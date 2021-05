Converse, le opere di Keith Haring nelle nuove sneakers All Stars

In occasione di questa capsule, le opere di Haring griffano i modelli Chuck 70, Chuck Taylor All star, la Pro leather e la Run star hike. I colori sono, prevalentemente, il bianco e il nero e il bianco e il blu. I tocchi di rosso aiutano ad animare le illustrazioni, soprattutto sul modello Run Star Hike. Tutte le sneaker sono in vendita dal 13 maggio a livello globale sito del brand. In Italia si possono acquistare anche in diversi rivenditori selezionati , tra cui Yoox, Urbanstar, Black Box, Urban Jungle, Antonioli inner, Aw Lab, Par5, Suede, Lvr, Holypop, Airness, Graffiti shop, Sneakers 7.

Keith Haring, la storia

Haring è stato un pittore e writer statunitense di fama mondiale. Nato il 4 maggio 1958 a Reading, in Pennsylvania, durante la giovinezza fu molto influenzato dai fumetti di Walt Disney e di Dr. Seuss. Nel 1978 organizzò la sua prima mostra personale, che riscosse grande successo. Da Pittsburgh si trasferì a New York, dove divenne anche più consapevole del proprio orientamento omosessuale, che riconobbe poi più apertamente in seguito. Nella Grande Mela Haring poté seguire i corsi della School of Visual Art (SVA), dove apprese i rudimenti del disegno, della pittura e della scultura. Per esprimersi al meglio si affidò alla scena urbana cittadina. Intervenne sugli spazi pubblicitari vuoti della metropolitana di New York, che divenne per lui “un laboratorio” pubblico dove sperimentare. “Un giorno, viaggiando in metropolitana, ho visto un pannello che doveva contenere un messaggio pubblicitario. Ho capito subito che quello era lo spazio più appropriato per disegnare. Sono risalito in strada fino ad una cartoleria e ho comprato una confezione di gessetti bianchi, sono tornato in metropolitana e ho fatto un disegno su quel pannello. Era perfetto, soffice su carta nera; il gesso vi disegnava sopra con estrema facilità” rivelò l'artista. Haring consacrò definitivamente il proprio talento nell'aprile del 1986 con l'inaugurazione a SoHo del Pop Shop, un punto vendita di gadget e magliette ritraenti le sue opere.