Anche per gli amanti del brivido l’offerta di giugno di Sky Cinema non teme rivali: ecco alcuni dei migliori film horror da vedere questo mese

L’offerta di Sky Cinema comprende un canale completamente dedicato al brivido e agli amanti delle emozioni forti: Sky Cinema Suspense (canale 306). Il sabato sera la programmazione del canale diventa ancora più intrigante con la HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata tra i migliori titoli del genere horror. Pellicole ad alto tasso adrenalinico a partire dalle 21:00 fino alle 4:00 del mattino per un sabato notte all’insegna del brivido. Tra tutti i film programmati a giugno, abbiamo selezionato 5 film horror da vedere a giugno su Sky Suspense:

Slender Man

The Strangers - Pray at night

Lo specchio della vendetta

Mad Mom

La reginetta del male

Slender Man (2018)

Anche Sky Suspense regala tante prime visioni tv e “Slender Man” è una di queste. Un gruppo di amiche adolescenti di una cittadina del Massachusetts si annoiano. Una sera, per fare qualcosa di diverso, decidono di evocare il misterioso Slender Man, entità maligna di cui si parla su internet. Non succede nulla subito ma una settimana dopo una delle ragazze scompare. Regia di Sylvain White con Joey King, Julia Goldani Telles, Jaz Sinclair, Annalise Basso, Javier Botet. “Slender Man” è su Sky Cinema Suspense, in prima visione tv, mercoledì 5 giugno alle ore 21:00.

The Strangers - Pray at night (2018)

Un’altra prima visione al cardiopalma ci aspetta mercoledì 12 giugno: “The Strangers - Pray at night”, diretto da Johannes Roberts con Christina Hendricks, Martin Henderson, Bailee Madison, Lewis Pullman, Emma Bellomy. Sequel di “The Strangers” del 2008, è in realtà un remake con qualche variante. Una famiglia si trasferisce a causa del comportamento della figlia ribelle. Quando di notte la famiglia arriva nella nuova desolata località boschiva, una ragazza misteriosa bussa alla loro porta chiedendo di Tamara. Ed è solo l’inizio...

Lo specchio della vendetta (2018)

Ancora una prima tv, “Lo specchio della vendetta”, film del 2018 diretto da Robert Malenfant con Kelly Packard, Jennifer Taylor, Madison Dirks, Todd Cahoon, Megan Littler. Una famiglia torna a casa dopo le vacanze, ma trova una terribile sorpresa: alcuni criminali si sono insediati in casa. Per avere la meglio, dovranno combattere. “Lo specchio della vendetta” è su Sky Cinema Suspense sabato 1 giugno alle ore 21:00.

Mad Mom (2018)

Domenica 16 giugno il film horror da non perdere è “Mad Mom”, in prima visione tv alle ore 21:00. Dopo alcune relazioni fallite, Amber ha trovato in Luke l’uomo giusto e sta per sposarsi. La futura suocera la riempie di attenzioni, trattandola come la figlia femmina che non ha mai avuto. Il clima famigliare è idilliaco finché non arriva la madre di Amber, Sharon. Le due future consuocere entrano subito in competizione. Regia di Frédéric Quiring con Audrey Lamy, Florent Peyre, Charlie Langendries, Max Boublil, Laurent D'Elia.

La reginetta del male (2018)

Julie è un’insegnante che riceve l’incarico per le ultime settimane di scuola di tenere la classe di matematica della sua amica e collega recentemente morta per sospetto suicidio. Ma le difficoltà non sono finite: un’amica della figlia è ossessionata dal fatto di voler diventare la reginetta del ballo. “La reginetta del male” è un film con Zoe McLellan, Allie MacDonald, Nia Roam, Anana Rydvald, Judith Baribeau diretto da Philippe Gagnon. Martedì 18 giugno alle ore 21:00 su Sky Cinema Suspense.