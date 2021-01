13/15 ©Fotogramma

Nel 2002 infatti l'allora presidente del consiglio Berlusconi, in visita in Bulgaria, accusa Luttazzi, Michele Santoro ed Enzo Biagi di fare un uso "criminoso" della tv di Stato. Si tratta del cosiddetto "editto bulgaro" che porta alla cancellazione del talk show di Luttazzi insieme a "Sciuscià" di Michele Santoro e a "Il Fatto" di Enzo Biagi. Luttazzi in questo periodo si trova a dover affrontare anche una serie di processi legati ai suoi programmi: vince tutte le cause, ma da allora non ha più lavorato in Rai, decidendo di tornare principalmente al teatro