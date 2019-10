Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 2 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 2 ottobre, in TV su Sky. Commedie, biografici e tanto altro

Film commedia da vedere stasera in TV

Destinazione matrimonio, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film diretto da Victor Levin, con protagonisti Keanu Reeves e Winona Ryder nei panni di Frank e Lindsay, due cinici allergici ai sentimenti che si incontreranno nello scenario per loro meno adatto che ci sia: a un matrimonio! Tra i due nascerà, però, una grande intesa che cambierà l’arida visione che entrambi hanno dell'amore. “Destinazione matrimonio” è una commedia romantica tagliente e intelligente, che anatomizza i sentimenti e li razionalizza (per poi comunque cadere inevitabilmente nel vortice dell’istinto e dell’emozione nuda e pura).

La grande fuga del nonno, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film commedia diretto da Elliot Hegarty, con Tom Courtenay, David Walliams, Kit Connor, Samantha Spiro, Rafe Spall, Alice Nokes. Un ragazzo decide di aiutare suo nonno, un ex pilota della WW2 che soffre di Alzheimer, a scappare dall'ospizio in cui vive, gestito da una donna con secondi fini. Film tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams. Un’evasione emozionante e toccante, da guardare insieme a tutta la famiglia.

50 primavere, ore 21:00 Sky Cinema Romance

“50 primavere” è un film diretto da Blandine Lenoir, con Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet. Aurore è una donna sulla cinquantina, fa la cameriera ed è separata dal marito da cui ha avuto due figlie di cui una è incinta. Nel momento in cui perde il lavoro apprende anche di stare per diventare nonna. Questi due eventi la mandano in crisi. Fino a quando incontra, per caso, un suo vecchio amore di gioventù. Una commedia francese molto delicata sulle tante sfaccettature dell’universo femminile.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film diretto da Martin Brest, con John Ashton, Eddie Murphy, Judge Reinhold, Ronny Cox, James Russo. Eddie Murphy è Alex Foley, poliziotto di Detroit che chiede le ferie per poter cercare gli assassini di un suo amico. La pista lo porta a Beverly Hills e ai traffici illeciti di un potente uomo d'affari responsabile della morte dell'amico. Film divertente e ricco di azione diventato un cult.

Un giorno da ricordare, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di James Foley, con Mary Elizabeth Mastrantonio, Al Pacino, Jenny Barone. South Philadelphia, 1933: il piccolo Gennaro deve rimediare 25 centesimi per il biglietto del cinema. Nell’appagare questo suo piccolo sogno sarà aiutato dal nonno, che nonostante la precaria condizione fisica, vuole lasciare un buon ricordo al nipotino. Film commovente con Al Pacino.

Spie come noi, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di John Landis, con Dan Aykroyd, Chevy Chase, Steve Forrest, Donna Dixon, Bob Hope. Incastrati in ruoli burocratici e ripetitivi, due aspiranti agenti segreti si annoiano a morte. Finalmente, per caso, arriva l'occasione di diventare vere spie: dopo un bislacco addestramento, i nostri eroi partono per la loro prima (e ultima) missione. Risate e pasticci a non finire in questa divertente commedia.

Zoolander, ore 21:00 Comedy Central

Commedia diretta e interpretata da Ben Stiller, con Owen Wilson, Christine Taylor, Milla Jovovich, Jerry Stiller, Jon Voight. La storia di Zoolander, un modello che ha avuto grande successo e che ora è in fase calante per colpa di un concorrente più giovane. Vorrebbe dare un nuovo senso alla propria vita, ma purtroppo non ha né la personalità né la cultura necessaria. La coppia Stiller-Wilson funziona, il film è una commedia demenziale che si lascia guardare.

Film biografici da vedere stasera in TV

Vice – L’uomo nell’ombra, ore 21:15 Sky Cinema Due

Biopic per la regia di Adam McKay con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill. La pellicola racconta la vera storia di Dick Cheney, il più potente vice presidente della storia degli Stati Uniti, e di come le sue politiche abbiano cambiato il mondo. “Vice – L’uomo nell’ombra” vanta un cast stellare e un Oscar al miglior trucco.

Shine, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Scott Hicks. Un film con Geoffrey Rush, Noah Taylor, Armin Mueller-Stahl, Lynn Redgrave, John Gielgud. La triste storia di David Helfgott, geniale pianista australiano. Suo padre, musicista fallito, ne fa fin da ragazzo un frustrato patologico nonostante (o forse a causa) del grande talento. David arriverà a spezzare il vincolo che lo lega alla sua famiglia, sprofondando nella schizofrenia. A salvarlo sarà una sensibile signora, che ha fiducia in lui. La pazzia artistica raccontata con attenzione e lucidità in questo bellissimo film, che è valso un Oscar come miglior attore protagonista a Geoffrey Rush.

Le stelle non si spengono a Liverpool, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

“Le stelle non si spengono a Liverpool” è un film del 2017 diretto da Paul McGuigan, con Annette Bening e Jamie Bell. Il racconto della reale storia d’amore fra il giovane attore britannico Peter Turner e l'attrice premio Oscar Gloria Grahame. Il film è tratto dall'omonimo libro di memorie di Peter Turner.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

2012, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film apocalittico per la regia di Roland Emmerich, con John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson. 21 dicembre 2012: la fatidica data dei Maya si è rivelata essere una profezia destinata a realizzarsi. La fine del mondo non è mai stata così terrificante come in questo film, da gustare col fiato sospeso.

Upgrade, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film australiano del 2018 per la regia di Leigh Whannell, con Logan Marshall-Green, Betty Gabriel, Harrison Gilbertson, Christopher Kirby. Grey è un tecnofobo che vive in un futuro distopico in cui i computer controllano quasi tutto. Un giorno rimane paralizzato durante una rapina in cui perde la vita sua moglie: quando un tecnologo miliardario gli offre la possibilità di sottoporsi a una cura per guarire dalla paralisi, Gray Accetta e si ritrova alle prese con Stem, microchip che gli viene impiantato nella testa. Insieme, Grey e Stem macchinano una grande vendetta. Un action movie fantascientifico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Renegades - Commando d'assalto azione, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da Steven Quale, con Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry, Diarmaid Murtagh. In Bosnia, durante la guerra in Ex-Jugoslavia, nei pressi di Sarajevo, un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali, come catturare generali che si sono macchiati di crimini di guerra. Le loro numerose doti sembrano però sprecate in una missione di pace e si sentono con le mani legate... finché non si imbattono in una vera sfida. Film da vedere per chi ama Luc Besson, produttore e autore del film.

Il cavaliere oscuro, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Christopher Nolan. Un film con Christian Bale, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal. Batman, l'uomo pipistrello, deve salvare Gotham dal pagliaccio maligno Joker. Vincitore di due Premi Oscar e secondo capitolo della trilogia di Nolan.

Film thriller da vedere stasera in TV

The net – Intrappolata nella rete, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Un film di Irwin Winkler, con Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Diane Baker. Un'esperta di computer, specializzata nell'individuare virus e debellarli, scopre un complesso gioco per inserire virus negli apparati più delicati di Internet. Un’organizzazione che vuol distruggere l'economia americana le dà la caccia. Un vibrante thriller nel mondo dell’informatica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Quasi amici, ore 21:15 Premium Cinema

Film diretto da Olivier Nakache e Eric Toledano, con François Cluzet, Anne Le Ny, Clotilde Mollet, Omar Sy, Christian Ameri. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco e aristocratico Philippe assume come badante personale Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione. L'improbabile rapporto di lavoro genera altrettanto improbabili incontri tra due universi opposti, che sfoceranno in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata e che li renderà intoccabili. Pluripremiata commedia campione d'incassi ispirata a una storia vera.

Unbroken, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Angelina Jolie. Un film con Jack O'Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund, Finn Wittrock, Jai Courtney. Louis Zamperini è un campione di mezzofondo americano. Figlio di italiani immigrati e corridore olimpico alle Olimpiadi di Berlino del 1936, viene reclutato nell'Aviazione come bombardiere. Nel 1942, durante una missione di recupero sull'Oceano Pacifico, il suo B-24 precipita, dimezzando il suo equipaggio. Sopravvissuto insieme a due commilitoni, Zamperini resiste in mare per quarantasette giorni, cibandosi di pesce crudo e schivando i colpi delle mitragliatrici aeree giapponesi. Secondo film da regista per Angelina Jolie, racconta una storia vera in maniera cruda ed emozionante.

