L'attore è rimasto tagliato fuori dalla corsa agli Academy Awards lanciata da Disney. I fan non ci stanno e danno il via ad una petizione online a sostegno della star, che ha interpretato il supereroe Iron Man per oltre dieci anni sul grande schermo

Disney ha dato il via ad una imponente campagna di marketing in vista dei prossimi Academy Awards, lanciando un sito web dedicato nella speranza che le fatiche dell’ultimo anno siano premiate. In particolare, è Avengers: Endgame a puntare in alto.

Avengers: Endgame, la corsa all’Oscar

Non solo premi cosiddetti tecnici (per i migliori effetti speciali, ad esempio, o per il miglior mixaggio del suono): Disney con l’ultimo capitolo sui Vendicatori dell’universo Marvel dà la caccia ai primati più ambiti, compreso quello come Miglior film, per un totale di dodici categorie. Una cosa impensabile fino all’anno scorso, quando Black Panther - nominato come Miglior film - ha cambiato le carte in tavola al banco della giuria dell’Academy, aprendo la strada ad un nuovo trend cinematografico. D’altronde, perché Avengers: Endgame dovrebbe rimanere escluso dalla gara? Se guardiamo al botteghino, la pellicola ha incassato 2,79 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando Avatar di James Cameron e diventando il più visto di sempre. E Avatar, va ricordato, aveva ottenuto nove nomination all'Oscar a suo tempo, tra cui quella per il miglior film.

Avengers: Endgame, niente Oscar per Robert Downey Jr.

Kevin Feige e il team dei Marvel Studios hanno messo in fila i nomi di tutti coloro che meriterebbero una candidatura agli Oscar 2020 per il lavoro fatto con Avengers: Endgame: ci sono Anthony e Joe Russo per la migliore regia, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, la costumista Judianna Makovsky, il compositore Alan Silvestri, autore della colonna sonora creata appositamente per la pellicola. Ma dove stanno i Vendicatori? In particolare, i fan dei personaggi Marvel non digeriscono l’esclusione di Robert Downey Jr. alias Tony Stark/Iron Man, uno dei valori aggiunti del film secondo molti, nonché attore di punta di questi 10 anni di MCU.

Oscar 2020: petizione online per Robert Downey Jr.

L’attore con Avengers: Endgame ha detto addio al personaggio storico di Tony Stark alias Iron Man. Così i fan della star, per ringraziarlo dell’ottimo lavoro svolto sugli schermi in questi anni, hanno lanciato una petizione su Change.org a sostegno di Robert Downey Jr. in vista dei prossimi Oscar. La mission recita: “Siamo rimasti così commossi dall'interpretazione del signor Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark in Avengers: Endgame che crediamo meriti senza dubbio l'Academy Award come Miglior attore. Le scelte creative che ha fatto e l'immensa energia emotiva che ha infuso al personaggio di Tony Stark, hanno dato vita ad un'esperienza indimenticabile per gli spettatori”. In questo momento la petizione ha da poco superato le 5 mila firme.

Robert Downey Jr, l’Iron Man di Marvel

Il supereroe con gli artigli di adamantio ha fatto la sua comparsa nel Marvel Cinematic Universe per la prima volta nel 2008 nel solo movie su Iron Man diretto dal regista Jon Favreau, prendendo poi parte a numerose pellicole, anche sotto forma di cameo (come ne L'incredibile Hulk dello stesso anno). Robert Downey Jr. ha portato il suo personaggio in una decina di titoli, dai tre film su Iron Man ai quattro episodi sui Vendicatori, passando per Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming.

