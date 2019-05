Al via su Sky Uno "La mia musica" , il nuovo programma dedicato ai cantanti più amati del nostro panorama italiano e internazionale, attraverso sei monografie. Gli artisti si racconteranno, lasciandosi andare confidenzialmente davanti alle telecamere. La musica e le emozioni saranno le protagoniste di questo nuovo, interessante, programma. Il primo appuntamento è previsto per sabato 18 maggio, alle 16.00, su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455. Protagonista della prima puntata, Ligabue.

"La mia musica" è una serie di brevi monografie che raccontano sei grandi artisti italiani: ogni episodio ha una durata di circa dieci minuti, e presenta uno dei più popolari artisti del panorama musicale italiano, utilizzando una narrazione piuttosto particolare. Infatti, mixerà una narrazione di tipo documentaristico e di alto profilo, grazie all’utilizzo di camere e ottiche cinematografiche, con un taglio informale e confidenziale, per far emergere la personalità e le particolarità dei cantanti presentati. Sarà interessante notare come emergeranno le emozioni, in maniera intima e delicata, e i sei artisti si lasceranno andare a confessioni personali.

L’host del programma è Stefano Fisico, Dj produttore e intrattenitore che, negli anni, ha remixato diversi artisti tra cui Vasco Rossi, Laura Pausini, Marco Mengoni, Bob Sinclair, Nek ed altri ancora.

Il primo episodio, in onda sabato 18 maggio, ha come ospite Ligabue. Il cantante ha aperto le porte del suo studio di Corregio, ripercorrendo le tappe fondamentali che lo hanno portato ad essere uno degli artisti italiani più affermati ed eclettici. Ligabue non si è solamente dedicato alla musica, ma è anche scrittore, sceneggiatore e regista.

Il 25 maggio sarà poi la volta di Ultimo, il più giovane tra i cantanti presenti. L’artista, nonostante sia giunto alla ribalta di recente, ha alle spalle una notevole carriera. L'artista non parlerà solo di musica, ma ci illustrerà anche la sua seconda passione, la cucina. La narrazione mescolerà musica e cooking.

Il primo giugno ci sarà Fedez, uno degli artisti più social e popolari del panorama italiano. Il racconto della sua carriera partirà dalle origini, fino ad arrivare a discutere dei libri che hanno segnato la sua vita e carriera.

L’8 giugno, invece, presenzierà Arisa, per un emozionante live di 4 brani tratti: due tratti dall’ultimo album, e due della “vecchia” Rosalba. Il suo racconto partirà da “Sincerità”, fino ad arrivare alla sua ultima fatica, “una nuova Rosalba in città”.

Il 15 giugno sarà il turno di Eros Ramazzotti che, nel suo studio, ci racconterà del suo ultimo lavoro, “Vita ce n’è”. Il cantante esprimerà il suo pensiero sul panorama musica attuale e ci regalerà un unplugged acustico, in ricordo di Pino Daniele.

L’ultima puntata, in onda il 22 giugno, sarà dedicata ad Andrea Bocelli: l’artista ha aperto le porte di casa sua, per un racconto intimo e confidenziale. La puntata sarà dedicata alle emozioni, e ripercorrerà la carriera del cantante, tra ricordi e collaborazioni.