Programmi TV da non perdere stasera, sabato 22 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 22 giugno, sui canali Sk

Programmi TV in onda stasera

La mia musica, ore 16:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Prosegue su Sky Uno “La mia musica”, il programma dedicato alle monografie dei cantanti italiani più popolari del momento. Conduce Stefano Fisico, dj e produttore di alcuni dei più grandi artisti italiani e internazionale. Dopo Ligabue, Ultimo, Fedez e Arisa ed Eros Ramazzotti, l’ospite dell’ultima puntata è Andrea Bocelli.

4 ristoranti Spagna, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo, in replica, altre due puntate di “4 ristoranti Spagna”, la versione catalana del famoso show on the road, condotto dallo chef Marc Ribas. Una sfida tra 4 ristoranti spagnoli, ciascuno dei quali giudicherà gli altri su location, cucina, menu, servizio e conto.

Il profeta dalle mille mogli, ore 21:05 Crime investigation

Warren Jeffs, ex leader della Chiesa mormone, oggi sconta l'ergastolo per violenza sessuale aggravata. Dalla cella della sua prigione, ha profetizzato enormi catastrofi per gli Stati Uniti.

Che Guevara - La nascita di un’icona, ore 21:15 Sky Arte HD

Come mai il volto di una figura politica come quella di Ernesto Che Guevara è diventato un'immagine simbolo dell'arte e della cultura popolare?

Affari di famiglia, ore 21:00 Blaze

A partire dalle 21:00, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Lillo & Greg: Il mistero dell’assassino misterioso, ore 21:00 Comedy Central

Su Comedy Central, alle 21:00, lo spettacolo del duo Lillo & Greg dal titolo “Il mistero dell’assassino misterioso”: un classico giallo inglese, con tanto di maggiordomo.

Malattie imbarazzanti, ore 21.00 lei

Un’altra puntata della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. In questa puntata, la dr. Dawn si occupa di una donna con una rara malattia genetica che le ha coperto il viso di tumori. Intanto, il dr. Christian visita un uomo con testicoli così doloranti da impedirgli i movimenti.

La febbre dell’oro: la sfida di Parker, ore 21:00 Discovery Channel

Il mercurio tossico usato dai minatori in un villaggio spinge Parker a costruire una strada alternativa per evitare il propagarsi dei fumi. Ma un'inondazione arriva a sorpresa.

Nepal: terremoto sull’Everest, ore 20:55 National Geographic

Attraverso le immagini di diverse squadre che si trovavano in Nepal, i contributi di rinomati scienziati e le ricostruzioni realizzate con la computer grafica, analizziamo il terremoto che si è verificato in Nepal.

Ingegneria in scala, ore 21:05 Discovery science

I migliori costruttori di modellini si preparano per la sfida finale di “Ingegneria in scala”: monster truck potenti, aerei alimentati al cherosene e motoscafi veloci fino a 120 km all'ora. Chi vincerà?

Nord Corea: le follie di Kim, ore 21:00 History

History Now: definiamo il presente. Analizziamo la storia del paese definito il regno eremita, guidato dal leader supremo Kim Jong-Un. In pochi conoscono il crudele mondo all'interno del Paese.

Animal Fight Club: senza regole, ore 21:00 Nat Geo Wild

Seguiamo da vicino le più feroci battaglie tra animali. Grazie alle immagini realizzate dai migliori documentaristi al mondo, scopriamo le tattiche e le strategie di pericolose creature. Osserviamo alcuni degli scontri più pericolosi del regno animale che spesso avvengono fra le stesse specie per il controllo e il dominio del territorio, il cibo e la sopravvivenza.

Baywatch California, ore 21:00 Nat Geo People

I guardaspiaggia sono costretti a chiamare i rinforzi quando si occupano di un surfista ferito. Inoltre, una missione di soccorso è particolarmente impegnativa.

Serie TV in onda stasera

Chernobyl, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Su Sky Atlantic rivediamo in replica, Jared Harris, Stellan Skarsgard ed Emily Watson in “Chernobyl”, la serie originale Sky e Hbo ispirata alla più terribile catastrofe nucleare della storia, avvenuta in Unione Sovietica il 26 aprile 1986.

Agents of S.H.I.E.L.D., ore 21:00 Fox

Su Fox rivediamo i primi episodi della sesta stagione di “Agents of S.H.I.E.L.D.”, la serie tv basata sull'organizzazione S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) dei fumetti Marvel Comics.

False flag, ore 21:50 Fox

Sempre su Fox rivediamo la seconda stagione di “False flag”, la serie tv basata sulla storia dell'assassinio a Dubai del maggiore di Hamas Mahmud al-Mabhuh, il co-fondatore dell'ala militare del gruppo islamista palestinese Hamas.

Modern family, ore 21:00 Fox life

Rivediamo su Fox life la prima stagione di “Modern family”, la serie tv che, realizzata come un falso documentario, racconta le vicende di una famiglia allargata. Tre nuclei familiari legati tra loro che raccontano la propria vita un po’ fuori dal comune. La serie ha vinto 22 Emmy e un Golden Globe.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime rivediamo invece i primi episodi di “Elementary”, la serie tv basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Shades of blue, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime rivediamo la prima stagione di “Shades of blue”, il poliziesco procedurale con protagonista Jennifer Lopez nei panni di Harlee Santos, detective del New York City Police Department. L’agente e la sua squadra non disdegnano di usare sotterfugi per i propri scopi ed è costretta a collaborare con una squadra anticorruzione dell'FBI.

God friended me - 1^ TV, ore 21:15 Premium stories

Continua su Premium stories la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Splitting up together - 1^ TV, ore 21:15 Premium Joi

Su Premium Joi rivediamo la prima stagione di “Splitting up together”, la serie tv che segue le vicende di una coppia che, dopo il divorzio, improvvisamente si riappacifica. La coppia ha tre figli che vivono in casa con un genitore a settimane alterne, mentre l'altro vive nell'appartamento del garage sul retro della casa.

Supernatural, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action va in onda la dodicesima stagione di “Supernatural”, la serie tv che ha come protagonisti due ragazzi che sono stati educati al padre alla ricerca di un demone che avrebbe ucciso la loro madre incendiando la casa.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Simpson, ore 20:55 Fox Animation

Alle ore 20:55 su Fox Animation, il cartoon cult sulle avventure improbabili dell'irresistibile e strampalata famiglia Simpson. La serie è incentrata sulla famiglia Simpson, composta da Homer, sua moglie Marge e i loro tre figli Lisa, Bart e Maggie. Vivono nella città fittizia di Springfield. La serie ha vinto 32 Emmy Awards.

Regal Academy, ore 20:50 DeA kids

Su DeA kids vediamo “Regal Academy”, la serie animata tutta italiana con protagonista Rose, una ragazza con un grande amore per le favole e le scarpe. Quando trova una chiave che la trasporta nel mondo delle favole, scopre di essere la nipote di Cenerentola, direttrice di una prestigiosa scuola: la Regal Academy.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr un altro episodio di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 20:45 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

The Reef - Amici per le pinne, ore 21:00 Boomerang

Tay, un giovane pesce di Boston, perde tragicamente i genitori nella rete di un pescatore. Distrutto, Tay mantiene la promessa fatta alla madre di viaggiare verso la barriera corallina.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:05 Disney Channel

Alle 21:05 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV