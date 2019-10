6 film al femminile in sala nel 2019

Brave ragazze è un film italiano, al cinema dal 10 ottobre 2019, che vanta un cast prevalentemente femminile. Quattro sono le protagoniste, al centro di una vicenda tratta da una storia reale. Si tratta però soltanto del più recente esempio di pellicole con cast composti principalmente da donne in sala quest’anno. Ecco dunque sei film da non perdere al cinema o recuperare:

Maria Regina di Scozia

In sala dal 17 gennaio 2019, Maria Regina di Scozia è un dramma storico con protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie. Un film particolarmente duro, che getta luce sul rapporto a dir poco complesso tra Mary Stuart ed Elisabetta I. Maria è Regina di Francia a soli 16 anni, divenendo vedova a 18 anni. Tante le pressioni esterne affinché prendesse nuovamente marito, alle quali la sovrana risponde tornando a casa, nella sua Scozia, al fine di reclamare il proprio legittimo trono. Sia la Scozia che l’Inghilterra però terminano sotto il governo di sua cugina, Elisabetta I. Le due, cresciute come sorelle, percepiscono la minaccia che l’una rappresenta per l’altra. Ha così inizio una complessa partita a scacchi, con tradimenti e giochi di corte, in una vicenda che ha di fatto modellato il corso della storia.

La favorita

In sala dal 24 gennaio 2019, La favorita è l’ultimo film dell’apprezzato regista Yorgos Lanthimos, che narra la propria versione di una vicenda storica, ponendo al centro la figura della fragile Regina Anna, interpretata da Olivia Colman. È lei a sedere sul trono ma tutti sanno che a gestirla è l’intima amica Lady Sarah Churchill. È quest’ultima a prendere decisioni in un periodo particolarmente delicato, considerando la guerra in atto con la Francia. Tutto però sembra cambiare quando nella vita della sovrana s’insinua abilmente la giovane Abigail Masham, interpretata da Emma Stone. Le due donne daranno vita a una lotta senza freni per ingraziarsi la sovrana e garantirsi una vita serena, seppur costantemente a rischio e ricca di compromessi.

Captain Marvel

Brie Larson e la sua Captain Marvel segnano la nuova epoca femminile dei cinecomic Marvel. Il suo è un personaggio cruciale, che trova ampio spazio anche in Avengers: Endgame e, grazie anche al successo di questa pellicola, in sala il 6 marzo 2019, si sono aperte le porte per film dedicati a Vedova Nera e Thor donna. Nel film di Anna Boden e Ryan Flec si fa un salto indietro negli anni ’90, con Carol Denvers in missione per i Kree, facendo parte di un reparto d’elite di tale civiltà aliena. Si ritroverà però di colpo sulla Terra, in seguito ad alcune peripezie, rendendosi conto di come il suo misterioso passato potrebbe trovare risposta proprio qui. Fa così la conoscenza di un giovane Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, introducendolo di fatto al mondo dei supereroi.

Book Club

In sala dal 4 aprile 2019, Book Club riunisce sul grande schermo quattro grandi star: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen. Sono quattro donne mature, tutte alle prese con problematiche sentimentali. Una sorta di costante nella loro vita. Di colpo però vengono sconvolte dalla lettura di Cinquanta sfumature di grigio. Ispirandosi al celebre romanzo infatti si cimenteranno in continue avventure, tra nuovi amori, vecchie fiamme e situazioni a dir poco imbarazzanti.

Red Joan

In sala dal 9 maggio 2019, Red Joan è tratto da una storia vera e ha come protagoniste Judi Dench e Sophie Cookson, scelte per interpretare lo stesso ruolo, seppur in epoche differenti. Di colpo l’anziana Joan Stanley, che conduce una vita tranquilla e anonima, viene arrestata con l’accusa d’essere stata una spia al servizio dei comunisti nei suoi anni al college, tra gli anni ’30 e ’40. Ha così inizio un viaggio nel passato, con il duro interrogatorio ai suoi danni che porterà a galla la reale identità dell’”Agente Lotto”.

Brave ragazze

Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico sono le protagoniste di Brave ragazze, al cinema dal 10 ottobre 2019. Quattro donne in crisi che decidono di dare una netta svolta alla propria vita, economicamente parlando, mettendo a segno una rapina nella banca locale. Si travestono da uomini, riuscendo a sviare le indagini. Il successo della rapina però le spinge ad andare sempre oltre, portando il commissario Morandi sulle loro tracce.