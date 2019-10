Ambra Angiolini è al cinema con “Brave ragazze”, Massimiliano Allegri - dopo cinque anni passati alla guida della Juventus - è ora “in pausa”, libero da impegni lavorativi e pronto a dedicarsi in toto a quell’amore. Tanto che, i due, hanno acquistato a Brescia un nuovo nido.

Per la Angiolini, quella con Allegri è la seconda storia d’amore davvero importante: per undici anni è stata al fianco di Francesco Renga, padre dei suoi due figli Jolanda (classe 2004) e Leonardo (nato nel 2006). L’ex allenatore bianconero, invece, dopo aver lasciato nel 1992 l’allora fidanzata Erika a due giorni dalle nozze, è stato sposato con Giorgia dal 1994 al 1999 - da cui ha avuto la figlia Valentina, oggi 24enne - ed è stato poi legato a Claudia, mamma del suo secondogenito Giorgio. Prima di finire tra le braccia di Gloria Patrizi, ex coniglietta di Playboy.

È il 2017, quando la storia di Ambra e Massimiliano viene confermata dopo mesi di gossip e di pettegolezzi. Ma ecco quali sono state (fino ad oggi) tutte le tappe del loro amore.

Ambra Angiolini e Max Allegri: gli inizi del loro amore

«Quando sarò capace d'amare mi piacerebbe un amore che non avesse alcun appuntamento col dovere. Un amore senza sensi di colpa, senza alcun rimorso, egoista e naturale come un fiume che fa il suo corso. Senza cattive o buone azioni, senza altre strane deviazioni che se anche il fiume le potesse avere, andrebbe sempre al mare» scriveva Ambra su Instagram citando Gaber, in occasione del suo quarantesimo compleanno.

Un desiderio, questo, che subito dopo pare avverarsi: nell’estate del 2017 eccola paparazzata tra le braccia di Max Allegri, in una spiaggia dell’Argentario. Da quel momento, è tutto un susseguirsi di foto rubate: vacanze romantiche, gite a Venezia, passeggiate a Milano mano nella mano. «Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca, e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare», l’unica dichiarazione rilasciata dall’attrice nel corso di un’intervista a Vanity Fair, nel 2018.

È la prima vera dichiarazione pubblica, questa. A conferma di un amore vero, profondo e sincero.

Ambra Angiolini e Max Allegri: una storia importante

Che la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sia una storia importante, è ben evidente nelle parole dell’ex ragazza di “Non è la Rai”: nel corso di una lunga intervista, anche questa rilasciata a Vanity Fair, ha definito Max “un tipografo d’eccezione”, che ha rilegato la sua vita. «La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta. E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli, della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti», ha dichiarato.

Ambra parla di lei e di Max come di due persone fuori moda, di due “errori”. Che, incontrandosi, non possono che vivere un amore straordinario.