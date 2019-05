William ha provato in ogni modo a suicidarsi: lancio dal ponte, gas, impiccagione, avvelenamento con pillole. Aspirante suicida seriale che non riesce mai a porre fine alla sua vita. Teme di essere immortale, per scongiurarlo firma un contratto di morte non rescindibile con un killer esperto, Leslie, che avrà una settimana per ucciderlo nel modo da entrambi concordato. Peccato che in sette giorni molte cose possano cambiare e la vita di William, grazie a un incontro fortunato, sembra finalmente acquistare un senso.

Dallo stile british questo film anticonvenzionale è fresco e irriverente. Pronto a ironizzare su tutto (non solo sulla morte, ma anche su disabili, pensionati, sognatori, addirittura su Michael J. Fox), vanta una sceneggiatura originale e invidiabile dello stesso Edmunds.

Giovedì 23 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due l’appuntamento è con la black comedy con Tom Wilkinson (Full Monty) Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi.