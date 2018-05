Animali Fantastici, nuovi personaggi per il SEQUEL

Chi ci sarà nel cast del sequel del film del 2016 Animali Fantastici e dove trovarli, atteso per il prossimo autunno? Il fantasy con Eddie Redmayne e Johnny Depp si arricchisce di nuovi personaggi per la prossima avventura.



L’annuncio su Instagram

L’ultima new entry nella saga è stata annunciata dalla stessa autrice su Instagram: eccola sul social network per immagini al fianco di Jessica Williams, entrata ufficialmente a fare parte del cast della pellicola. A ben guardare, che la Williams fosse stata scelta come volto del sequel era cosa già nota, ma il suo personaggio è stato per lungo tempo tenuto nel mistero: solo ora sappiamo che l’attrice vestirà i panni della professoressa Eulalie, alias Lally Hicks. L’insegnante della scuola di magia americana, la Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry, non sarà però fra i protagonisti della storia, ma apparirà brevemente in Animali Fantastici e dove trovarli - I crimini di Grindelwald, solo per presentarci un personaggio che verrà sviluppato nel terzo capitolo della saga, già in progetto. Per la Williams il ruolo è un vero sogno, considerando che è da sempre una fan dei lavori della Rowling: "Quei film e libri, specialmente i libri, erano così importanti per me", ha detto all’Entertainment Weekly - Non avrei mai potuto immaginare quando ero in quarta elementare e leggevo quei libri, che ci sarebbe stato un personaggio interpretato da me in quell’universo. È assurdo”.





Nuovi, vecchi personaggi

Fra le vecchie conoscenze dei fan della Rowling troveremo, invece, il personaggio di Nicolas Flamel, alchimista (davvero esistito) che ha scoperto l’Elisir della Vita e legato alla leggenda della pietra filosofale: a prestargli il volto sarà l’attore messicano Brontis Jodorowsky, come da annuncio ufficiale su Twitter. Inoltre troveremo sul grande schermo altri due personaggi già noti, come Torquil Travers interpretato da Derek Riddell e Rosier, con il volto di Poppy Corby-Tuech.





Dal vecchio cast

Insomma, il cast del film si arricchsice per le nuove avventure del protagonista Newt Scamander, ancora una volta interpretato dal mitico Eddie Redmayne. A farci vivere il nuovo Animali Fantastici e dove trovarli - I crimini di Grindelwald come qualcosa di famigliare ci penserà la rinnovata presenza di Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Ezra Miller, Zoë Kravitz. Il villain della storia? Avrà il fascino di Johnny Depp. Mentre la versione giovane di Albus Silente sarà affidata al talento di Jude Law.