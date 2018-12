La grande fuga del nonno: un’avventura iniziatica

Una pellicola emozionante, toccante, divertente e anche edificante: tutti gli ingredienti base per una ricetta filmica davvero gourmet ci sono e hanno sfornato un manicaretto intitolato La grande fuga del nonno.

Tratto dall’omonimo romanzo per ragazzi di David Walliams, questo film arriva giovedì 6 dicembre alle 21 arriva su Sky Cinema Family e promette di fare divertire tutti, grandi e piccini.

E non solo divertimento: anche crescita interiore, parola dei due protagonisti di questa avventura emozionante.

La pellicola infatti racconta l’evasione più toccante che ci possa essere, ossia quella di un nonno che scappa da una casa di riposo con l’aiuto del nipotino.



Tom Courtenay (45 Anni, Quartet) veste qui i panni di nonno Jack, un ex pilota che ha combattuto nella Seconda guerra mondiale che si ammala di Alzheimer e viene così ricoverato in una casa di cura.

Tuttavia lì dentro Jack perderà smalto, sia nel cuore sia nel sorriso: rabbuiatosi totalmente, non farà mistero dell’infelicità che lì dentro lo attanaglia.

A salvarlo, un deus ex machina insolito: il nipotino! In un mondo in cui solitamente sono i saggi nonni a salvare le nuove leve dai guai, qui si invertono invece i ruoli.

E il nipote di Jack avrà modo di crescere interiormente grazie a un’avventura che per lui sarà un viaggio d’iniziazione.

Non perdete La grande fuga del nonno, in onda giovedì 6 dicembre alle 21 arriva su Sky Cinema Family.