Marvel: un VIDEO (e un festival) per i 10 anni di MCU

La casa di produzione pubblica una featurette celebrativa in occasione dell’anniversario, per omaggiare i successi dell'ultimo decennio che hanno per protagonisti Spiderman, Hulk, i Vendicatori, Thor e molti altri personaggi dei fumetti

Un portale web dedicato e un video celebrativo. Così la nota casa di produzione festeggia i primi dieci anni di vita del Marvel Cinematic Universe, l’universo cinematografico che fa da sfondo ad alcuni dei maggiori successi di casa Marvel.



Buon compleanno, Marvel! 10 anni di supereroi su grande schermo



SCOPRI I FILM DEL MCU







Il video Marvel

SI parte con un Robert Downey Jr. nei panni dell’Uomo d’Acciaio vestito della sua inconfondibile armatura, per proseguire con il Thor e l’immancabile martello di Chris Hemsworth al cospetto del villain Loki interpretato da Tom Hiddleston, Teschio Rosso e Hulk. Poi ecco spuntare i Guardiani della Galassia, Spiderman e gli altri. È il video celebrativo pubblicato sul canale ufficiale Marvel Entertainment per omaggiare il decimo compleanno del MCU. Il filmato mostra in una manciata di minuti tutti i principali personaggi dei fumetti portati sul grande schermo negli ultimi dieci anni, offrendo un’occhiata al backstage e agli effetti speciali usati nelle pellicole, il tutto accompagnato dalle parole dei Fratelli Russo e di alcuni dei protagonisti. Quasi 600 mila visualizzazioni in quattro giorni.







Il festival del MCU

Le sorprese non finisco qua. Per chi si troverà Oltreoceano gli studios stanno organizzando un evento ad hoc in collaborazione con IMAXx: dal 30 agosto al 6 settembre gli schermi IMAX in tutti gli Stati Uniti e in Canada mostreranno ogni singolo film Marvel dall'originale Iron Man del 2008 all'epopea più recente, Avengers: Infinity War. I primi cinque giorni dell'evento mostreranno i film in ordine di rilascio; poi il 4 settembre è prevista una speciale programmazione sulle origini di alcuni supereroi con Iron Man, Spider-Man: Homecoming, Black Panther e Doctor Strange. Il giorno successivo saarà la volta dei team, con Guardiani della Galassia, Captain America: Civil War, Avengers e Avengers: Infinity War. Il presidente di Marvel Kevin Feige ha dichiarato: "È un'incredibile festa per i fan: potranno vedere tutti i film dei Marvel Studios insieme e essere davvero immersi nell'universo cinematografico Marvel". L'evento si concluderà il 6 settembre, con due film scelti da un fan di Twitter.





Only 2 films can close out the final day of our #MarvelStudios10FilmFest. And we’re giving YOU the power to choose. — IMAX (@IMAX) 10 agosto 2018



10 anni di MCU al box office

Oltre 14 miliardi di dollari di incasso. È la cifra da capogiro messa a segno dai film Marvel in dieci anni di MCU. Fra i migliori successi c’è l’ultimo film sui Vendicatori: Avengers: Infinity War, che secondo i dati di Box Office Mojo ha incassato oltre 2 miliardi di dolalri a livello globale (e deve ancora sbarcare sul mercato cinese). The Avengers, allo stato attuale, si rivela il titolo più proficuo, vantando un incasso di oltre 1 miliardo e mezzo di dollari a fronte di un budget pari a 220 milioni. Considerando il rapporto fra incassi e budget, superano il miliardo di dollari di guadagno anche Age of Ultron, Black Panther e Iron Man 3.