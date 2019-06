Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 27 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 27 giugno, in TV su Sky. Commedie, avventure e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Johnny English colpisce ancora, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno arriva “Johnny English colpisce ancora”, il terzo capitolo della spassosa saga spy per la regia di David Kerr, con protagonista Rowan Atkinson (Mr. Bean). Dopo tanti anni in servizio, l'impacciato agente segreto Johnny English è ormai in pensione, ma il mondo ha ancora bisogno di lui. A richiamare al lavoro Johnny è un hacker che, in seguito a un attacco informatico, svela i nomi di tutti gli agenti segreti britannici. Una commedia dallo spirito dissacrante e strampalato.

Il piccolo inquilino, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Nadège Loiseau. Un film con Karin Viard, Philippe Rebbot, Manon Kneusé, Hélène Vincent, Antoine Bertrand. Nicole è una donna indipendente oramai prossima ai cinquant'anni. Comincia a credere che tutti i sintomi che da qualche tempo le stanno rovinando le giornate siano da attribuire a una menopausa latente, invece scopre di essere incinta. Colta di sorpresa da questa notizia, deve decidere cosa fare e annunciare la novità alla famiglia. Per una serata senza troppe pretese.

The nice guys, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Shane Black. Un film con Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley. Los Angeles, 1977. Da qualche tempo nella città degli angeli tira una brutta aria. A indagare ci pensano Jackson Healy e Holland March, due investigatori maldestri che si incontrano sul caso Amelia, una giovane attrice di film porno in fuga dai sicari, e Misty Mountains, amica e diva del genere precipitata con l’auto giù dalla collina. I nostri scoprono ben presto che niente è quello che sembra. Una commedia ricca di colpi di scena, gag, situazioni paradossali e battute da antologia dell'umorismo noir.

Che fine ha fatto Totò Baby?, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Ottavio Alessi. Un film con Totò, Mischa Auer, Pietro De Vico, Ivy Holzer, Edy Biagetti, Alicia Brandet. Due fratelli, Totò e Pietro, campano alla giornata. In una valigia rubata trovano un cadavere; tentano di sbarazzarsene ma sono costretti a "seguirlo" dentro una casa. Qui Totò si droga fino a impazzire: commetterà alcuni delitti e verrà chiuso in manicomio. Una parodia di Che fine ha fatto Baby Jane? di grana grossa ma tutta da vedere con un Totò irresistibile che fa la caricatura di Bette Davis. Indimenticabile la scena in cui, sottovoce, intona "Non ho l'età per amarti".

Una pallottola spuntata 33 1/3, ore 21:00 Comedy Central

Un’esilarante commedia del 1994 con il re delle risate Leslie Nielsen e la regia di Peter Segal. Frank, l’agente della polizia più pazzo del mondo, si gode la pensione, ma la vita da casalingo viene interrotta ben presto da un’importante missione. Viene richiamato in servizio per sventare un attentato durante la notte degli Oscar da parte di un terrorista evaso dal carcere, che minaccia di far esplodere una bomba. Da vedere per una serata di risate.

Sara e Marti, ore 20:35 Disney Channel

Regia di Emanuele Pisano. Un film con Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Guido Laudenzi. Le sorelle Sara e Marti raccontano le loro avventure quotidiane, le nuove amicizie e la voglia di crescere. Il debutto al cinema dell’omonima serie TV.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

L’uomo che uccise Don Chisciotte, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Terry Gilliam. Un film con Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko, Joana Ribeiro. Il protagonista è Toby, alle prese con un nuovo Don Chisciotte nei luoghi dove aveva già girato un corto dedicato al personaggio di Cervantes. Il fatto è che, durante le riprese, incontra quel calzolaio di paese che allora aveva interpretato il cavaliere senza paura (Jonathan Pryce), l'adolescente figlia dell'oste Angelica (Joana Ribeiro), tutti personaggi rovinati dall'essere stati meteore di un breve viaggio nel successo. Da qui in poi la realtà entra nel film e tutto diventa barocco, fantastico e reale allo stesso tempo. Un film da vedere, prova della surreale fantasia di Terry Gilliam.

Stardust, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Matthew Vaughn, film del 2007 con Claire Danes, Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly. Da qualche parte nell'Inghilterra vittoriana c'è un muro di mattoni che separa il villaggio reale di Wall da Stormhold, una città fantastica governata da un re malvagio e abitata da streghe e creature magiche. Al di qua del muro vive Tristan, un giovane garzone che sogna l'avventura e il grande amore. Il ragazzo decide di attraversare il muro per donare una stella alla ritrosa Victoria. La stella, Yvaine, è una fanciulla luminosa precipitata dal cielo alla morte del sovrano. Il suo cuore immacolato è bramato da Lamia, una strega crudele che vorrebbe strapparlo e divorarlo per riconquistare la giovinezza. Sul petto di Yvaine batte il rubino che permetterebbe ai sette principi, rivali e litigiosi, di regnare su Stormhold. Braccata dai desideri dei malvagi, spetterà a Tristan proteggere lo splendore di Yvaine. La favola che tutti vorrebbero leggere e anche vedere, visti i grandiosi effetti speciali.

The new world – Il nuovo mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Terrence Malick, film del 2006 con Christian Bale, Jason Aaron Baca, Colin Farrell, Ben Mendelsohn, David Thewlis, Q’Orianka Kilcher. Nel 1607 alcune navi inglesi arrivarono sulle coste della Virginia. A bordo c'era il capitano John Smith, che ebbe l'incarico di esplorare la regione. Fu fatto prigioniero dalla tribù Powhatan. Pochahontas, figlia del capo, gli salvò la vita e si innamorò di lui. La rivisitazione del mito di Pocahontas nelle mani del genio di Malick.

Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween, ore 21.15 Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura del 2018 diretto da Ari Sandel, con Wendi McLendon-Covey, Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Caleel Harris e Chris Parnell. Sonny e il suo amico Sam sono stati affidati alla sorveglianza della sorella maggiore di Sonny, Sarah, ma la eludono abilmente per dedicarsi al loro progetto extra scolastico: svuotare cantine e solai. Ed è proprio in una casa da svuotare che trovano un vecchio baule contenente un vecchio libro da cui si materializza il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, animerà dei peggiori intenti tutte le creature esposte nei cortili e nelle case della città in occasione di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più avventurosa della loro vita. Seconda pellicola della serie dedicata alla fortunata collana di libri per ragazzi firmata R. L. Stine.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

8mm – Delitto a luci rosse, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film del 1998 di Joel Schumacher, con Nicolas Cage, Joaquin Phoenix e James Gandolfini. Tom Welles è un investigatore privato affidabile, specialista nel pedinare mogli e mariti fedifraghi, in attesa dell’occasione che faccia decollare la sua carriera. E questa arriverà sottoforma di una strana bobina che gli farà scoprire alcuni aspetti oscuri e torbidi della società in cui vive. Per le mani ha uno “snuff movie”, un film porno che prevede, alla fine, l’omicidio della protagonista. Un film indimenticabile che lascia il segno, rigorosamente per adulti.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Il mondo dei replicanti, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film con Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, James Francis Ginty, Boris Kodjoe diretto da Jonathan Mostow. L'agente Greer e l'agente Peters sono chiamati a investigare sull'uccisione del figlio del dottor Lionel Canter. In realtà nessuno dei tre è umano. Né Greer, né la sua collega né tantomeno il figlio di Canter. Costui è l'inventore dei Surrogati, automi che assumono l'aspetto che ogni umano desidera. Un film che fa riflettere sui confini etici che la scienza deve darsi. Pochi effetti speciali e poca azione ma un messaggio di denuncia sociale molto forte.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ogni giorno, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Fantasy sentimentale americano del 2018 per la regia di Michael Sucsy, con Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague e Maria Bello. Rhiannon è una timida sedicenne che si innamora di un ragazzo misterioso chiamato A. Quando il sentimento cresce, Rihannon deve fare i conti con l’amare una persona che ogni 24 ore cambia faccia e aspetto, prendendo una decisione che cambierà per sempre la sua vita. Un film pieno d’emozione, intenso, da guardare con un pacchetto di fazzoletti a portata di mano.

Colette, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2018 diretto da Wash Westmoreland, con Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw e Eleanor Tomlinson. La pellicola, ambientata nella Parigi del 1893, racconta la vita di Coletta, la donna considerata tra le maggiori figure letterarie nella prima metà del XX secolo. Un biopic in costume.

San Andreas, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Brad Peyton. Un film con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Art Parkinson, Colton Haynes, Carla Gugino. All'indomani di un imponente terremoto in California, il pilota di un elicottero dei soccorsi decide di intraprendere un rischioso viaggio attraverso lo Stato per tentare di salvare sua figlia. Un film catastrofico che si allaccia alla storia di un’epopea privata e familiare. Con “The Rock”, Dwayne Johnson.

Le fate ignoranti, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Ferzan Ozpetek, con Margherita Buy, Stefano Accorsi, Andrea Renzi, Gabriel Garko, Filippo Nigro. Massimo è sposato felicemente con Antonia, fino a quando muore in un incidente stradale. Scavando nel passato del marito, Antonia scopre che Massimo aveva una relazione con un uomo da sette anni. Sia Stefano Accorsi che Margherita Buy si aggiudicano il Nastro d’argento per la miglior interpretazione.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Harry Potter e il calice di fuoco, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film fantastico del 2005 tratto dalla saga scritta da J. K. Rowling e dedicata al giovane mago Harry Potter. Regia di Mike Newell, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Bonnie Wright e Robert Pattinson. Harry e i suoi amici Ron e Hermione iniziano il quarto anno a Hogwarts, dove sarà organizzato il Torneo dei Tremaghi che porterà il famoso mago a dover gareggiare con i rappresentanti di altre scuole di magia. Imperdibile per i fan del celebre maghetto.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV