Ogni giorno, l’amore ha mille volti

Martedì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda l’adattamento del best seller fantasy-sentimentale in cui una ragazza si innamora di un’anima che abita ogni giorno in un corpo diverso.

Si dice che l’amore può avere mille volti. È sicuramente vero per Rhiannon e A, i due protagonisti della love story raccontata in Ogni giorno, film in prima visione tv martedì 22 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Adattamento dell’omonimo bestseller di David Levithan, la pellicola diretta da Michael Sucsy racconta infatti la storia di Rhiannon, una sedicenne che si innamora di un’anima misteriosa che abita ogni giorno in un corpo diverso.



I due cercano di incontrarsi ogni giorno, senza però sapere cosa dovranno affrontare e quale sarà il corpo in cui si incarnerà A di volta in volta. Nonostante la solidità del loro sentimento, non sarà però facile adattarsi a questa situazione.



Nei panni dei due protagonisti, troviamo i giovani e bravi Angourie Rice, già apprezzata in The Nice Guys e presente in Spider-Man: Homecoming, e Justice Smith, diventato famoso grazie alla serie tv The Get Down e fra gli attori principali di Jurassic World – Il Regno Distrutto.



Originale e struggente, Ogni giorno riesce nell’intento di andare al di là della “classica” storia d’amore, calando i suoi sventurati protagonisti in una situazione paradossale, in cui solo la forza del loro legame può aiutarli a vincere la sorte che gli è toccata.