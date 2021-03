Atlantic Stars, la sneaker che pensa positivo

Il brand italiano che fa del colore la sua forza. DNA negli Anni '80 e qualità del Made in Italy per le sneakers "stelle del cambiamento,"

Non solo resiste ma addirittura cresce. Il trend delle sneaker diventa sempre più potente.

Sportive ma spesso anche eleganti, per passeggiare ma anche abbinate ad outlook eleganti, le sneakers sono ormai un must have per consumatori di tutte le età. Da quando poi sono state sdoganate addirittura sul red carpet da star come come Emily Ratajkowski ed Ellie Goulding non conoscono limiti: la loro leggerezza, ma anche il loro lusso disinvolto le rende compagne ideali da sfoggiare in tutte le occasioni.

Atlantic Stars, animo pop radicato nell’immaginario degli Anni ’80.

Ne sono un esempio le Atlantic Stars, lanciate ormai qualche anno fa solo in versione uomo e poi declinate anche per un pubblico femminile. Nate nel cuore della Toscana ma dall’anima americana, queste sneakers si fondano nell’immaginario degli anni '80. Gli eighties delle prime serie televisive americane sbarcate in Italia, delle BMX sulle strade di provincia, del walkman legato alla cintura e di quella musica il cui sound sembra oggi tornare prepotente. Per i più giovani, gli anni ’80 di 'Stranger Things'.

Quei meravigliosi anni ’80 fatti di spensieratezza e spirito positivo, lo stesso spirito che ritroviamo nel DNA del brand.

“Gli anni 80 è stata la decade della nascita dell’edonismo sociale e politico in Italia", racconta in una nota Mario Rinaldi, CEO di Atlantic Stars. "Sono stati anni spensierati, ma soprattutto di speranza, della convinzione di poter raggiungere il successo in qualsiasi campo. Da un punto di vista di tendenza c’è stata l’esplosione del colore come ulteriore sottolineatura della gioia di vivere e di intraprendere strade nuove. Messaggi positivi e di speranza che vogliamo continuare a trasmettere con le nostre collezioni e che sono alla base del nostro successo. Uno dei recenti claim della nostra comunicazione è “feel like a star” ovvero sentiti una stella, qualsiasi persona tu sia, qualsiasi attività tu svolga, in qualsiasi posto del modo tu sia; sentiti una star, fiera ed orgogliosa di come sei. Questo è il significato del logo: sii sempre la stella di te stesso”.

Dodici modelli in cui domina il colore e la qualità del Made in Italy

I dodici modelli di Atlantic Stars prendono infatti il nome da stelle e costellazioni: Altair, Antares, Centaurus, Lania, Polaris, Vega, Andromeda, Argo, Crater, Draco, Libra, Pegasus.

La forza del brand sta soprattutto nel colore. Per esempio per la primavera-estate 2021 oltre al giallo, al rosso e all’arancione, la palette si arricchisce dell’ottanio e dell’azzurro nell’ uomo e del rosa pastello e fluo nella donna.



E poi design convincente, con le immancabili tre stelle laterali declinate in varie versioni, e soprattutto qualità del Made in Italy. Perché se da una parte c’è la nostalgia del ‘Sogno Americano’ dall’altra l’attitudine è tutta italiana: un approccio qualitativo alla produzione, dai materiali alla manifattura e la cura di ogni più piccolo dettaglio.

Caratteristiche che hanno portato in pochi anni a fidelizzare clienti internazionali, come per esempio il Giappone, Paese estero di punta.