslochi giunge nella sua via e Madeline, dalla finestra chiusa, vede per la prima volta Olly, il nuovo vicino. I loro sguardi si incrociano. Ha inizio così una storia d'amore che dovrà superare ostacoli che sembrano insormontabili. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicola Yoon.

Oltre la notte, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film tedesco del 2017 per la regia di Faith Akin, con Diane Kruger, Denis Moschitto, Johannes Krisch, Samia Chancrin, Numan Acar. Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in pezzi: il marito e il figlio muoiono durante un attentato ad Amburgo. La polizia arresta una coppia neonazista, sospettata dell’atto criminale. Katja però ha sete di giustizia e per lei non c’è nessun’altra soluzione all’infuori della vendetta. Per il film, la Kruger è stata insignita del premio per l’interpretazione come attrice femminile al Festival di Cannes 2017.

