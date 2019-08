Dopo un lungo silenzio, Ambra Angiolini è tornata sui social network. Lo ha fatto con due post su Instagram. Nel primo, ha spiegato con ironia la sua assenza: "Avevo finito i giga", ha scritto l'attrice.

Il ritorno dal Sud Africa

Ambra Angiolini aveva chiuso il suo account Instagram tre mesi e mezzo fa maggio. L'ultimo post risale al 14 maggio: la foto di due bambole, una bellissima e l'altra per nulla, per scherzare sulla distanza tra ritratti social e realtà. Poi, senza avvertire i follower, la chiusura. Fino a oggi. L'attrice si presenta dando le spalle a un tramonto. La location è svelata in un altro post, pubblicato poco dopo: "Tutti i luoghi comuni su come si cambia dopo un viaggio in South Africa.... sono veri". Sud Africa, quindi.

Una scelta legata ad Allegri?

Fino a maggio l'attrice era piuttosto attiva su Instagram. Non una "forzata" dei social, ma una presenza comunque costante, seguita da oltre 530mila profili. Ambra non ha spiegato la scelta di prendersi una pausa, ma non è sfuggito il fatto che la decisioni fosse arrivata poco dopo quella analoga del compagno. L'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, aveva chiuso i suoi accont Twitter e Instagram all'inizio di marzo. E a maggio, assieme all'attrice, anche la figlia di Allegri, Valentina, aveva fatto lo stesso. Una scelta "di famiglia"? Possibile, visto il momento delicato vissuto dall'allenatore con l'addio alla panchina bianconera e la delusione di Champions.