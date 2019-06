Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 16 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 16 giugno, in TV su Sky. Animazione, thriller e tanto altro

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda il sequel della pellicola Pixar del 2004, premiata agli Oscar come miglior film d’animazione. Regia di Brad Bird. Incerti sul da farsi e depressi dalla prospettiva di condurre una vita normale, i quattro membri della famiglia sembrano toccare il fondo. Almeno fino a quando mamma Elastigirl riceve una proposta impossibile da rifiutare: il miliardario Winston Deavor, intenzionato a rivalutare i supereroi agli occhi della gente, vuole infatti arruolarla come vigilante, trasmettendo in diretta tutte le sue imprese. Peccato per un particolare: mentre lei è via per combattere il crimine, qualcuno deve occuparsi dei tre figli. Una divertente avventura animata, che riesce nel difficile compito di essere all’altezza del primo capitolo.

Film thriller da vedere stasera in TV

Unsane, ore 21:15 Sky Cinema Due

Thriller sperimentale diretto da Steven Soderbergh, con Juno Temple, Claire Foy, Amy Irving, Joshua Leonard, Aimee Mullins e Jay Pharoah. Sawyer Valentini è una giovane donna vittima di stalking, che lascia la città d’origine per sfuggire alle sue paure e ai fantasmi del passato. La sua nuova vita, però, non le dà la pace sperata, così la ragazza si rivolge a un centro psichiatrico. Da quel momento, la situazione sembra precipitare. Una storia inquietante quanto verosimile, “Unsane” racconta in modo realistico ciò che accade a tante donne vittime di stalking.

Mad mom, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Regia di Frédéric Quiring con Audrey Lamy, Florent Peyre, Charlie Langendries, Max Boublil, Laurent D'Elia. Dopo alcune relazioni fallite, Amber ha trovato in Luke l’uomo giusto e sta per sposarsi. La futura suocera la riempie di attenzioni, trattandola come la figlia femmina che non ha mai avuto. Il clima famigliare è idilliaco finché non arriva la madre di Amber, Sharon. Le due future consuocere entrano subito in competizione. Un thriller con una protagonista sull’orlo della follia, da non perdere.

Animali notturni, ore 21:15 Premium Cinema +24

Pluripremiato film scritto e diretto da Tom Ford, con Jake Gyllenhaal e Amy Adams. Susan è una gallerista affermata che vive una vita piena di agi ma vuota di sentimenti insieme al marito. Improvvisamente riceve per posta il romanzo dell’ex marito Edward, che non vede e sente da anni. Leggendo tutto di un fiato il libro Susan si accorge che parla di lei e della loro relazione distrutta dalle differenze di classe che Susan aveva promesso di non far crescere tra di loro. Thriller psicologico potentissimo di Tom Ford, che regala grandi interpretazioni di tutti i protagonisti.

Searching, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Un film di Aneesh Chaganty con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Roy Abramsohn, Brad Abrell, Thomas Barbusca. Quando la figlia sedicenne di David Kim scompare, viene aperta un'indagine locale e assegnato al caso un detective. Ma 37 ore dopo David decide di guardare in un luogo dove ancora nessuno aveva pensato di cercare, dove tutti i segreti vengono conservati: il computer della figlia. Un esperimento originale e ben riuscito, film da vedere per riflettere sull’impatto delle nuove tecnologie sulla nostra vita.

Film horror da vedere stasera in TV

The Witch, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Robert Eggers. Un film con Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson. New England, 1630. Il rigido e bigotto William viene giudicato da una corte e allontanato dalla comunità assieme a sua moglie Katherine e ai loro cinque figli. I reietti si sistemano in una piccola fattoria solitaria ai confini di un fitto bosco. Un horror austero e raffinato con un cast molto convincente.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Gangster Land, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film americano del 2017 per la regia di Timothy Woodward Jr, con Sean Faris, Milo Gibson, Jason Patric e Jamie- Lynn Singer. Il racconto vivido dell’ascesa al potere del celebre gangster Al Capone, raccontata dal punto di vista del suo secondo, Jack McGurn. Una guerra spietata tra gang per raccontare un capitolo oscuro della storia dei sobborghi americani. Un film emozionante che lascia col fiato sospeso fino all’ultimo fotogramma.

Rampage: Furia animale, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’azione americano del 2018 per la regia di Brad Peyton, con Dwayne Johnson, Naomie Harris, Joe Manganiello e Makin Akerman. Davis è un esperto di primati che tiene la gente a distanza e condivide un legame fortissimo con un gorilla molto intelligente di nome George. Un esperimento genetico ingiustificato lo trasforma però in un’enorme creatura molto aggressiva che, insieme a una squadra di altre creature, metterà a repentaglio la sicurezza degli USA. Davis è costretto a collaborare con Kate, ingegnere genetico, per fermare la catastrofe. Basato sull'omonimo videogioco degli anni '80.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Hook - Capitan Uncino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico del 1991, diretto da Steven Spielberg con un cast d’eccezione composto da Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams, Maggie Smith e Bob Hoskins. La famosa favola della Walt Disney di Peter Pan viene portata sul piccolo schermo con persone vere e non in cartoni animati. Una pellicola ideale per grandi e piccini, ottima per trascorrere una serata in famiglia.

L’uomo dei sogni, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film di Phil Alden Robinson, con Burt Lancaster, James Earl Jones, Kevin Costner, Amy Madigan, Ray Liotta. Ray è un coltivatore. Vive col rimorso di non aver saputo dialogare col padre morto e senza avere realizzato i suoi sogni sportivi. Su invito di una voce arcana Ray costruisce davanti a casa un campo da baseball, nel quale vengono a giocare una miracolosa partita vecchi campioni, tra i quali uno scrittore, un medico e il padre di Ray, tutti morti da tempo e che nel "campo dei sogni" riscoprono il piacere della convivenza. Ottima l’interpretazione di Kevin Costner.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

La guerra dei mondi, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Steven Spielberg. Un film del 2005 con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, Justin Chatwin, Tim Robbins, Rick Gonzalez. La guerra dei mondi di Steven Spielberg è nelle sue linee essenziali onestamente fedele al racconto di H. G. Wells, che pubblicato nel 1898 è legittimamente attualizzato. Spielberg si pone dalla parte del pubblico con la sua capacità favolistica, nella quale il divo Cruise è perfettamente a suo agio. Si tratta di un film di un’impressionante spettacolarità.

Film romantici da vedere stasera in TV

L’estate all’improvviso, ore 21:00 Sky Cinema Romance

In prima visione su Sky Cinema arriva “L’estate all’improvviso”, per la regia di Christopher Menaul, con Dominic Cooper ed Emily Browning. Cornovaglia, inizio '900: una ragazza londinese si unisce a una comunità di artisti bohémien e conquista il cuore di due uomini. Turbamenti amorosi e tanto romanticismo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tutti i soldi del mondo, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams. Il 10 luglio 1973 il miliardario Paul Getty III viene rapito a piazza Farnese, Roma, dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Un racconto che scorre veloce, accessibile ed efficace nel trasmettere il suo messaggio: l’accumulo di denaro non equivale all’abbondanza.

Film commedia da vedere stasera in TV

Chissà perché... capitano tutte a me, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Su Sky Cinema Comedy alle ore 21:00 torna lo sceriffo Hall e il suo piccolo amico extraterrestre H-725 in “Chissà perché...capitano tutte a me”, film di Michele Lupo con Bud Spencer, Cary Guffey, Ferruccio Amendola, John Bartha, Giovanni Cianfriglia. Lo sceriffo crede poter ristabilire l'ordine senza l’aiuto del ragazzino dotato di un’arma a raggi fotonici, ma si ricrede quando è costretto ad affrontare anche una banda di alieni intenzionati a preparare la conquista del pianeta. Film da vedere se avete apprezzato il primo e se volete trascorrere una serata di relax e divertimento con tutta la famiglia.

Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia britannica del 2018 per la regia di Tom Edmunds, con Tom Wilkinson, Aneurind Barnard e Marion Bailey. Leslie, assassino professionista in età avanzata, non è più così fortunato nel suo lavoro. Il nuovo boss, infatti, lo ha messo alla ricerca di potenziali clienti in un posto in cui la gente è solita commettere molti suicidi. Una black comedy insolita, da non perdere, in puro stile british.

Agente Smart – Casino totale, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film di Peter Segal. Steve Carell e Anne Hathaway si calano nei panni dell'imbranato agente Maxwell Smart e della sua affascinante collega Agente 99 per sventare i folli piani di una pericolosa organizzazione criminale intenzionata a conquistare il mondo. Come suggerisce il titolo, il risultato sarà... un casino totale! Una divertente trasposizione cinematografica della famosa serie tv anni '60.

