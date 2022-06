Mentre il Metropolitan di New York presenta la mostra 'Kimono Style: The John C. Weber Collection' (allestita fino al 20 febbraio 2023), esposizione che comprende oltre 60 kimono, in aggiunta a stampe giapponesi e oggetti di arte decorativa, l'aristocratico capo nipponico torna protagonista del guardaroba femminile estivo. Perfetto per un look elegante o casual, a seconda delle occasioni, ha ispirato la moda da sempre, dalle dive del cinema muto alle celeb di oggi. E non perde il suo fascino