Negli ultimi anni il turismo legato al grande e piccolo schermo è cresciuto. Si ha voglia non solo di guardare una storia, ma di provare ad abitarla. Le piattaforme di affitti brevi hanno intercettato questo desiderio trasformando alcune abitazioni in esperienze immersive. Dalla costa californiana della casa di Hannah Montana alle atmosfere anni Ottanta della dimora dei Byers in Stranger Things, passando per una Dreamhouse ispirata al mondo di Barbie, ecco gli Airbnb dove trascorrere una notte dentro una storia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ci sono viaggi che iniziano molto prima della partenza. A volte basta una casa, un dettaglio d’arredo o un paesaggio riconoscibile per riportare immediatamente alla memoria una scena, un personaggio o un universo narrativo visto sullo schermo. Negli ultimi anni il turismo legato al cinema e alle serie televisive è cresciuto proprio grazie a questa possibilità: non limitarsi più a guardare una storia, ma provare ad abitarla. Le piattaforme di affitti brevi, prima tra tutte Airbnb, hanno intercettato questo desiderio trasformando alcune abitazioni in vere esperienze immersive. Alcune sono state utilizzate durante le riprese, altre sono state arredate per ricreare atmosfere diventate iconiche, altre ancora sfruttano il potere evocativo di luoghi che sembrano già appartenere a un film. Dalla costa californiana della casa di Hannah Montana alle atmosfere anni Ottanta della dimora dei Byers in Stranger Things, passando per una Dreamhouse ispirata al mondo di Barbie e per case che sembrano uscite dalla Terra di Mezzo, ecco sei Airbnb dove trascorrere una notte dentro una storia. E, dato che l'hype per l'imminente arrivo sul grande schermo del kolossal firmato Nolan (L'Odissea, ovviamente) si taglia con il coltello, non possiamo non citare anche un alloggio temporaneo che strizza l'occhio al film in arrivo. Ecco di seguito alcune soluzioni ottime per le vacanze di quest'estate, se si ama viaggiare con la fantasia tanto quanto con aereo, treno, automobile e via dicendo...

A Malibu nella casa di Hannah Montana Il primo indirizzo porta in California, lungo la costa di Malibu, dove Airbnb ha aperto le porte della casa sulla spiaggia associata a Hannah Montana. L’esperienza è stata pensata per celebrare l’universo della serie Disney e permette agli ospiti di entrare negli ambienti legati alla doppia vita di Miley Stewart, la ragazza comune che sul palco si trasforma nella popstar Hannah Montana. La casa richiama l’estetica della serie attraverso dettagli dedicati alla musica, alla moda e alla dimensione glamour della protagonista. Tra gli elementi più riconoscibili c’è il guardaroba ispirato ai look di scena di Hannah, con abiti scintillanti e accessori che ricordano l’immaginario pop degli anni Duemila. Non è soltanto un soggiorno vista oceano, ma un’esperienza costruita intorno alla nostalgia televisiva di una generazione cresciuta con le avventure della giovane cantante. Approfondimento La casa di Hannah Montana a Malibu è su Airbnb

Nella vera casa dei Byers di Stranger Things Per entrare nel mondo più misterioso delle serie televisive bisogna invece raggiungere Fayetteville, in Georgia, dove si trova la casa dei Byers di Stranger Things. L’abitazione è stata utilizzata per le riprese esterne della casa di Joyce, Will e Jonathan Byers ed è stata successivamente trasformata in un soggiorno tematico per gli appassionati della serie. Gli interni richiamano l’estetica anni Ottanta dello show, con dettagli rétro e riferimenti all’universo di Hawkins. Il fascino di questa esperienza nasce proprio dal rapporto con la produzione: non si tratta soltanto di una casa decorata nello stile di una serie, ma di un luogo realmente collegato alle immagini viste sullo schermo. Il progetto non è affiliato ufficialmente a Netflix, ma nasce come iniziativa indipendente rivolta ai fan. Approfondimento Stranger Things, un annuncio rimette in discussione la fine della saga

Nella Dreamhouse rosa ispirata a Barbie Il fenomeno Barbie non si è fermato al cinema. Su Airbnb esistono diverse abitazioni che hanno trasformato il linguaggio visivo del film e della bambola più famosa del mondo in vere case vacanza. Tra queste c’è la Barbie Dreamhouse di Galveston, in Texas, una casa interamente caratterizzata da colori vivaci, ambienti scenografici e dettagli pensati per ricreare l’atmosfera giocosa e glamour dell’universo di Barbie. L’alloggio è presentato su Airbnb come una casa ispirata alla Dreamhouse, con spazi progettati per gruppi e soggiorni esperienziali. È il luogo ideale per chi cerca una vacanza fuori dall’ordinario, dove ogni ambiente sembra costruito per entrare in una fotografia o in una scena cinematografica. Approfondimento Barbie, Mattel lancia la bambola regista ispirata al successo del film

In Irlanda dentro una casa da Hobbit Per chi sogna invece di lasciare il mondo reale e immergersi nella Terra di Mezzo, Airbnb propone diverse abitazioni ispirate all’universo de Il Signore degli Anelli e de Lo Hobbit. Tra queste c’è una Hobbit House nella contea di Leitrim, in Irlanda, una casa dal tetto verde e dalla porta rotonda che richiama immediatamente le abitazioni degli Hobbit immaginate da J.R.R. Tolkien e portate sul grande schermo da Peter Jackson. L’esperienza punta soprattutto sull’atmosfera: materiali naturali, forme insolite e un rapporto molto stretto con il paesaggio circostante trasformano il soggiorno in una piccola fuga fantasy. Approfondimento Lo Hobbit compie 10 anni: su Airbnb il soggiorno nella Terra di Mezzo

In Francia nella casa di Bilbo Baggins Un’altra interpretazione del mondo degli Hobbit si trova in Francia, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. La struttura, chiamata Hobbit House, riprende l’idea delle abitazioni della Terra di Mezzo con una porta rotonda, ambienti raccolti e un’impostazione pensata per chi cerca un soggiorno fuori dagli schemi. Qui il collegamento con il cinema nasce soprattutto dall’immaginario: la casa non è un set ufficiale, ma ricrea quella sensazione di entrare in un universo fantastico fatto di natura, tranquillità e architetture fiabesche. Approfondimento Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit: il cast salva la casa di Tolkien

A Favignana sulle tracce de L’Odissea L’ultima tappa porta in Sicilia, sull’isola di Favignana, un luogo che richiama il viaggio mitologico raccontato in L’Odissea, il film diretto da Christopher Nolan. In questo caso non esiste un Airbnb ufficiale legato alla produzione cinematografica, ma il collegamento nasce dal paesaggio. Una casa con vista sul mare e sul Castello di Santa Caterina permette di vivere un ambiente fatto di rocce, Mediterraneo e orizzonti aperti, elementi che appartengono da sempre all’immaginario del viaggio di Odisseo. È un modo diverso di avvicinarsi al cinema: non dormire dentro un set, ma scegliere un luogo capace di restituire le stesse sensazioni evocate da una storia. Approfondimento Odissea, Nolan presenta le location del film: una è italiana. VIDEO