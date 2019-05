Per l’appuntamento Lunedì première, arriva lunedì 3 giugno su Sky Cinema Uno in prima visione alle ore 21.15 Hunter Killer - Caccia negli abissi , la pellicola d’azione ambientata a parecchie leghe sotto i mari che terrà tutti attaccati allo schermo

Tempo di mare, con i proverbiali “pinne, fucili ed occhiali”?

Ecco, per farvi passare la voglia di snorkeling arriva Hunter Killer - Caccia negli abissi, l’action movie che al posto della bombola di ossigeno da sub sarà per voi la bombola di adrenalina pura, da respirare a pieni polmoni.

Con Gerard Butler e Gary Oldman protagonisti, Hunter Killer - Caccia negli abissi racconta del Tampa Bay, il sottomarino della Marina statunitense disperso in acque russe mentre inseguiva un sommergibile sovietico.

Il Pentagono non sa se è stato distrutto oppure se gli uomini dell’equipaggio sono ancora in vita. E soprattutto non sa se la Russia sia riuscita o meno a mettere le mani sui sistemi riservatissimi documenti americani che erano custoditi a bordo.

Intanto in mare l'ammiraglio Donnegan invoca l'attacco immediato mentre il retro ammiraglio Fisk vuole evitare a tutti i costi lo scoppio di un terzo conflitto mondiale.

Tutti gli ingredienti per un film che fa dell’adrenalina il suo fil rouge ci sono e infatti questa pellicola stregherà gli amanti del genere action.

