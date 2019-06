4 Hotel, anticipazioni: Bruno Barbieri a Torino

È tornato Bruno Barbieri con la nuova stagione di 4 Hotel , l’avvincente sfida tra i migliori albergatori d’Italia. Nell’attesa del prossimo appuntamento, che vedrà come protagonista l’elegante e maestosa Torino , scopriamo insieme qualche anticipazione su cosa ci aspetta! Il programma va in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

Concreta e laboriosa, ma anche magica e misteriosa. Questa è Torino. È sufficiente osservarla per subirne il grande fascino e respirarne la storia che trapela dai suoi maestosi e regali palazzi. La città ha visto, negli ultimi anni, una clientela multiforme e per questo motivo ha dovuto adattarsi a nuove esigenze, inventando forme di accoglienza innovative.

Torino, come già sottolineato, è una città regale, non solo per le strade e i monumenti del centro storico, ma anche per i bellissimi dintorni. L’ex capitale sabauda è divenuta una meta turistica raffinata, di cui andremo alla scoperta con Bruno Barbieri, attraverso 4 hotel la cui filosofia di accoglienza è completamente diversa.

Chi saranno i 4 hotel che si sfideranno? Scopriamoli insieme!

Il primo hotel in gara è l’Allegroitalia Golden Palace, il cui presidente è Piergiorgio, un uomo schietto e puntiglioso. Quest’ultimo è un pugliese doc trapiantato a Torino e vanta un’esperienza pluriennale nell’ambito alberghiero, ideando il concept “allegro” del gruppo. La filosofia dell’hotel è riassumibile nelle “tre A”: Allegria, Arte e Amore. L’allegria è rintracciabile nella connotazione giocosa dell’hotel, l’arte nella costante presenza di opere d’arte nell’hotel e l’amore, invece, è traducibile nella passione per alcuni brand italiani con cui sono state tematizzate alcune suite.

La seconda albergatrice in gara è Silvia, proprietaria di Cascina San Vito, donna bella e solare che si definisce un’ottimista. Da quando è diventata mamma di due bimbe ha cambiato stile di vita, passando dalla vita frenetica milanese alla pace della sua Cascina, dove ha trovato il suo personale equilibrio. Secondo lei la sua Cascina, situata sulle colline torinesi, offre ai suoi ospiti la “campagna in città”. Si trova a pochi minuti dal centro di Torino, ed è ideale per chi si vuole godere tutto il relax che la campagna offre, senza però rinunciare alla vita culturale e al dinamismo della città.

Sarà poi la volta del B&B Villa Erre, della giovane Federica, che ha creato nella sua vecchia casa di famiglia, una splendida villa di inizio Novecento, un B&B letterario. Situato a circa 40 minuti da Torino, la struttura concilia i servizi tipici di un bed and breakfast con un circolo culturale ideale per gli amanti della letteratura, per i creativi e gli scrittori che vogliono trovare ispirazione in un posto magico. Inoltre, non manca il divertimento: sono costantemente organizzate attività e feste a tema letterario.

Infine, chiuderà le danze Ingrid, direttrice del Palazzo del Carretto Art Apartments. Donna decisa e capace di farsi rispettare, è follemente innamorata del posto in cui lavora, ritenendolo magico e ricco di storia. Palazzo del Carretto regala una totale immersione nell’arte, sia contemporanea, sia antica, con quadri moderni che si sposano perfettamente con gli affreschi del Sei e Settecento che dominano la struttura. Soggiornare in un Art Apartment permette agli ospiti di vivere in completa indipendenza il comfort e il lusso di un hotel a cinque stelle nello storico centro di Torino.