Programmi TV da non perdere stasera, mercoledì 2 ottobre

Programmi TV in onda stasera

Kitchen Duel, ore 19:40 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno continua il programma “Alessandro Borghese Kitchen Duel”, il nuovo cooking show di Sky che vede, in ogni puntata, una coppia di rivali in cucina sfidarsi ai fornelli, per decretare chi è il migliore. Alessandro Borghese Kitchen Duel è in onda dal lunedì al giovedì alle 19.40 su Sky Uno.

MasterChef USA, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno, torna MasterChef USA, la versione americana del cooking show più famoso al mondo. Gli chef Gordon Ramsay e Aaron Sanchez, insieme al ristoratore Joe Bastianich, sono pronti a giudicare nuovi aspiranti chef.

Chirurgia estrema, ore 21:00 Fox life

Torna su Fox life “Chirurgia estrema”, la serie in cui due chirurghi, il dottor Nassif e il dottor Dubrow, rimediano ai danni provocati sui pazienti da precedenti interventi.

Gioventù bruciata, ore 21:10 Crime investigation

Negli Stati Uniti circa 2500 i detenuti che stanno scontando l’ergastolo per crimini commessi quando erano minorenni. Attraverso le testimonianze e le ricostruzioni delle vicende di nove di questi casi, il programma ripercorre passo passo le emozioni dei condannati, dei loro familiari e dei parenti delle vittime.

I video che inventarono gli anni ‘90, ore 21:15 Sky Arte HD

Facciamo un tuffo negli anni '90 tra i videoclip che hanno fatto storia: da “Vogue” di Madonna a “Baby One More Time” di Britney Spears fino a “My Name Is” di Eminem.

Lego Masters, ore 20:10 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters”, la prima competizione da incastro: 8 team di legolisti incalliti costruiranno l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questa puntata, mentre la dott.ssa Pixie incontra una donna la cui obesità è concausa di un prolasso vaginale, la dott.ssa Dawn è alle prese con un uomo che ha perso oltre 120 Kg, ma che ora ha troppa pelle in eccesso.

Una famiglia fuori dal mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel vediamo il reality che segue la vita di una famiglia di nove persone che vive nella parte più selvaggia dell’Alaska. Billy e Ami Brown sono i genitori di Matt, Bam, Bear, Gabe, Noah, Snowbird e Rain.

Mega strutture: ingegneria da urlo!, ore 20:55 National Geographic

Riveliamo le straordinarie imprese di ingegneria, nascoste all'interno delle costruzioni più spettacolari al mondo. Come è stato realizzato l'Antonov AN-255?

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

Dodici team di modellisti appassionati partecipano a una competizione, realizzando camion, elicotteri e molto altro ancora. Tutto per partecipare alla fiera Intermodellbau, a Dortmund.

I segreti del Colosseo, ore 21:00 History

Il Colosseo è il monumento che più rappresenta la potenza, il genio e la gloria dell'Impero Romano. Ha ospitato spettacoli incredibili. Ha visto la morte di migliaia di gladiatori. Scopriamo i suoi segreti.

Wild Nuova Zelanda, ore 21:10 Nat Geo wild

Esploriamo il lato più selvaggio della Nuova Zelanda. Tra la Nuova Zelanda e l'Antartide, le Isole Auckland sono uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Sulle spiagge, i leoni marini cercano la loro compagna per accoppiarsi, mentre i granchi portano a termine i loro strani rituali.

Serie TV in onda stasera sui canali Sky

Succession, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic rivediamo gli episodi di “Succession”, la serie creata da Jesse Armstrong (“Black Mirror”, “Veep”). La storia di una famiglia disfunzionale, tra ambizione e corruzione. La serie segue le vicende di Logan Roy, anziano proprietario di un impero delle telecomunicazioni insieme a sua moglie Marcia e ai loro quattro figli.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

The sinner, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima stagione di “The sinner”, la serie tv con protagonista Jessica Biel. Cora è una moglie e mamma serena che, colta da un improvviso impeto di rabbia, uccide ferocemente, e senza motivo, uno sconosciuto. Il detective Harry Ambrose indaga su cosa può aver scatenato il gesto della donna.

Claws, ore 21:15 Premium Stories

Alle 21:15 su Premium Stories, vediamo la seconda stagione di “Claws”, la serie tv incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida che entrano a far parte del mondo della criminalità organizzata, solitamente riservato agli uomini.

Krypton, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, alle 21:15 rivediamo la prima stagione di “Krypton”, la serie basata sui fumetti e i personaggi pubblicati dalla DC Comics. Ambientata su Krypton 200 anni prima della nascita di Kal-El, vale a dire Clark Kent (Superman), segue le vicende di Seg-El, nonno di Kal-El/Superman.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 21:00 Fox

Alle ore 21:00 su Fox, continuano gli episodi del cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Mr Magoo, ore 20:55 DeA kids

Quincy Magoo è un ricco pensionato, basso, calvo e molto miope. Talmente miope che non si rende mai conto dei pericoli che corre e dai quali scampa ogni volta incolume grazie a eventi fortuiti. Ha un nipote di nome Waldo e un cane di nome Ciccio.

44 gatti, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr vediamo “44 gatti”, la serie animata italiana ideata da Iginio Straffi e tratta dall'omonima canzone del 1968 che ne fa da sigla. La serie racconta le avventure di quattro gattini musicisti che suonano in una band musicale, i Buffycats.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby Doo e la scuola del brivido, ore 21:00 Boomerang

Scooby, Shaggy, e Scrappy diventano insegnanti di ginnastica in una spaventosa scuola femminile dove le studentesse sono tutte mostri. Quando le ragazze vengono rapite, tocca alla gang salvarle.

Fancy Nancy Clancy, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

