L’attesa per il nono progetto cinematografico del regista cult si fa palpabile: da pochi giorni è uscito il teaser trailer e mentre circolano online i poster ufficiali, un fan si è divertito a ridisegnare la locandina della pellicola in una versione degna del film. In Italia dal 19 settembre 2019

Una storia appassionante, un regista cult e un cast d’eccezione sono gli ingredienti principali del prossimo progetto di Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, atteso nelle sale italiane il 19 settembre, che proprio in questi giorni ha acceso l’attesa del pubblico rilasciando il primo teaser trailer ufficiale della pellicola.



Margot Robbie: ecco la prima foto nei panni di Sharon Tate



Brad Pitt e Leo Di Caprio per Tarantino



Il TRAILER di Once Upon a Time in Hollywood



Sony Pictures Entertainment ha pubblicato il primo teaser trailer del film ispirato agli anni dei sanguinosi fatti che hanno coinvolto negli anni Sessanta e Settanta i seguaci di Charles Manson, la cosiddetta Manson Family. Con oltre 1 milione e 660 mila visualizzazioni, il video in una manciata di minuti regala un assaggio del nono film di Tarantino: la scena si apre con i due protagonisti, interpretati da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, impegnati in un’intervista, per poi catapultare il pubblico all’interno del panorama sfavillante della Los Angeles del 1969, in pieno fermento cinematografico.



Le reazioni: tutti pazzi per Di Caprio



Il trailer in lingua originale ha ottenuto quasi 15 milioni di visualizzazioni in cinque giorni dalla pubblicazione su YouTube, conquistando l’entusiasmo dei fan online. Molti puntano tutto sulla regia, certi che Tarantino sia “sempre una garanzia”; in particolare, è il momento in cui compare Bruce Lee contro Brad Pitt: “La scena con Bruce Lee è grandiosa. Tarantino si riconosce dal primo fotogramma” (minuto 0:48). Anche il cast ci mette lo zampino, spaziando da una convincente Margot Robbie (“Esiste qualcosa di più perfetto di Margot Robbie in stile anni 70?”) ad un irriverente Brad Pitt “che ha la parte dura e se ne vanta” (minuto 0:24). Ma la vera sorpresa è Leonardo Di Caprio, nei panni di Rick Dalton, un’interpretazione che già dal solo teaser trailer pare degna dell’Oscar: “Quando entra Di Caprio con la sigaretta è da Oscar”, dice qualcuno, e un altro rincara la dose: “Sento odore di Oscar per Di Caprio...”.



Once Upon a Time in Hollywood: FOTO dal nuovo film di Tarantino



Il poster di Once Upon a Time in Hollywood, la fan art



Sono stati diffusi anche i primi due poster ufficiali del film, il primo con i due protagonisti maschili al centro, l’altro con Margot Robbie nei panni di Sharon Tate vestita con una mini gonna retrò e stivali bianchi. Sullo sfondo di entrambe le locandine campeggia in bella vista la scritta “Il nono film di Quentin Tarantino”, una chiara trovata di marketing. Ma i fan del regista, per ingannare l’attesa, si sono divertiti a rimettere mano al poster: su Twitter un utente ha condiviso una rivisitazione della locandina di Once Upon a Time in Hollywood, restituendo al poster una grafica molto elegante, realizzata artisticamente in uno stile animato, con una combinazione di colori hippy tipica di quel periodo storico. Il poster fan-made comprende buona parte del cast, con Margot in posizione dominante in alto. E c’è pure Bruce Lee. Autore del poster è AlphaVille Designs, che – dicono alcuni utenti online – ha fatto un lavoro migliore di Sony.

Il film è atteso in Italia il 19 settembre 2019 (il 26 luglio 2019 negli Stati Uniti). Oltre a Pitt, Di Caprio e la Robbie, nel cast troviamo Al Pacino, Burt Reynolds, Damian Lewis, il defunto Luke Perry, Emile Hirsch.