Sophie Cookson: le foto più belle dell'attrice

Classe 1990,nasce nel sud dell’Inghilterra e si diploma alla Oxford School of Drama nel 2013. Comincia la carriera nello stesso anno, partecipando alla serie televisiva “Moonfleet”. Il debutto cinematografico arriva poco dopo, nel 2014, con il film “”, in cui recita accanto a Colin Firth , Taron Egerton e Samuel L. Jackson. Sophie Cookson viene preferita ad attrici molto più famose come Emma Watson ed Bella Heathcote per il ruolo di Roxy Morton. L’interpretazione dell’attrice convince subito la critica, che la candida all'. La Cookson sarà anche nel sequel “Kingsman - Il cerchio d’oro”. Successivamente, l’attrice è nel cast de “”, spin off di “Biancaneve e il cacciatore”. Nel 2017 Sophie Cookson è la protagonista assoluta di “”, nei panni di una giornalista di New York che indaga sulla morte di suor Adelina Marinescu, avvenuta a Bucarest dopo un violento esorcismo. L’attrice è diventata però molto popolare soprattutto per la serie tv “”, in cui interpreta Sydney Pierce, una ragazza che intreccia una relazione con la psicoterapeuta del suo ex fidanzato, interpretata da Naomi Watts . Sophie Cookson racconta di essersi molto divertita a baciare la collega e sul ruolo interpretato ha dichiarato: «Sidney, il mio personaggio, è molto vulnerabile ma si presenta come una tigre che controlla tutto, si annoia facilmente e adora le attenzioni». L’attrice è attualmente nei cinema con “ Red Joan ”, la storia di Joan Stanley, una delle più famose spie britanniche del KGB. Per quanto riguarda la vita privata, dal 2018 Sophie ha una relazione con l’attore britannico, ex marito di Claire Foy. Prima di lui, l’attrice aveva avuto una relazione con il collega Andrew Gower.