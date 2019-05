Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 14 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 14 maggio, in TV su Sky. Drammatici, d’azione e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Qualcosa di straordinario, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un film di Ken Kwapis, con Drew Barrymore, John Krasinski, Kristen Bell, Dermot Mulroney, Tim Blake Nelson. Alaska, 1989. Un reporter televisivo e una volontaria di Greenpeace si mobilitano per salvare tre balene intrappolate nei ghiacci. Una storia vera che ha stupito il mondo; uno degli episodi più clamorosi della storia dei media americani.

Il sacrificio del cervo sacro - 1ª TV, ore 21:15 Sky Cinema Due

Martedì 14 maggio su Sky Cinema Due va in onda in prima visione tv la pellicola di Yorgos Lanthimos “Il sacrificio del cervo sacro”, con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un cardiochirurgo di fama internazionale ha un misterioso rapporto con un ragazzo che porterà lui e la sua famiglia sull’orlo dell’abisso. Un inquietante thriller premiato per la sceneggiatura al Festival di Cannes 2018.

My dinner with Hervé, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Regia di Sacha Gervasi. Un film con Jamie Dornan, Peter Dinklage, Andy Garcia, Oona Chaplin, Mireille Enos, Helena Mattsson. HBO firma il film biografico, con Peter Dinklage (“Il Trono di Spade”) e Jamie Dornan (“50 Sfumature di grigio”), su Hervé Villechaize, l'attore francese affetto da una forma di nanismo noto per i suoi ruoli nella serie “Fantasilandia” e in “Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro” e morto suicida a cinquant’anni. L'amicizia tra il giornalista Danny Tate e l'attore raccontata attraverso una notte selvaggia tra le strade di Los Angeles.

Rachel, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film del 2018, diretto da Roger Michell, con Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen e Pierfrancesco Favino. Philip è un bambino orfano, che viene adottato e cresciuto dal cugino Ambrose in una grande tenuta di Campagna nella bellissima Cornovaglia. Anni dopo, il tutore del ragazzo sposa una giovane donna conosciuta in Italia, Rachel, ma a Philip, ormai cresciuto, giungono lettere poco rassicuranti da parte di Ambrose. Quando il ragazzo raggiunge il tutore è troppo tardi, perché l’uomo è morto. Philip, convinto della responsabilità della donna, medita vendetta, ma si ritroverà davanti una ragazza molto diversa da come l’aveva immaginata. Un thriller psicologico dal romanzo di Daphne Du Maurier, con protagonista un'insondabile dark lady.

Charlotte Gray, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Gillian Armstrong, con Cate Blanchett, Michael Gambon, Billy Crudup, Rupert Penry-Jones, James Fleet. Una donna scozzese, per ritrovare l'uomo che ama, diventa corriere della Resistenza Francese durante la Seconda Guerra Mondiale. L'incontro con un partigiano cambierà lo scopo della missione e il suo stesso destino. Un dramma sentimentale con la meravigliosa Cate Blanchett.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Cani sciolti, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film diretto da Baltasar Kormákur, con Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, Fred Ward, James Marsden. Bobby Trench e Marcus Stigman fanno parte da un anno di una banda di narcotrafficanti con base in Messico. Bobby vi è stato infiltrato dalla DEA (squadra antinarcotici) mentre Marcus fa parte dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti. Nessuno dei due sa però quale sia il vero ruolo dell'altro. Un film da vedere per una serata all’insegna dell’azione, tra colpi di scena capaci di tenere incollato il telespettatore allo schermo.

Four brothers - Quattro fratelli, ore 21:00 Sky Cinema Action

Diretto da John Singleton e interpretato da Mark Wahlberg, Garrett Hedlund, Tyrese Gibson e André Benjamin. Bobby, Angel, Jack e Jeremiah Mercer sono quattro ragazzi salvati da una vita di strada grazie all’adozione della generosa signora Evelyn Mercer. Ormai i quattro fratelli hanno preso le loro strade diventando un delinquente, un aspirante rockstar, un latin lover e un imprenditore con tanto di famiglia. Un action-drama sul tema della vendetta.

The Equalizer 2 - Senza perdono, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018, diretto da Antoine Fuqua, con Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo e Jonathan Scarfe. Robert McCall è un ex agente della CIA che vive in un quartiere popolare di Boston e si guadagna da vivere facendo l’autista. Quando la sua amica Susan, incaricata di un’indagine su un apparente omicidio/suicidio, viene attirata in un tranello, Robert decide di rientrare in azione. Memorabile secondo capitolo di “The Equalizer”, con un Denzel Washington totalmente a suo agio nella parte.

Hitman: Agent 47, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film diretto da Aleksander Bach, con Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware, Ciarán Hinds, Thomas Kretschmann. Decenni fa, lo scienziato Piotr Litvenko guidò un esperimento di clonazione per creare l'assassino perfetto: un uomo privo di emozioni, paura e senso di colpa, dai riflessi e dall'intelligenza potenziati esponenzialmente. Film tratto dalla serie di videogiochi “Hitman”. Consigliato per gli amanti del genere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Shaun, vita da pecora - Il film, ore 21:00 Sky Cinema Family

Un divertente film d’animazione del 2015, diretto da Mark Burton. La pecora Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di riposo alla fattoria e fanno addormentare il fattore. Ma la roulotte in cui l’uomo riposa si avvia da sola sulla strada che porta alla città e, in seguito a un incidente, l'uomo subisce un trauma che gli fa perdere completamente la memoria. Shaun e i suoi compagni, inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in città, ma fanno fatica a trovare il fattore che nel frattempo è diventato un parrucchiere all’ultima moda. Un film da vedere per una piacevole serata in famiglia.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jungle, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

“Jungle” è un film diretto da Greg McLean e interpretato da Daniel Radcliffe che, tolti i panni del maghetto Harry Potter, indossa quelli di Yossi Ghinsberg, avventuriero e imprenditore israeliano partito per la Bolivia agli inizi degli anni ’80 per compiere un viaggio nel cuore della Foresta Amazzonica. Qui, insieme a due amici, deve riuscire a sopravvivere superando le ostilità della giungla. Tratto da una storia vera, il film è l’ideale per gli amanti dell’avventura.

Film commedia da vedere stasera in TV

2 young 4 me – Un fidanzato per mamma, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Regia di Amy Heckerling, con Michelle Pfeiffer e Paul Rudd. La quarantenne divorziata Rosie, sceneggiatrice di una serie TV, si infatua di un affascinante attore molto più giovane di lei. Una commedia romantica da vedere per una tranquilla serata in relax.

Amiche da morire, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un film di Giorgia Farina, con Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Sabrina Impacciatore. In un’isola del sud Italia vivono tre donne molto diverse tra loro: Gilda, Olivia e Crocetta. Coinvolte da Olivia nell'omicidio a sangue freddo del marito, ladro e fedifrago, le donne provano solidali a coprire l'accaduto e a nascondere l'ingente refurtiva accumulata dall'uomo in numerose rapine. La loro curiosa frequentazione e la condivisione dello stesso tetto insospettiscono un bel commissario di polizia. Una commedia al femminile.

La vita facile, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film del 2011 di Lucio Pellegrini, con Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Camilla Filippi e Angelo Orlando. Luca è un medico italiano che lavora in Kenya, in un piccolo ospedale umanitario. Mario è uno stimato chirurgo di una clinica privata romana, che lo raggiunge con la scusa di volerlo rivedere dopo anni di distanza. In realtà, l’uomo vuole solo allontanarsi per un po’ dalla routine quotidiana. In Africa, si presenta anche Ginevra, la donna che entrambi hanno amato in passato e che farà saltare di nuovo gli equilibri nel rapporto di amicizia tra i due. Una commedia candidata a due Nastri d’Argento, per una piacevole serata in relax.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di David Yates. Un film con Ezra Miller, Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight, Samantha Morton. Il giovane magizoologo Newt Scamander arriva a New York dall'Inghilterra con una valigia piena delle creature fantastiche che ha raccolto e salvato in molti anni di viaggi e ricerche. Senza volere, scambia però il prezioso carico con quello di Jacob Kowalski, pasticcere e no-mag (è il nome americano dei babbani), il quale libera inavvertitamente le creature, violando lo Statuto di Segretezza e mettendo Newt nei guai. La sceneggiatura è stata scritta da J. K. Rowling, autrice dei best seller dedicati ad Harry Potter, di cui il film è il primo dei cinque spin-off. Per tutti coloro che hanno amato la saga del maghetto inglese.

Ritorno al futuro – Parte III, ore 21:00 Comedy Central

Regia di Robert Zemeckis. Un film con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Lea Thompson, Thomas F. Wilson. 1955: Marty è di ritorno da Doc con un messaggio che proviene dal Doc che si trova nel 1885 nel Far West che offre le coordinate per ritrovare la DeLorean. Una volta recuperata l'auto un'altra novità li attende. Terzo e ultimo capitolo della serie “Ritorno al futuro”.

Film musical da vedere stasera in TV

Rock of ages, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Adam Shankman, con Tom Cruise, Julianne Hough, Diego Boneta, Paul Giamatti, Russell Brand, Mary J. Blige. Nel 1987, il Bourbon Club è il centro della scena musicale rock di Los Angeles. In questo mitico locale s'incontrano Sherry, ragazza di provincia appena arrivata per cercare fortuna come cantante, e Drew, che con lei condivide la passione per la musica. Tra i due è amore a prima vista. Intorno a loro ruoteranno le vicende di una serie di personaggi leggendari come Stacee Jaxx, icona del rock che sembra aver perso la sua anima realmente ribelle in favore del successo economico. La musica di un’epoca raccontata in un musical sui generis.

