Disney, i live action in programma

Sono sempre tra i film più attesi, i live action firmati Disney. Basti pensare a quanto successo ha avuto di recente Il Re Leone.

Ma cosa ci aspetta nei prossimi mesi (e forse anni)? Quali fiabe vivranno o rivivranno sul grande schermo? Eccole tutte.

“Maleficent - Signora del Male”

Sequel di “Maleficent”, a metà tra lo spin-off e il remake di “La bella addormentata nel bosco”, “Maleficent - Signora del Male”, vede il ritorno di Angelina Jolie nei panni della cattivissima (quasi) regina. Film fantasy in uscita in Italia il prossimo 17 ottobre, esplora il complesso rapporto tra Malefica ed Aurora, mentre il regno è chiamato ad affrontare le nuove minacce di creature magiche e pericolose.

“La Sirenetta”

Live action dell’omonimo film d’animazione, “La Sirenetta” di Rob Marshall è già sulla bocca di tutti, sebbene del live action si sappia proprio poco (non si sa neppure se uscirà nel 2020 o nel 2021). A interpretare Ariel sarà infatti Halle Bailey, 19enne star dell’R&B, notata da Beyoncé quando aveva solamente 14 anni.

“Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e sostanza – oltre a una gloriosa voce da cantante – ovvero tutte quelle qualità intrinseche necessarie per interpretare questo ruolo iconico”, ha commentato il regista in un comunicato.

“Pinocchio”

Ancor meno si sa di “Pinocchio”, live action che potrebbe vedere Tom Hanks nei panni di Geppetto. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, per l’attore non sarebbe la prima volta nel mondo Disney: Hanks è infatti la voce dello sceriffo Woody in “Toy Story 4”, mentre in “Saving Mr. Banks” ha interpretato Walt Disney in persona.

“Biancaneve”

Sarà il regista di “The Amazing Spider-Man”, a dirigere la versione in live action del celebre “Biancaneve e i Sette Nani”. Anche in questo caso, trama e data d’uscita non sono note: si sa però che ad occuparsi delle musiche sarà il duo Benj Pasek - Justin Paul, Oscar per la miglior canzone con “City of Stars”, composta per “La La Land” (oltre che candidato per “This Is Me”, composta per “The Greatest Showman” con Hugh Jackman).

“Il Gobbo di Notre Dame”

Tra i live action che si sussurrano essere in lavorazione in casa Disney vi è un altro grande classico: “Il Gobbo di Notre Dame”. Secondo le indiscrezioni, sarebbe già al lavoro sulla sceneggiatura David Henry Wang, mentre si parla di Josh Gad nei panni di Quasimodo. Pare che, più che di un film, si tratterà di un musical come quello di “La Bella e la Bestia”.

“La Spada Nella Roccia”

Ad annunciarlo è stato la Disney a inizio anno, quando ha ufficialmente aperto i casting: il live-action di “La Spada Nella Roccia” si farà. Il film sarà diretto da Juan Carlos Fresnadillo, ma bisognerà attendere i prossimi mesi per conoscerne i dettagli.

“Mulan”

Scritto e diretto da Niki Caro, “Mulan” - remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1998 -, secondo le indiscrezioni, approderà nelle sale alla fine di marzo 2020. Quando l’Imperatore della Cina emette un’ordinanza secondo cui un uomo per famiglia deve arruolarsi nell’esercito per difendere il Paese dagli invasori, Hua Mulan decide di prendere il posto del padre malato. E, mascherata da uomo, sarà chiamata ad affrontare numerose sfide.

“Il Principe Azzurro”

Tra i live action Disney più originali attualmente in lavorazione vi è sicuramente “Il Principe Azzurro”, la cui sceneggiatura è nella mani di Stephen Chbosky. Il Principe Azzurro sarà qui raccontato dal fratello che, non avendo le sue doti, si sente messo in ombra e prova un (bel) po’ d’invidia. Niente si sa invece della data d’uscita né del cast.

“Cruella”

Sarà Emma Stone a dare il volto a Crudelia De Mon, il nuovo live action di Craig Gillespie che ricostruisce la storia di uno tra i più “cattivi” personaggi dei cartoon. Anche in questo caso, della trama si sa pochissimo. Le uniche notizie sono la presenza nel cast di Emma Thompson, Paul Walter Hauser e Joel Fry, e l’uscita nelle sale americane il 28 maggio 2021.

“Oliver Twist”

Musical probabilmente ispirato ad “Oliver!” - spettacolo andato in scena a Londra a partire dagli anni Sessanta -, il film Disney tratto dal romanzo “Oliver Twist” riprenderà la trama classica, quella di un bimbo orfano che scappa dalle disumane condizioni di una fabbrica londinese, per poi finire nelle mani di una banda di ladri.

“Lilo & Stitch”

Sarà sempre ambientato alle Hawaii, il nuovo live-action di “Lilo & Stitch”. Dan Lin e Jonathan Eirich si occuperanno della produzione e Mike Van Waes della sceneggiatura, ma nulla di più si sa sul film che rimanderà - secondo quanto trapelato - all’originale.