Fan de Il Trono di Spade e del Folletto a rapporto! Arriva su Sky Atlantic My Dinner with Hervé , il film per la tv con Peter Dinklage e Jamie Dornan. Il tv movie targato HBO racconta la tragica fine di Hervé Villechaize, l'attore francese affetto da acondroplasia che divenne cult per il suoi ruoli di fantascienza. L'appuntamento è per venerdì 2 febbraio alle 21.15

My Dinner with Hervé, il film biografico firmato da HBO sulla tragica fine di Hervé Villechaize, l'attore francese affetto da acondroplasia che divenne cult per il suoi ruoli di fantascienza, arriva venerdì 1 febbrao alle 21.15 su Sky Atlantic.

A interpretare il mitico Hervé Villechaize, noto per le sue interpretazioni nella serie Fantasilandia e in Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro e purtroppo per i fatti di cronaca che lo videro morto suicida all’età di cinquant’anni, c’è un impareggiabile Peter Dinklage.

L’eccezionale attore (diventato celebre nei panni di Tyrion Lannister nella serie televisiva Il Trono di Spade, la cui ultima stagione andrà in onda dal 15 aprile su Sky Atlantic) si è calato sul set di questo capolavoro sia nell’anima sia nel corpo del suo tristemente scomparso collega, restituendo un quadro tanto desolante quanto convincente della crisi depressiva in cui Hervé Villechaize era caduto per colpa di un mix di alcolismo e scelte sbagliate.

La pellicola è incentrata soprattutto sulla profonda amicizia che ha legato Villechaize al giornalista Danny Tate. Il legame tra i due è narrato dal regista (qui anche sceneggiatore) Sacha Gervasi attraverso il racconto di una notte selvaggia per le strade di Los Angeles. Villechaize e Tate sono interpretati rispettivamente da Peter Dinklage e da Jamie Dornan, ma nel cast troviamo anche Andy García, che impersona l’attore messicano Ricardo Montalbán.