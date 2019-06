Programmi TV da non perdere stasera, domenica 16 giugno

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, domenica 16 giugno, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

Bruno Barbieri - 4 Hotel, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICA)

Rivediamo la replica della seconda puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Il famoso chef si trova a Torino. Qui alloggia, insieme a 3 collaboratori, negli hotel di Piergiorgio, Silvia, Federica e Ingrid, valutando con dei voti (da uno a dieci): location, servizi, camera e prezzo. Chi si aggiudicherà il titolo di miglior hotel torinese?

Il mostro di Modena, ore 21:05 Crime Investigation

Modena, anni '80: appena fuori città, nelle campagne, iniziano a comparire i corpi straziati di giovani ragazze. Sui giornali si comincia a parlare del “mostro di Modena”.

Happy Winter, ore 21:15 Sky Arte HD

Estate 2016 sulla spiaggia di Mondello, vicino Palermo. Un padre di famiglia sbarca il lunario percorrendo il litorale con i frigo portatili pieni di bibite. Famiglie con figli, coppie, ragazzi, condividono gli stessi spazi affollati come in una commedia balneare in bianco e nero degli anni Sessanta, con (quasi tutte) le stesse canzoni ma con molta meno fiducia nel benessere del Paese.

Gli eroi del ghiaccio, ore 21:00 Blaze

Gli impavidi camionisti de “Gli eroi del ghiaccio” tornano alle 21:00 su Blaze. Due squadre formate dagli uomini della Polar Industries e della VP Express si affrontano senza esclusioni di colpi nei territori più sperduti e inaccessibili del Nord America.

Battistology - Gli 8 vizi capitali, ore 20:55 Comedy Central

La gola è il vizio più comune degli italiani! Noi italiani mentre pranziamo già parliamo di quello che mangeremo a cena... insomma, golosi si nasce o si diventa? Lo scopriamo mandando Maurizio Battista dallo psicologo.

La grossa grassa verità, ore 21.00 lei

Torna su lei “La grossa grassa verità”, in cui J. D. Roth riunisce sei ex protagonisti del reality “The Biggest Loser” che nel corso del tempo hanno riguadagnato peso. E dimostra che, se davvero lo vogliono, possono ancora dimagrire.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che offre un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di oggetti comuni, dando per scontato il lavoro dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Egitto: il mistero delle tombe, ore 20:55 National Geographic

Una squadra di archeologi scopre una tomba che contiene i corpi di un principe e di una nobildonna. Accanto alla stanza, una camera contiene altre 30 mummie. Gli esperti indagano.

Universo ai raggi X, ore 21:05 Discovery Science

E' possibile che tutto ciò che sappiamo sulla Luna sia sbagliato? Gli investigatori si affrettano per svelare la storia nascosta del satellite più vicino della Terra.

Wild Nilo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Il Nilo ha diverse sorgenti. Avventuriamoci nella Rift Valley dove la neve che si scioglie dalle Montagne Rwenzori e le piogge danno vita al fiume più lungo del mondo.

Crociera: a bordo di un sogno, ore 21:00 Nat Geo People

Le vite di chi in crociera non ci va per vacanza, ma ci lavora tutto l'anno! L'imbarco e lo sbarco di 4.000 persone è un'operazione complicata che richiede una rigorosa organizzazione.

Serie TV in onda stasera

The Inventor, ore 21:15 Sky Atlantic

Per il ciclo Il Racconto del Reale, va in onda su Sky Atlantic “The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley”, documentario targato HBO che ricostruisce la vicenda di Elizabeth Holmes e della sua società, la Theranos, una delle peggiori truffe statunitensi degli ultimi dieci anni.

The Passage, ore 21:00 Fox

Su Fox invece rivediamo la prima stagione di “The Passage”, la serie tv prodotta da Ridley Scott che segue le vicende di alcuni detenuti che vengono rinchiusi in un istituto segreto. Qui vengono usati come cavie di un progetto su un virus proveniente dalla Bolivia, che potrebbe curare tutte le malattie oppure porre fine a tutta la razza umana.

800 words, ore 21:00 Fox life

Su Fox life alle 21:00 rivediamo la prima stagione di “800 words”, la serie australiano-neozelandese con protagonista George Turner, un popolare giornalista che scrive una rubrica settimanale sul più importante giornale di Sydney, composta esattamente da 800 parole.

Bull, ore 21:00 Fox Crime

Su Fox Crime, rivediamo gli episodi della prima stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Taken, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo invece la seconda stagione di “Taken”, la serie tv thriller prequel dell'omonima serie cinematografica (“Io vi troverò - Taken” 2008, “Taken - La vendetta” 2012 e “Taken 3 - L'ora della verità” 2015), prodotta da Luc Besson. Bryan Mills è un giovane agente della CIA che vuole vendicarsi in seguito a una tragedia personale.

All American - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Prosegue su Premium Stories “All American”, la serie tv ispirata dalla vita dell'ex giocatore di football americano Spencer Paysinger. Quando Spencer James, giocatore di football delle scuole superiori della South L.A., viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, le vittorie, le perdite e le lotte di due famiglie di mondi molto diversi, iniziano a scontrarsi.

Me, myself & I, ore 21:15 Premium Joi

Rivediamo, su Premium Joi, la serie “Me, myself & I”, che narra le vicende di Alex Riley, inventore, uomo d'affari e fan dei Chicago Bulls. La serie segue Alez in 3 fasi della sua vita: da quattordicenne, da quarantenne e da sessantacinquenne.

Gotham - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, vediamo la quinta stagione di “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

The Orville, ore 20:55 Fox Comedy

Su Fox Comedy alle 20:55 rivediamo la prima stagione di “The Orville”, la serie tv ambientata quattrocento anni nel futuro a bordo dell'astronave USS Orville. Creata e interpretata da Seth MacFarlane nei panni del capitano Ed Mercer.

Fresh off the boat, ore 21:45 Fox Comedy

Alle 21:45 rivediamo anche la quinta stagione per la comedy ispirata al bestseller dello chef Eddie Huang, che racconta le vicende della famiglia di origine taiwanesi che apre una steak house ad Orlando negli anni '80.

Knightfall, ore 21:00 History

Rivediamo su History “Knightfall”, la serie sul Maestro dei Templari di Parigi Landry du Lauzon, valoroso guerriero scoraggiato dai fallimenti dei Templari in Terra santa e rinvigorito da notizie riguardanti il Santo Graal, riapparso in Francia.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

I Griffin, ore 21:00 Fox Animation

Alle ore 21:00 su Fox, tornano le vicende della famiglia più scorretta e irriverente della tv, i Griffin. Peter, Lois, Meg, Chris, Stewie e Brian vi aspettano con le loro avventure.

A tutto reality - Azione!, ore 20:50 DeA kids

Su DeA Kids, alle 20:50, la serie tv animata canadese seguito di “A tutto reality - L’isola”. La serie è sempre un reality show girato in uno studio abbandonato di Toronto in cui i concorrenti dovranno affrontare 26 sfide. Il montepremi finale è di 1 milione di dollari. Al posto del marshmallow viene dato il "Chris d'oro", suna tatuetta che ritrae il presentatore dello show e che fa il verso al Premio Oscar.

Paw Patrol, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continuano gli episodi di “Paw Patrol”, la serie animata che segue le avventure di Ryder, un coraggioso bambino di dieci anni che, insieme ai suoi teneri cuccioli, aiuta tutti gli animali e le persone in difficoltà.

Henry Danger, ore 21:05 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Henry Danger”, la simpatica sit com con protagonista Henry Hart, un adolescente che viene assunto dal supereroe Capitan Man come assistente, col nome di Kid Danger. La serie segue le vicende di Capitan Man e Kid Danger nella loro lotta al crimine contro strampalati criminali.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo! E il cane meccanico, ore 21:00 Boomerang

Scooby Doo e la Mystery Inc. sono i numeri uno nel risolvere casi di mostri e fantasmi, ma non sarà facile con un cane robot gigante.

Claude, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior, un altro episodio di “Claude”, il cartone con protagonista un cagnolino che vive con i suoi proprietari, il Signor e la Signora Scarpabrilli. La serie animata è rivolta ai bambini in età prescolare.

Coop & Cami - A voi la scelta - 1^ TV, ore 21:00 Disney Channel

Alle 21:00 su Disney Channel “Copp & Cami - A voi la scelta”, la nuova serie tv che vede due fratelli, Cooper e Cameron Wrather, alle prese con le vicissitudini quotidiane legate alla scuola e alla vita in famiglia. I due intraprendenti fratelli gestiscono un sito on-line seguito da oltre 100.000 persone.

Furiki Wheels, ore 20:55 Disney XD

Alle 20:55 su Disney XD “Furiki Wheels” la serie animata creata da Alphanim (oggi Gaumont Animation) nel 2017.

Guarda anche i film in onda stasera in TV