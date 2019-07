Domenica 7 luglio alle ore 21.15 su Sky Cinema Due arriva Vice - L’uomo nell’ombra, l’accaldatissima pellicola diretta da Adam McKay con protagonista un Christian Bale da chapeau.

L’attore vincitore del Golden Globe che ha già dato prove di eccezionale trasformismo e talento nei film L’uomo senza sonno e American Hustle torna a confrontarsi con l’ennesimo riuscito atto di metamorfismo.

In questa irriverente biografia diretta da McKay (già regista di una pellicola top come Anchorman) che ha inoltre ottenuto l’Oscar per il miglior trucco tutto è calibrato perfettamente, dalla sceneggiatura ai ritmi narrativi, dall’evoluzione del personaggio ai colpi di scena.

Vice - L’uomo nell’ombra narra l’ascesa politica di Dick Cheney dagli anni ’70, spronato dall’ambiziosa moglie (interpretata da Amy Adams), fino alla vice presidenza sotto George W. Bush (Sam Rockwell).

Disponibile on demand nella collezione VITE PER LA POLITICA, Vice - L’uomo nell’ombra è da vedere assolutamente per avere davanti agli occhi un pezzo di storia contemporanea.

Assieme a un pezzo di storia del cinema, parola di Christian Bale…