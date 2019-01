Bob & Marys: Morante e Papaleo criminali a domicilio

Sabato 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv Bob & Marys – Criminali a domicilio, dark comedy con Laura Morante e Rocco Papaleo nei panni di una tranquilla coppia che per sbaglio finisce al centro di un traffico illegale.

Esiste una pratica poco conosciuta, fra la malavita italiana: quella di “accoppare” pacchi dal contenuto illegale a persone ignare e designarle come involontari custodi, mettendole loro malgrado al centro di traffici illegali. Lo impara a proprie spese la coppia protagonista di Bob & Marys – Criminali a domicilio, in prima visione tv sabato 5 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema.





Diretta da Francesco Prisco, questa dark comedy ben congegnata ha per protagonisti Roberto e Marisa, marito e moglie che da tempo hanno dimenticato le trasgressioni giovanili e si sono ormai assestati in una vita di coppia priva di sorprese. Lui insegnante di autoscuola, lei volontaria alla parrocchia, hanno come unica preoccupazione la figlia che si sta per sposare.



Tutto cambia quando Marisa, più inquieta, decide di lasciare la casa in cui hanno sempre vissuto per trasferirsi assieme al marito in una villetta in periferia di Napoli. Peccato che la nuova abitazione affacci proprio su un quartiere “colonizzato” dalla malavita locale.



E qui cominciano i guai: il giardino di Roberto e Marisa – anzi, Bob & Marys – viene individuato dalla camorra come nascondiglio perfetto e insospettabile per pacchi dal contenuto misterioso, evidente frutto di traffici illegali.



I due si trovano così costretti ad avere a che fare con il mondo della criminalità, ma a modo loro decideranno di reagire… e anche di recuperare un po’ di quello spirito ribelle che sembrava ormai perduto nel tempo.



Protagonisti di Bob & Marys – Criminali a domicilio sono Laura Morante e Rocco Papaleo, bravissimi nel calarsi anima e corpo in due personaggi molto umani, all’apparenza “banali”, ma in realtà con molte sorprese in serbo.