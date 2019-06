Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 22 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 22 giugno, in TV su Sky. Azione, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunter killer – Caccia negli abissi, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Hunter killer – Caccia negli abissi”. Un film di Donovan Marsh, con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti. Il capitano di un sottomarino americano, il Tampa Bay, deve scongiurare un colpo di stato in Russia che darebbe il via alla Terza guerra mondiale. Un action movie che fa dell’adrenalina il suo fil rouge, questa pellicola stregherà gli amanti del genere.

Game night - Indovina chi muore stasera?, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione del 2018 con tratti di comicità, diretto da John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Jason Bateman, Rachel McAdams, Kyle Chandler, Billy Magnussen e Sharon Horgan. Un gruppo di coppie si riunisce con regolarità per giocare. Durante uno di questi incontri, però, la situazione si complica e gli amici si ritrovano a dover risolvere un misterioso omicidio. Per una serata in relax.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Will Hunting - Genio ribelle, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Gus Van Sant. Un film con Robin Williams, Matt Damon, Minnie Driver, Ben Affleck, Stellan Skarsgård, Casey Affleck. All'Institute of Technology del Massachusetts insegna un luminare, matematico conosciuto in tutto il mondo. Propone su una lavagna un problema ultra complesso e dà un anno di tempo ai suoi allievi per risolverlo. La mattina dopo il problema è risolto. La cosa si ripete pochi giorni dopo. Il genio è tale Will Hunting, addetto alle pulizie. Una storia scritta a quattro mani da Matt Damon e Ben Affleck e diretta in maniera impeccabile da Gus Van Sant. Un capolavoro che è diventato un cult.

La scelta di Sophie, ore 21:15 Sky Cinema Collection

La pellicola del 1982 di Alan J. Pakula, con Peter MacNicol, Josef Sommer, Kevin Kline, Meryl Streep, Günther-Maria Halmer. Le vicende di un aspirante scrittore che fa la conoscenza di una coppia formata da un’immigrata polacca che è stata detenuta ad Auschwitz e un ragazzo ebreo. La donna nasconde un segreto che rivelerà al giovane scrittore. Tra i più famosi film sul tema dell’Olocausto, è valso l’Oscar come miglior attrice a Meryl Streep.

Franny, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Nel film diretto da Andrew Renzi, con Richard Gere, Dakota Fanning e Theo James. Spinto dal senso di colpa, un filantropo milionario entra nella vita di una ragazza e di suo marito. Ma man mano che il tempo passa, la sua missione diventerà una specie di ossessione e i suoi interventi si faranno sempre più invadenti, fino a rivelare un inquietante segreto del suo passato. Un film ricco di suspense, con l’impeccabile interpretazione dei tre attori protagonisti: Gere, Fanning e James.

Lo scandalo Kennedy, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film drammatico del 2017, diretto da John Curran, con Jason Clarke e Kate Mara: racconta l’incidente che ha segnato la vita e la carriera politica di Ted Kennedy. Lo scandalo in questione è il tristemente celebre incidente di Chappaquiddick, che vede Ted perdere il controllo della sua auto e causare uno schianto in cui perde la vita la sua compagna di partito Mary Jo Kopechne. Il vero problema, però, non è la negligenza del guidatore, bensì il fatto che sul momento Kennedy non abbia prestato soccorso alla sua passeggera, denunciando l’accaduto solo svariate ore dopo. Ben congegnato nella sceneggiatura, preciso nella regia, ottimo cast.

La leggenda del pianista sull'Oceano, ore 21:15 Premium Cinema +24

Un film di Giuseppe Tornatore, con Anita Zagaria, Peter Vaughan, Bill Nunn, Tim Roth e Gabriele Lavia. Novecento è il nome che viene dato ad un trovatello abbandonato su una nave il primo mese del primo anno del secolo. Il bambino cresce sulla nave, dove scopre di avere un inverosimile talento per il piano. Cresce suonando e senza mai scendere a terra. La sua storia si propaga, diventa leggenda. Quando la nave deve essere distrutta, Novecento decide di rimanere a bordo. È nato e cresciuto lì, non conosce altro, è giusto che finisca con la nave. Un emozionante film drammatico del 1997, tratto dal racconto di Alessandro Baricco “Novecento”. Da vedere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

G-Force: superspie in missione, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film del 2009, diretto da Hoyt Yeatman, un appuntamento Disney Cinemagic. Una squadra speciale di porcellini d’India riceve l’incarico di fermare un diabolico e spietato milionario che vuole conquistare il mondo. Una fantastica avventura da gustare insieme a tutta la famiglia.

Film di fantascienza da non perdere stasera in tv

Predator, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un indimenticabile film di fantascienza del 1987 per la regia di John McTiernan, con Arnold Schwarzenegger, Carl Weathers, Bill Duke, Elpidia Carrillo, Kevin Peter Hall. Una squadra di commandos americani in missione nella giungla amazzonica viene attaccata da un terribile extraterrestre. Sopravvive solo uno dei militari, che riesce a vendicarsi e a saldare il conto con la terrificante creatura. Un cult degli anni ’80, da vedere.

Film thriller da vedere stasera in TV

7 minuti rapina fuori controllo, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Jay Martin. Un film con Jason Ritter, Kris Kristofferson, Luke Mitchell, Leven Rambin, Joel Murray. Per pagare il debito a un criminale, tre inesperti ragazzi sono costretti a commettere una rapina. Il colpo, in soli 7 minuti, diventa un travolgente gioco molto pericoloso. Un cast di giovani attori affianca Kris Kristofferson in un thriller nel segno del pericolo.

Film commedia da vedere stasera in TV

Le ragazze del Coyote Ugly, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film americano del 2000 per la regia di David McNally, con Piper Perabo, Adam Garcia, John Goodman, Maria Bello, Tyra Banks e Izabella Miko. Violet ha un sogno da realizzare: diventare cantautrice. Armata di pazienza, fa il giro delle case discografiche e non ottiene neanche un’audizione. Per pagarsi l’affitto, trova un lavoro in un locale, il celebre Coyote Ugly, dove le ragazze servono da bere e seducono i clienti. Influenzata dall’atmosfera del posto, la ragazza diviene una delle “attrazioni” più ambite del locale. Esplosive notti newyorkese dal divano della propria casa.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy alle ore 21:00 va in onda “Mi presenti i tuoi?”, una commedia del 2004 diretta da Jay Roach e interpretata da Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Blythe Danner, Teri Polo. Il film è il sequel di “Ti presento i miei” e, tra gag divertenti e battute esilaranti, ne mantiene lo spirito e l’atmosfera. Da vedere per questi motivi e anche perché non capita tutti i giorni di poter assistere a un film con tre premi Oscar.

L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“L’incredibile viaggio del fachiro”, un viaggio rocambolesco diretto da Ken Scott e tratto dal best-seller francese di Romain Puértolas. Nel cast: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller. Dopo la morte della madre, l'indiano Aja parte per Parigi sulle tracce del padre mai conosciuto. Giunto a destinazione, si rifugia in un negozio Ikea e, non avendo un posto per dormire, si nasconde in un armadio. Peccato che l'armadio venga prelevato e trasportato, con Aja dentro, verso l'Inghilterra. Da qui inizia la sua avventura. La storia di come un semplice viaggio può diventare straordinario.

Moglie e marito, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Simone Godano. Un film con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Sebastian Dimulescu, Gaetano Bruno. Sposati da molti anni, Andrea è un neurochirurgo, Sofia lavora in televisione. Hanno due figli piccoli e, non potendone più l'uno dell'altra, decidono di andare in terapia di coppia. A causa di un esperimento scientifico, Andrea entrerà nel corpo di Sofia e Sofia nel corpo di Andrea, con esiti tragicomici. Una commedia gradevole con una sceneggiatura molto convincente, che costringe a interrogarsi sui ruoli all’interno della coppia.

Film horror da vedere stasera in TV

Profondo rosso, ore 21:15 Premium Cinema Energy

“Profondo rosso” di Dario Argento, considerato uno dei migliori film del regista, con David Hemmings, Macha Méril, Mario Scaccia, Clara Calamai, Glauco Onorato. La storia di un giovane pianista che assiste all'assassinio di una parapsicologa ma non riesce a vedere il volto dell'omicida. Mentre indaga, insieme a una giornalista, le persone con cui entra in contatto vengono assassinate una dietro l’altra. Tra gli horror migliori di sempre, è valso a Dario Argento il titolo di “erede di Hitchcock”.

Film musical da vedere stasera in TV

Mamma mia!, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Phyllida Lloyd, con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper. Donna è una madre single e indipendente, nonché proprietaria di un piccolo hotel in una bellissima isola greca. Sua figlia, Sophie, è una vivace ragazza che ha cresciuto da sola e che ora sta per sposarsi. Un musical da non perdere, con le musiche degli Abba e un cast eccezionale.

